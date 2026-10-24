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Dove vedere Juventus-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Juventus vs Roma
Juventus
Roma
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Juventus e Roma: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 4

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Juventus-Roma: data e orario

La Juventus ospita la Roma in una sfida di Serie A femminile che mette di fronte due delle squadre più competitive del campionato italiano.

Le bianconere arrivano all'appuntamento in un momento difficile: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con le ultime due in campionato contro il Milan e il Como che hanno frenato il loro cammino.

La Roma, al contrario, si presenta con ben altro stato d'animo. Le giallorosse hanno battuto il Milan 4-2 nella loro ultima uscita in Serie A e occupano la terza posizione in classifica, con una striscia positiva che le rende avversario ostico per chiunque.

La Juventus, settima in classifica, ha bisogno di punti per risalire e ridurre il distacco dalle prime posizioni. Isaac Guerrero dovrà trovare le giuste contromisure per invertire un trend preoccupante.

Gianpiero Piovani, dal canto suo, può contare su una squadra in fiducia e vorrà sfruttare il momento per consolidare il terzo posto e mettere pressione alle rivali che la precedono.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Juventus - Roma

Allenatore

  • I. Guerrero

Per la Juventus, il tecnico Isaac Guerrero non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche: le ultime notizie saranno diffuse in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Roma, Gianpiero Piovani non ha reso nota la probabile formazione. Non risultano al momento comunicazioni ufficiali su indisponibili o giocatrici squalificate. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

BEN
S1-2
NAP
V3-1
BKH
V0-3
MIL
S2-1
COM
S2-4
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ROM

ROM - Forma

OUD
D0-0
SAS
V1-3
BAR
S0-6
LAZ
V3-1
MIL
V4-2
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-4 contro il Como in Serie A, un risultato che ha fatto seguito al ko per 2-1 contro il Milan. Le uniche note positive sono arrivate in Women's Champions League, con il 3-0 rifilato all'HB Haecken, e in campionato contro il Napoli Femminile, battuto 3-1.

La Roma mostra un rendimento più solido: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. Le giallorosse hanno battuto il Milan 4-2 nell'ultimo turno di Serie A e in precedenza avevano superato la Lazio 3-1. L'unica battuta d'arresto pesante è arrivata in Women's Champions League contro il Barcellona, con un netto 0-6.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioRoma
2
1
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Juventus badge
Juventus
JUV
2
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
4
Roma badge
Roma
ROM
3
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
3
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
8Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la Roma si impose per 1-0 in casa della Juventus in Serie A. Nei cinque incroci più recenti, la Roma ha ottenuto due vittorie contro una della Juventus, con due pareggi nel computo complessivo. Le sfide tra le due formazioni hanno prodotto gol da entrambe le parti in più occasioni, con il match del marzo 2025 che si concluse con il punteggio di 4-3 in favore della Juventus.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
330070+79
V
V
V
2
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
3300104+69
V
V
V
3
RomaRomaROM
3300104+69
V
V
V
4
Ternana FemminileTernana FemminileTER
320143+16
V
V
S
5
FiorentinaFiorentinaFIO
31113304
D
V
S
6
Como WomenComo WomenCOM
311134-14
D
S
V
7
JuventusJuventusJUV
310267-13
S
S
V
8
AC MilanAC MilanMIL
310259-43
S
V
S
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
31026603
V
S
S
10
LazioLazioLAZ
301214-31
S
S
D
11
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301215-41
S
S
D
12
SassuoloSassuoloSAS
300329-70
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione


In Serie A femminile, la Juventus occupa il settimo posto mentre la Roma è terza: le giallorosse partono da una posizione di classifica nettamente più favorevole, con le bianconere chiamate a recuperare terreno sulle rivali.


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