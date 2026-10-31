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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Juventus-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
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Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. I clienti che hanno attivato sia DAZN che Sky potranno seguire la partita anche su DAZN 1, al canale 214 di Sky.

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Juventus-Napoli: domenica 1 novembre ore 20.45

La Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium di Torino domenica 1 novembre, nel posticipo della decima giornata di Serie A 2026/27.

I bianconeri di Luciano Spalletti arrivano all'appuntamento in piena crisi. La sconfitta per 2-0 a Marassi contro il Genoa ha spinto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali a intervenire direttamente. La squadra è stata messa in ritiro e sulla stampa torinese si moltiplicano le domande sul futuro del tecnico.

Il Napoli, al contrario, si presenta a Torino dopo aver travolto il Monza 4-1 nel turno infrasettimanale e si trova in classifica al pari con la Juventus, separata dai bianconeri grazie alla differenza reti.

La serenità nel gruppo azzurro non è però totale. Stanislav Lobotka ha lasciato il campo in barella, in lacrime, durante la vittoria sul Monza, e la sua assenza peserà sull'equilibrio del centrocampo del Napoli. Allegri, inoltre, è squalificato: in panchina ci sarà il suo vice Marco Landucci, già ex bianconero.

Con la posizione di Spalletti sotto esame e il Napoli che vuole staccarsi in classifica, questa sfida ha un peso specifico superiore alla norma. Di seguito tutte le informazioni su come seguirla in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Juventus - Napoli

4-3-3
Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerL. KellyL. KellyT. KoopmeinersT. KoopmeinersD. LuizD. LuizW. McKennieW. McKennieR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniJ. BogaJ. BogaE. ZhegrovaE. ZhegrovaA. MeretA. MeretR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaK. De BruyneK. De BruyneN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
Juventus

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

La Juventus si presenta alla sfida con una lunga lista di assenti. Sono indisponibili Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Mehmet Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik e Kamil Grabara. Spalletti dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Vicario; Kalulu, Lucumí, Bremer, Kelly; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie; Boga, Kolo Muani, Zhegrova.

Il Napoli deve fare a meno di Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Leonardo Spinazzola, Alisson Santos e dello stesso Lobotka, uscito infortunato contro il Monza. Con il regista slovacco out, De Bruyne dovrebbe agire davanti alla difesa nel probabile undici di Landucci: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

CEL
V1-2
LAZ
S0-3
REN
D2-2
LEC
V0-2
GEN
S2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
NAP

NAP - Forma

VIL
S3-1
VEN
S1-0
BOD
V4-3
ROM
D3-3
MON
V1-4
Gol segnato (subito)
12/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Juventus arriva alla sfida con un ruolino di marcia altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. Il momento più difficile è recente: dopo il 3-0 subito dalla Lazio in campionato, i bianconeri sono caduti anche a Genova per 2-0, risultato che ha fatto esplodere le tensioni interne. In mezzo, il pareggio per 2-2 in Europa League contro il Rennes e la vittoria esterna contro il Lecce.

Il Napoli mostra un andamento discontinuo ma chiude il periodo con più slancio. Nelle ultime cinque partite si contano due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo le sconfitte con il Villarreal in Champions League e con il Venezia in campionato, gli azzurri hanno risposto con la vittoria per 4-3 sul Bodø/Glimt, il pareggio per 3-3 con la Roma e la netta affermazione per 4-1 sul Monza, che ha rilanciato la squadra di Allegri.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioNapoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente in Serie A tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Juventus si impose per 3-0 all'Allianz Stadium. Nei cinque incroci più recenti in campionato, il Napoli ha ottenuto tre vittorie contro una della Juventus, con un pareggio a completare il quadro: un bilancio che racconta di una rivalità in cui gli azzurri hanno spesso avuto la meglio negli ultimi anni.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A, la Juventus occupa la settima posizione insieme al Napoli: le due squadre sono appaiate in classifica, con gli azzurri davanti grazie alla sola differenza reti.

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