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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Guarda su DAZNGuarda su NOW
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Lecce-Genoa in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Lecce-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

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Lecce-Genoa: domenica 1 novembre ore 18

Il Lecce ospita il Genoa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare nella decima giornata di Serie A 2026/27. I giallorossi cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre il Grifone arriva in Puglia con il morale alto dopo un filotto di risultati positivi.

Il Lecce attraversa un momento difficile. I salentini hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, compresa la pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone nell'ultimo turno. La squadra di Eusebio Di Francesco ha bisogno di una svolta immediata per uscire dalla zona pericolosa.

Il Genoa arriva da una vittoria di grande peso: mercoledì sera i rossoblù hanno battuto la Juventus 2-0 al Luigi Ferraris, una prestazione che ha riacceso l'entusiasmo in casa grifone. De Rossi può contare su una squadra in crescita di condizione.

La partita mette di fronte due squadre che si trovano nella stessa zona di classifica, con la posta in palio che rende questo confronto diretto particolarmente significativo per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecce-Genoa in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Lecce - Genoa

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
Formazione
Genoa crest
Genoa
GEN
3-4-2-1
W. FalconeW. FalconeGabrielGabrielJ. SiebertJ. SiebertA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaM. KabaM. KabaO. NgomO. NgomY. MalehY. Malehteam-logoJ. Monteiroteam-logoA. FatahN. StulicN. StulicJ. BijlowJ. BijlowJ. VasquezJ. VasquezL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliM. MitajM. MitajK. EhizibueK. EhizibueT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupL. ColomboL. ColomboH. TraoreH. TraoreM. OsmajicM. Osmajic
Genoa crest
Genoa
GEN
4-3-3
Lecce

Formazione titolare

Genoa

Allenatore

  • E. Di Francesco
  • D. De Rossi

Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze. Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti e Medon Berisha sono out per infortunio, mentre Kialonda Gaspar è squalificato. L'undici probabile vede Falcone in porta, con Tiago Gabriel, Siebert, Gallo e Veiga in difesa; Kaba, Ngom e Maleh a centrocampo, con Monteiro, Fatah e Stulic nel tridente offensivo.

Il Genoa di Daniele De Rossi recupera terreno sul fronte infortuni. Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh e Lorenzo Venturino restano indisponibili. L'undici probabile vede Bijlow tra i pali, con Vasquez, Oestigard e Marcandalli in difesa; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traore e Mitaj a centrocampo, con Colombo e Osmajic in attacco.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

MIL
S3-0
BOL
S1-2
UDI
V0-3
JUV
S0-2
FRC
S5-1
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GEN

GEN - Forma

RBU
S2-0
FIO
V2-1
ROM
S2-0
VEN
V1-0
JUV
V2-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Lecce ha collezionato una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato. Il risultato più recente è la sconfitta per 5-1 contro il Frosinone, preceduta dalla sconfitta per 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo è il netto 3-0 rifilato all'Udinese.

Il Genoa presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sulla Juventus al Luigi Ferraris.

Precedenti

Testa a testa

LeccePareggioGenoa
1
2
2
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
3Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 24 maggio 2026, quando il Lecce si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è equilibrato: il Genoa ha vinto due volte (2-1 in entrambe le occasioni), il Lecce ha vinto una volta, con due pareggi per 0-0. Le due squadre si sono affrontate esclusivamente in Serie A nei confronti considerati.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A il Lecce occupa il quattordicesimo posto, mentre il Genoa si trova in tredicesima posizione: le due squadre sono separate da pochissimo in classifica, rendendo questo scontro diretto determinante per entrambe.

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