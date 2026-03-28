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Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Claudio D'Amato

Dove vedere Kosovo-Turchia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Kosovo vs Turchia
Kosovo
Turchia

Kosovo-Turchia finale del percorso C dei Playoff Mondiali: tutto sulla partita, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Il percorso C dei Playoff che valgono l'accesso ai Mondiali, offre la caldissima finale tra Kosovo e Turchia.

La Nazionale di Foda ha compiuto il colpaccio vincendo in Slovacchia con un clamoroso 4-3, guadagnandosi la possibilità di giocare per la prima volta nella sua storia un torneo iridato, ma ora dovrà vedersela con la squadra di Vincenzo Montella, che può far leva sulla classe di Calhanoglu e Yildiz: i turchi, in finale, sono arrivati eliminando la Romania (1-0).

Tutto su Kosovo-Turchia, incluse le info relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Kosovo-Turchia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Turchia
TUR

Kosovo-Turchia non sarà trasmessa in maniera integrale in tv bensì inclusa in Diretta Gol dedicata ai Playoff Mondiali, in onda su Sky Sport Calcio (202). Il match, in streaming, sarà invece visibile utilizzando NordVPN e disponibile sempre all'interno di Diretta Gol su NOW e Sky Go.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Kosovo-Turchia: ora di inizio

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Fadil Vokrri Stadium

Kosovo-Turchia si gioca martedì 31 marzo 2026, alle 20:45, allo stadio Fadil Vokrri di Pristina.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Kosovo - Turchia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Foda

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Montella

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Kosovo-Turchia

KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani. Ct. Foda.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella.

Forma

KOS
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

TUR
-Forma

Goal segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

KOS

Ultime 3 partite

TUR

0

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

2

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
2/3
Entrambe le squadre a segno
2/3
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