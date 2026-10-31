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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Lazio-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire il match.

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Lazio-Cagliari: domenica 1 novembre ore 15

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma nella decima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano all'appuntamento in vetta alla classifica, reduci da un percorso di stagione che ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori.

L'ultima uscita ha confermato tutto il potenziale di questa squadra: la Lazio ha travolto il Sassuolo per 6-2 al Mapei Stadium, con Tijjani Noslin protagonista con una doppietta e Romano Floriani Mussolini che ha trovato il suo primo gol in Serie A. Una prestazione di autorità, con sei reti segnate e il dominio del gioco per larghi tratti della partita.

Gattuso può contare su un gruppo coeso e in grande forma. Noslin si è ritagliato il ruolo di centravanti titolare in modo del tutto inatteso, mentre Kenneth Taylor, Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni continuano ad alimentare una manovra offensiva tra le più prolifiche del campionato.

Il Cagliari di Fabio Pisacane arriva invece in un momento difficile. I rossoblù hanno perso le ultime tre gare di campionato, tra cui il 4-2 subito dalla Roma nel turno infrasettimanale, dove Nzola aveva illuso i sardi con il gol del vantaggio prima che i giallorossi ribaltassero tutto. La squadra sarda occupa la nona posizione con il Torino e ha bisogno di ritrovare continuità.

Nonostante le difficoltà recenti, il Cagliari ha dimostrato di poter competere: il pareggio 1-1 con la Juventus non è lontano nel tempo, e contro la Roma ha tenuto il campo per buona parte della partita prima di cedere nel finale.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Lazio - Cagliari

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formazione
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
C. MandasC. MandasO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorT. NoslinT. NoslinM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenE. CaprileE. CaprileY. MinaY. MinaJ. RodriguezJ. RodriguezA. ObertA. ObertZe PedroZe PedroH. WinksH. WinksA. DeiolaA. DeiolaA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniM. AdopoM. AdopoM. NzolaM. Nzola
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • G. Gattuso
  • F. Pisacane

In casa Lazio, Gattuso dovrà fare a meno di Alessio Furlanetto e Albert Gudmundsson, entrambi indisponibili per infortunio. Il tecnico dovrebbe affidarsi al consueto undici titolare, con Christos Mandas in porta, la linea difensiva composta da Provstgaard, Doekhi e Nuno Tavares, e Romano Floriani Mussolini sulla fascia destra. A centrocampo spazio a Belahyane, Frattesi e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Sul fronte Cagliari, Pisacane non potrà contare su Riyad Idrissi e Mattia Felici, fermi ai box per infortunio. Il probabile undici sardo prevede Caprile tra i pali, con Mina, Juan Rodriguez, Obert e Ze Pedro in difesa. Winks e Deiola comporranno la cerniera di centrocampo insieme ad Adopo, mentre Maldini, Romano agiranno a supporto di Nzola.

Stato di forma

LAZ

LAZ - Forma

JUV
D3-3
MON
V3-1
JUV
V0-3
PAR
V2-1
SAS
V2-6
Gol segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CGL

CGL - Forma

UDI
V0-1
JUV
D1-1
MON
S4-0
BOL
S0-2
ROM
S4-2
Gol segnato (subito)
4/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Lazio è a cinque vittorie di fila in Serie A: dopo i successi su Monza (3-1), Juventus (3-0 in trasferta) e Parma (2-1), i biancocelesti hanno chiuso il turno infrasettimanale con il roboante 6-2 al Sassuolo.

Il Cagliari arriva da tre sconfitte consecutive in campionato. Dopo il pesante 4-0 incassato a Monza, i rossoblù hanno ceduto 0-2 al Bologna e poi 4-2 alla Roma. L'unico risultato positivo recente risale al pareggio 1-1 con la Juventus.

Precedenti

Testa a testa

LazioPareggioCagliari
4
1
0
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida all'Alvalade si concluse sullo 0-0. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, la Lazio ha prevalso in tre occasioni — incluso il 2-0 interno del novembre 2025 e il 2-1 al Cagliari nel novembre 2024 — mentre il Cagliari non ha mai vinto negli ultimi cinque confronti diretti, raccogliendo due pareggi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

La Lazio guida la Serie A dopo nove giornate, con l'Inter. Il Cagliari è a metà classifica: per i rossoblù, fermare i biancocelesti significherebbe interrompere un momento di crisi e avvicinarsi alla parte alta della classifica.

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