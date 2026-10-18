Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus-Lazio è trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match è necessario accedere alla piattaforma tramite app su dispositivi mobili o tramite smart TV.

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Juventus-Lazio: data e orario

L'Allianz Stadium di Torino ospita domenica sera uno dei posticipi più attesi della settima giornata di Serie A: Juventus e Lazio si affrontano in un momento di stagione in cui le due squadre stanno vivendo percorsi opposti.

La Lazio di Gennaro Gattuso arriva alla sfida con 16 punti in sei partite, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio. I biancocelesti condividono la vetta della classifica con l'Inter, a conferma di un avvio di campionato straordinario che ha sorpreso molti.

La Juventus, invece, sta attraversando un periodo più complicato in Serie A. I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime quattro gare di campionato, anche se la vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo in Europa League ha restituito fiducia all'ambiente.

Spalletti si affida a Kolo Muani come riferimento offensivo, con Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez alle sue spalle. In mediana il duo Sarr-Douglas Luiz, con Pape Sarr che si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie juventine nelle ultime settimane.

Gattuso recupera Cataldi ma dovrebbe confermare Belhayane in cabina di regia, con Frattesi e Taylor a completare il centrocampo. Davanti, Noslin è favorito su Pinamonti come centravanti, affiancato da Isaksen e Zaccagni.

Luca Pellegrini è stato ufficialmente reintegrato nella lista dei convocati biancocelesti, dopo essere stato escluso in precedenza non senza polemiche. Gattuso lo ha annunciato personalmente in conferenza stampa.

La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN: di seguito tutte le informazioni per seguirla in diretta.

Formazioni

Spalletti deve fare a meno di diversi elementi: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Owusu, Grabara e Milik sono tutti indisponibili per infortunio. Lo stesso Spalletti è squalificato e non potrà sedere in panchina, con Marco Domenichini che guiderà la squadra dalla panchina. L'undici probabile prevede Vicario in porta, Kalulu, Bremer e Lucumi in difesa, Cambiaso e Conceiçao sulle fasce, Sarr e Douglas Luiz in mediana, Nico Gonzalez e McKennie sulla trequarti e Kolo Muani centravanti.

La Lazio deve rinunciare a Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto, Rovella, Marusic e Przyborek. Nessuna squalifica in casa biancoceleste. Gattuso dovrebbe schierare Mandas tra i pali, con Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Tavares in difesa, Frattesi, Belhayane e Taylor a centrocampo, e il tridente offensivo composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Stato di forma

La Juventus ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 sul campo del Celta Vigo in Europa League, mentre in campionato l'ultimo risultato è stato il pareggio per 1-1 contro il Cagliari. I bianconeri hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 4 in questo periodo, con la pesante vittoria per 5-0 contro il NEC Nijmegen che testimonia la qualità offensiva della squadra nelle notti europee.

La Lazio presenta un ruolino di marcia di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 3-1 contro il Monza in Serie A, mentre in precedenza i biancocelesti avevano pareggiato 3-3 in un'amichevole contro la Juve Stabia. Nelle partite ufficiali la squadra di Gattuso ha dimostrato solidità, con il 2-0 sul campo del Venezia e il 2-2 contro il Milan tra i risultati che certificano la continuità di rendimento.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida all'Allianz Stadium si concluse sul 2-2 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole alla Lazio con due vittorie contro una della Juventus, completato da due pareggi. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia nell'aprile 2024, con la Lazio vincente per 2-1 in casa.

Classifica





In Serie A la Lazio occupa la seconda posizione, a pari punti con l'Inter in testa alla classifica, mentre la Juventus è settima: i bianconeri cercano una vittoria che potrebbe riportarli prepotentemente nella corsa alle posizioni europee, mentre i biancocelesti vogliono confermare la propria candidatura al titolo.





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