Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

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Lecce-Genoa: domenica 1 novembre ore 18

Il Lecce ospita il Genoa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare nella decima giornata di Serie A 2026/27. I giallorossi cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre il Grifone arriva in Puglia con il morale alto dopo un filotto di risultati positivi.

Il Lecce attraversa un momento difficile. I salentini hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, compresa la pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone nell'ultimo turno. La squadra di Eusebio Di Francesco ha bisogno di una svolta immediata per uscire dalla zona pericolosa.

Il Genoa arriva da una vittoria di grande peso: mercoledì sera i rossoblù hanno battuto la Juventus 2-0 al Luigi Ferraris, una prestazione che ha riacceso l'entusiasmo in casa grifone. De Rossi può contare su una squadra in crescita di condizione.

La partita mette di fronte due squadre che si trovano nella stessa zona di classifica, con la posta in palio che rende questo confronto diretto particolarmente significativo per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecce-Genoa in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze. Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti e Medon Berisha sono out per infortunio, mentre Kialonda Gaspar è squalificato. L'undici probabile vede Falcone in porta, con Tiago Gabriel, Siebert, Gallo e Veiga in difesa; Kaba, Ngom e Maleh a centrocampo, con Monteiro, Fatah e Stulic nel tridente offensivo.

Il Genoa di Daniele De Rossi recupera terreno sul fronte infortuni. Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh e Lorenzo Venturino restano indisponibili. L'undici probabile vede Bijlow tra i pali, con Vasquez, Oestigard e Marcandalli in difesa; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traore e Mitaj a centrocampo, con Colombo e Osmajic in attacco.

Stato di forma

Il Lecce ha collezionato una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato. Il risultato più recente è la sconfitta per 5-1 contro il Frosinone, preceduta dalla sconfitta per 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo è il netto 3-0 rifilato all'Udinese.

Il Genoa presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sulla Juventus al Luigi Ferraris.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 24 maggio 2026, quando il Lecce si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è equilibrato: il Genoa ha vinto due volte (2-1 in entrambe le occasioni), il Lecce ha vinto una volta, con due pareggi per 0-0. Le due squadre si sono affrontate esclusivamente in Serie A nei confronti considerati.

Classifica

In Serie A il Lecce occupa il quattordicesimo posto, mentre il Genoa si trova in tredicesima posizione: le due squadre sono separate da pochissimo in classifica, rendendo questo scontro diretto determinante per entrambe.

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