Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

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Juventus-Napoli: domenica 1 novembre ore 20.45

La Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium di Torino domenica 1 novembre, nel posticipo della decima giornata di Serie A 2026/27.

I bianconeri di Luciano Spalletti arrivano all'appuntamento in piena crisi. La sconfitta per 2-0 a Marassi contro il Genoa ha spinto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali a intervenire direttamente. La squadra è stata messa in ritiro e sulla stampa torinese si moltiplicano le domande sul futuro del tecnico.

Il Napoli, al contrario, si presenta a Torino dopo aver travolto il Monza 4-1 nel turno infrasettimanale e si trova in classifica al pari con la Juventus, separata dai bianconeri grazie alla differenza reti.

La serenità nel gruppo azzurro non è però totale. Stanislav Lobotka ha lasciato il campo in barella, in lacrime, durante la vittoria sul Monza, e la sua assenza peserà sull'equilibrio del centrocampo del Napoli. Allegri, inoltre, è squalificato: in panchina ci sarà il suo vice Marco Landucci, già ex bianconero.

Con la posizione di Spalletti sotto esame e il Napoli che vuole staccarsi in classifica, questa sfida ha un peso specifico superiore alla norma. Di seguito tutte le informazioni su come seguirla in diretta.

Formazioni

La Juventus si presenta alla sfida con una lunga lista di assenti. Sono indisponibili Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Mehmet Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik e Kamil Grabara. Spalletti dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Vicario; Kalulu, Lucumí, Bremer, Kelly; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie; Boga, Kolo Muani, Zhegrova.

Il Napoli deve fare a meno di Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Leonardo Spinazzola, Alisson Santos e dello stesso Lobotka, uscito infortunato contro il Monza. Con il regista slovacco out, De Bruyne dovrebbe agire davanti alla difesa nel probabile undici di Landucci: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

Stato di forma

La Juventus arriva alla sfida con un ruolino di marcia altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. Il momento più difficile è recente: dopo il 3-0 subito dalla Lazio in campionato, i bianconeri sono caduti anche a Genova per 2-0, risultato che ha fatto esplodere le tensioni interne. In mezzo, il pareggio per 2-2 in Europa League contro il Rennes e la vittoria esterna contro il Lecce.

Il Napoli mostra un andamento discontinuo ma chiude il periodo con più slancio. Nelle ultime cinque partite si contano due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo le sconfitte con il Villarreal in Champions League e con il Venezia in campionato, gli azzurri hanno risposto con la vittoria per 4-3 sul Bodø/Glimt, il pareggio per 3-3 con la Roma e la netta affermazione per 4-1 sul Monza, che ha rilanciato la squadra di Allegri.

Precedenti

L'ultimo precedente in Serie A tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Juventus si impose per 3-0 all'Allianz Stadium. Nei cinque incroci più recenti in campionato, il Napoli ha ottenuto tre vittorie contro una della Juventus, con un pareggio a completare il quadro: un bilancio che racconta di una rivalità in cui gli azzurri hanno spesso avuto la meglio negli ultimi anni.

Classifica

In Serie A, la Juventus occupa la settima posizione insieme al Napoli: le due squadre sono appaiate in classifica, con gli azzurri davanti grazie alla sola differenza reti.

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