Dove vedere Latina-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Anticipo al sabato per Latina e Catania, che si affrontano nella giornata numero 34 di Serie C. Motivazioni molto diverse per rossazzurri e pontini: il Catania, appena passato alla guida tecnica di William Viali, deve difendere il secondo posto dagli assalti di Cosenza e Salernitana.
I nerazzurri, invece, vogliono prepararsi al meglio alla finale di ritorno di Coppa Italia Serie C, in programma mercoledì primo aprile al Francioni, e conquistare quanto prima la salvezza nel girone C.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Latina-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Latina-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio (202).
Sarà possibile seguire Latina-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Latina-Catania: ora di inizio
La gara fra Latina e Catania, valida per la 34esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 28 marzo, allo stadio Francioni, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Latina
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Dutu; Vona, Lipani, Pellitteri, Scravaglieri, Ercolano; Sylla, Parigi. All. Volpe.
Probabile formazione Catania
CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma; Quaini, Di Tacchio; Bruzzaniti, Jimenez, Lunetta; Caturano. All. Viali.