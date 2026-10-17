Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 06:30

Latina-Vis Pesaro è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

Come vedere Latina-Vis Pesaro con una VPN

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Latina-Vis Pesaro: data e orario

Il Latina ospita la Vis Pesaro in un match del Girone B di Serie C con implicazioni diverse per le due squadre. I pontini cercano continuità dopo un periodo di risultati altalenanti, mentre i marchigiani arrivano in una situazione di classifica che lascia poco spazio agli errori.

Il Latina ha ritrovato fiducia nell'ultimo turno, battendo l'Atalanta U23 per 2-0 e interrompendo una serie di risultati poco convincenti. Un successo che ha ridato ossigeno a una squadra che nelle settimane precedenti aveva faticato a sbloccarsi.

La Vis Pesaro, al contrario, attraversa un momento complicato. I marchigiani hanno perso l'ultima gara contro il Grosseto per 3-2 e nelle cinque partite più recenti hanno collezionato una sola vittoria, raccogliendo pochissimo rispetto a quanto la classifica richiederebbe.

Per i padroni di casa si tratta di un'occasione per consolidare una posizione di classifica ancora precaria. Per gli ospiti, invece, è un appuntamento in cui serve necessariamente invertire la rotta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Vis Pesaro la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Latina ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro l'Atalanta U23, che segue due pareggi consecutivi per 1-1 contro Sambenedettese e Ostia Mare. In precedenza i pontini avevano ceduto contro l'AC Reggiana 1919 per 1-0. Nelle cinque gare il Latina ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

La Vis Pesaro presenta un bilancio più difficile: una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I marchigiani hanno perso l'ultimo match contro il Grosseto per 3-2, mentre l'unico successo è arrivato contro il Guidonia Montecelio per 2-1. Nelle cinque partite la Vis Pesaro ha segnato nove reti e ne ha concesse undici.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Latina e Vis Pesaro. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone B di Serie C il Latina occupa la tredicesima posizione, una collocazione di metà classifica che rende questo match un'opportunità per allontanarsi dalla zona calda. La Vis Pesaro si trova invece al ventesimo posto, ultima in graduatoria, e affronta questa trasferta con la necessità assoluta di muovere la classifica.





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