Serie A - Game Week 4 24 ott 2026 - 12:30

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Juventus-Roma con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Juventus-Roma: data e orario

La Juventus ospita la Roma in una sfida di Serie A femminile che mette di fronte due delle squadre più competitive del campionato italiano.

Le bianconere arrivano all'appuntamento in un momento difficile: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con le ultime due in campionato contro il Milan e il Como che hanno frenato il loro cammino.

La Roma, al contrario, si presenta con ben altro stato d'animo. Le giallorosse hanno battuto il Milan 4-2 nella loro ultima uscita in Serie A e occupano la terza posizione in classifica, con una striscia positiva che le rende avversario ostico per chiunque.

La Juventus, settima in classifica, ha bisogno di punti per risalire e ridurre il distacco dalle prime posizioni. Isaac Guerrero dovrà trovare le giuste contromisure per invertire un trend preoccupante.

Gianpiero Piovani, dal canto suo, può contare su una squadra in fiducia e vorrà sfruttare il momento per consolidare il terzo posto e mettere pressione alle rivali che la precedono.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in streaming.

Formazioni

Per la Juventus, il tecnico Isaac Guerrero non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche: le ultime notizie saranno diffuse in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Roma, Gianpiero Piovani non ha reso nota la probabile formazione. Non risultano al momento comunicazioni ufficiali su indisponibili o giocatrici squalificate. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

La Juventus arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-4 contro il Como in Serie A, un risultato che ha fatto seguito al ko per 2-1 contro il Milan. Le uniche note positive sono arrivate in Women's Champions League, con il 3-0 rifilato all'HB Haecken, e in campionato contro il Napoli Femminile, battuto 3-1.

La Roma mostra un rendimento più solido: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. Le giallorosse hanno battuto il Milan 4-2 nell'ultimo turno di Serie A e in precedenza avevano superato la Lazio 3-1. L'unica battuta d'arresto pesante è arrivata in Women's Champions League contro il Barcellona, con un netto 0-6.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la Roma si impose per 1-0 in casa della Juventus in Serie A. Nei cinque incroci più recenti, la Roma ha ottenuto due vittorie contro una della Juventus, con due pareggi nel computo complessivo. Le sfide tra le due formazioni hanno prodotto gol da entrambe le parti in più occasioni, con il match del marzo 2025 che si concluse con il punteggio di 4-3 in favore della Juventus.

Classifica





In Serie A femminile, la Juventus occupa il settimo posto mentre la Roma è terza: le giallorosse partono da una posizione di classifica nettamente più favorevole, con le bianconere chiamate a recuperare terreno sulle rivali.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV