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Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus-Napoli è un'esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana, disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per un periodo limitato, il piano annuale DAZN Full con pagamento dilazionato in 12 rate mensili è disponibile a 29,99 € al mese. Per i tifosi che vogliono seguire ogni partita di Serie A della Juventus o del Napoli, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita tramite l'app su qualsiasi dispositivo compatibile oppure accedendo al sito della piattaforma. Chi ha un abbonamento sia a DAZN che a Sky potrà seguire il match anche sul canale DAZN 1, disponibile al numero 214 del decoder Sky.

L'Allianz Stadium di Torino ospita domenica sera il posticipo della decima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, seppur per ragioni diverse.

La Juventus affronta questo match dopo una settimana difficile. La sconfitta per 2-0 contro il Genoa ha aggravato una crisi di risultati che si trascina ormai da settimane, e Luciano Spalletti sa bene che le prossime partite potrebbero essere decisive per il suo futuro sulla panchina bianconera. Il tecnico ha scelto il ritiro per preparare la gara, sottolineando quanto senta il peso di questa sfida.

Il Napoli arriva a Torino con ben altro stato d'animo. Gli azzurri hanno demolito il Monza 4-1 nell'ultimo turno e cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Massimiliano Allegri, però, non potrà guidare la squadra dalla panchina: il tecnico livornese è squalificato e, come già accaduto a Monza, toccherà al vice Marco Landucci prendere le redini del Napoli nel corso dei novanta minuti.

In casa Napoli permangono alcune incertezze fisiche. Amir Rrahmani e Frank Anguissa hanno recuperato ed entrambi sono stati convocati, ma le loro condizioni non sono ancora al cento per cento e la loro titolarità non è scontata. Lobotka è invece out per infortunio, e al suo posto dovrebbe agire Kevin De Bruyne davanti alla difesa.

Per la Juventus, il lungo elenco di assenti condiziona le scelte di Spalletti, che dovrà fare di necessità virtù schierando gli uomini disponibili. Una buona notizia arriva però dal recupero di Jeff Ekhator, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio che gli aveva fatto saltare l'intera prima parte di stagione.

In classifica le due squadre sono vicine: il Napoli occupa una posizione leggermente più alta, ma nessuna delle due ha ancora espresso il proprio potenziale. Per la Juventus, in particolare, i tre punti sono quasi un obbligo per non perdere ulteriore terreno.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Napoli in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Spalletti deve fare i conti con una lista di indisponibili piuttosto lunga: out Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik e Grabara. Il tecnico di Certaldo dovrebbe puntare su Vicario tra i pali, con una difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Lucumí. A centrocampo Koopmeiners e Douglas Luiz con McKennie, mentre sulle fasce spazio a Cambiaso e Boga. In attacco la coppia Kolo Muani-Zhegrova.

In casa Napoli, Allegri deve rinunciare a Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson e Lobotka. Rrahmani e Anguissa sono stati convocati ma restano in dubbio per una maglia da titolare. Il probabile undici vede Meret in porta, una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera, De Bruyne in regia con McTominay e Anguissa, e il tridente offensivo Politano-Hojlund-Lang.

Stato di forma

La Juventus arriva a questo appuntamento con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League, i bianconeri hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il momento più basso è stata la débâcle casalinga contro la Lazio per 0-3, seguita dalla sconfitta di Marassi contro il Genoa per 2-0. Le due vittorie sono arrivate contro il Lecce in campionato e il Celta Vigo in Europa League, con il pareggio per 2-2 contro il Rennes a completare il quadro.

Il Napoli, al contrario, mostra segnali più incoraggianti pur con qualche scivolone. Gli azzurri hanno vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il successo più recente è il netto 4-1 sul campo del Monza, preceduto da un pareggio per 3-3 contro la Roma. In mezzo, la vittoria in Champions League contro il Bodø/Glimt per 4-3 e la sconfitta contro il Venezia e il Villarreal. Complessivamente il Napoli ha segnato tredici gol nelle ultime cinque, ma ne ha subiti undici, un dato che racconta una fase difensiva ancora da stabilizzare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Juventus si impose nettamente per 3-0 all'Allianz Stadium. Prima di quel risultato, però, il Napoli aveva dominato gli scontri diretti: tre vittorie consecutive degli azzurri tra il 2024 e il 2025, con i partenopei capaci di vincere sia in casa che in trasferta. Negli ultimi cinque confronti in Serie A, il Napoli ha quindi la meglio con tre successi contro uno della Juventus, con un pareggio per 0-0 nel settembre 2024 a completare la serie.

Classifica

In classifica di Serie A, il Napoli occupa la settima posizione, mentre la Juventus è nona: tre punti potrebbero ridisegnare sensibilmente la graduatoria per entrambe le squadre.