Serie A - Game Week 4 25 ott 2026 - 07:30

Lazio-Como Women sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in live streaming.

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Lazio-Como Women: data e orario

Lazio e Como Women si affrontano in un match valido per la Serie A femminile, con le biancocelesti che cercano punti preziosi per risalire la classifica davanti al proprio pubblico.

Il Lazio arriva a questa sfida in un momento difficile. Le ragazze di Gianluca Grassadonia hanno perso le ultime due partite di campionato, incassando sconfitte contro Ternana Femminile e Roma, e la pressione in classifica si fa sentire.

Il Como Women, guidato da Paolo Tramezzani, occupa una posizione più tranquilla nella graduatoria. Le lariane hanno mostrato una discreta solidità nelle ultime settimane, con un pareggio contro la Fiorentina nell'ultimo turno che conferma una certa difficoltà a sbloccarsi lontano da casa.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni, il bilancio è equilibrato e i match sono stati spesso combattuti fino all'ultimo minuto. Entrambe le panchine conosceranno bene i punti deboli dell'avversaria.

Per il Lazio è una partita da non fallire: perdere ulteriore terreno significherebbe complicare seriamente la stagione. Il Como, dal canto suo, punta a consolidare la propria posizione con un risultato positivo in trasferta.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, con l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

In casa Lazio, mister Gianluca Grassadonia non ha fornito indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né ha reso nota la formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte Como Women, anche Paolo Tramezzani non ha comunicato assenze o diffidati al momento. La probabile formazione non è ancora stata resa nota e verrà aggiornata non appena disponibile.

Stato di forma

Il Lazio femminile arriva a questa partita con un ruolino di marcia che desta preoccupazione: nelle ultime cinque gare il bilancio è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato contro la Ternana Femminile per 2-0, mentre la sconfitta più recente è quella contro la Ternana stessa per 1-0. In totale le biancocelesti hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette in questo periodo.

Il Como Women ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Le lariane non perdono da tre turni consecutivi e nell'ultimo match hanno pareggiato 1-1 contro la Fiorentina. In cinque partite hanno messo a segno sette reti e ne hanno concesse quattro.

Precedenti

L'incontro più recente tra Lazio e Como Women risale al 1° febbraio 2026, quando le due squadre si sono divise la posta con un pareggio per 1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Lazio ha vinto tre volte, il Como Women una, con un pareggio. Le sfide tra queste due formazioni hanno prodotto complessivamente diciassette gol.

Classifica





In Serie A femminile, il Lazio occupa attualmente il decimo posto, mentre il Como Women si trova in sesta posizione.





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