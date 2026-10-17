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Serie C
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Dove vedere Latina-Vis Pesaro in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Latina vs Vis Pesaro
Latina
Vis Pesaro
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Latina e Vis Pesaro: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Latina-Vis Pesaro è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

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Come vedere Latina-Vis Pesaro con una VPN

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Latina-Vis Pesaro: data e orario

Il Latina ospita la Vis Pesaro in un match del Girone B di Serie C con implicazioni diverse per le due squadre. I pontini cercano continuità dopo un periodo di risultati altalenanti, mentre i marchigiani arrivano in una situazione di classifica che lascia poco spazio agli errori.

Il Latina ha ritrovato fiducia nell'ultimo turno, battendo l'Atalanta U23 per 2-0 e interrompendo una serie di risultati poco convincenti. Un successo che ha ridato ossigeno a una squadra che nelle settimane precedenti aveva faticato a sbloccarsi.

La Vis Pesaro, al contrario, attraversa un momento complicato. I marchigiani hanno perso l'ultima gara contro il Grosseto per 3-2 e nelle cinque partite più recenti hanno collezionato una sola vittoria, raccogliendo pochissimo rispetto a quanto la classifica richiederebbe.

Per i padroni di casa si tratta di un'occasione per consolidare una posizione di classifica ancora precaria. Per gli ospiti, invece, è un appuntamento in cui serve necessariamente invertire la rotta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Vis Pesaro la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

LAT

LAT - Forma

GUM
D1-1
ACR
S1-0
OTM
D1-1
SAM
D1-1
ATA
V2-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VIS

VIS - Forma

FOR
S2-1
ACR
S1-4
SPE
S3-1
GUM
V2-1
GRO
S2-3
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Latina ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro l'Atalanta U23, che segue due pareggi consecutivi per 1-1 contro Sambenedettese e Ostia Mare. In precedenza i pontini avevano ceduto contro l'AC Reggiana 1919 per 1-0. Nelle cinque gare il Latina ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

La Vis Pesaro presenta un bilancio più difficile: una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I marchigiani hanno perso l'ultimo match contro il Grosseto per 3-2, mentre l'unico successo è arrivato contro il Guidonia Montecelio per 2-1. Nelle cinque partite la Vis Pesaro ha segnato nove reti e ne ha concesse undici.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Latina e Vis Pesaro. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
9621165+1120
V
S
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
9522147+717
V
S
S
V
V
5
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
104421410+416
V
D
V
S
D
6
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
7
TorresTorresTOR
104331112-115
S
V
D
D
D
8
PerugiaPerugiaPER
9414914-513
S
V
V
S
S
9
VadoVadoVAD
103341010012
D
V
V
D
S
10
CampobassoCampobassoCAM
93331314-112
S
D
V
D
D
11
PescaraPescaraPES
93331112-112
D
V
S
V
D
12
ForliForliFOR
102531616011
S
D
S
D
D
13
LatinaLatinaLAT
9243910-110
V
D
D
S
D
14
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
15
Atalanta U23Atalanta U23ATA
8305813-59
S
S
S
V
V
16
PianesePianesePNS
10154610-48
D
D
V
S
D
17
PinetoPinetoPIN
9153611-58
D
S
S
D
D
18
SambenedetteseSambenedetteseSAM
101451417-37
D
D
V
S
D
19
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C il Latina occupa la tredicesima posizione, una collocazione di metà classifica che rende questo match un'opportunità per allontanarsi dalla zona calda. La Vis Pesaro si trova invece al ventesimo posto, ultima in graduatoria, e affronta questa trasferta con la necessità assoluta di muovere la classifica.


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