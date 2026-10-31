Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire il match.

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Lazio-Cagliari: domenica 1 novembre ore 15

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma nella decima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano all'appuntamento in vetta alla classifica, reduci da un percorso di stagione che ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori.

L'ultima uscita ha confermato tutto il potenziale di questa squadra: la Lazio ha travolto il Sassuolo per 6-2 al Mapei Stadium, con Tijjani Noslin protagonista con una doppietta e Romano Floriani Mussolini che ha trovato il suo primo gol in Serie A. Una prestazione di autorità, con sei reti segnate e il dominio del gioco per larghi tratti della partita.

Gattuso può contare su un gruppo coeso e in grande forma. Noslin si è ritagliato il ruolo di centravanti titolare in modo del tutto inatteso, mentre Kenneth Taylor, Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni continuano ad alimentare una manovra offensiva tra le più prolifiche del campionato.

Il Cagliari di Fabio Pisacane arriva invece in un momento difficile. I rossoblù hanno perso le ultime tre gare di campionato, tra cui il 4-2 subito dalla Roma nel turno infrasettimanale, dove Nzola aveva illuso i sardi con il gol del vantaggio prima che i giallorossi ribaltassero tutto. La squadra sarda occupa la nona posizione con il Torino e ha bisogno di ritrovare continuità.

Nonostante le difficoltà recenti, il Cagliari ha dimostrato di poter competere: il pareggio 1-1 con la Juventus non è lontano nel tempo, e contro la Roma ha tenuto il campo per buona parte della partita prima di cedere nel finale.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

In casa Lazio, Gattuso dovrà fare a meno di Alessio Furlanetto e Albert Gudmundsson, entrambi indisponibili per infortunio. Il tecnico dovrebbe affidarsi al consueto undici titolare, con Christos Mandas in porta, la linea difensiva composta da Provstgaard, Doekhi e Nuno Tavares, e Romano Floriani Mussolini sulla fascia destra. A centrocampo spazio a Belahyane, Frattesi e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Sul fronte Cagliari, Pisacane non potrà contare su Riyad Idrissi e Mattia Felici, fermi ai box per infortunio. Il probabile undici sardo prevede Caprile tra i pali, con Mina, Juan Rodriguez, Obert e Ze Pedro in difesa. Winks e Deiola comporranno la cerniera di centrocampo insieme ad Adopo, mentre Maldini, Romano agiranno a supporto di Nzola.

Stato di forma

La Lazio è a cinque vittorie di fila in Serie A: dopo i successi su Monza (3-1), Juventus (3-0 in trasferta) e Parma (2-1), i biancocelesti hanno chiuso il turno infrasettimanale con il roboante 6-2 al Sassuolo.

Il Cagliari arriva da tre sconfitte consecutive in campionato. Dopo il pesante 4-0 incassato a Monza, i rossoblù hanno ceduto 0-2 al Bologna e poi 4-2 alla Roma. L'unico risultato positivo recente risale al pareggio 1-1 con la Juventus.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida all'Alvalade si concluse sullo 0-0. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, la Lazio ha prevalso in tre occasioni — incluso il 2-0 interno del novembre 2025 e il 2-1 al Cagliari nel novembre 2024 — mentre il Cagliari non ha mai vinto negli ultimi cinque confronti diretti, raccogliendo due pareggi.

Classifica

La Lazio guida la Serie A dopo nove giornate, con l'Inter. Il Cagliari è a metà classifica: per i rossoblù, fermare i biancocelesti significherebbe interrompere un momento di crisi e avvicinarsi alla parte alta della classifica.

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