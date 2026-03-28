Dove vedere Kosovo-Turchia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il percorso C dei Playoff che valgono l'accesso ai Mondiali, offre la caldissima finale tra Kosovo e Turchia.

La Nazionale di Foda ha compiuto il colpaccio vincendo in Slovacchia con un clamoroso 4-3, guadagnandosi la possibilità di giocare per la prima volta nella sua storia un torneo iridato, ma ora dovrà vedersela con la squadra di Vincenzo Montella, che può far leva sulla classe di Calhanoglu e Yildiz: i turchi, in finale, sono arrivati eliminando la Romania (1-0).

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Come guardare Kosovo-Turchia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Kosovo-Turchia non sarà trasmessa in maniera integrale in tv bensì inclusa in Diretta Gol dedicata ai Playoff Mondiali, in onda su Sky Sport Calcio (202). Il match, in streaming, sarà invece visibile utilizzando NordVPN e disponibile sempre all'interno di Diretta Gol su NOW e Sky Go.

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Kosovo-Turchia: ora di inizio

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Kosovo-Turchia si gioca martedì 31 marzo 2026, alle 20:45, allo stadio Fadil Vokrri di Pristina.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Kosovo - Turchia Probabile formazione Panchina Allenatore F. Foda Probabile formazione Panchina Allenatore V. Montella

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Kosovo-Turchia

KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani. Ct. Foda.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella.

Forma

Partite tra le due squadre