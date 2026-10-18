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Dove vedere Juventus-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Juventus vs Lazio
Juventus
Lazio
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Juventus e Lazio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Allianz Stadium

Juventus-Lazio è trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match è necessario accedere alla piattaforma tramite app su dispositivi mobili o tramite smart TV.

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Juventus-Lazio: data e orario

L'Allianz Stadium di Torino ospita domenica sera uno dei posticipi più attesi della settima giornata di Serie A: Juventus e Lazio si affrontano in un momento di stagione in cui le due squadre stanno vivendo percorsi opposti.

La Lazio di Gennaro Gattuso arriva alla sfida con 16 punti in sei partite, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio. I biancocelesti condividono la vetta della classifica con l'Inter, a conferma di un avvio di campionato straordinario che ha sorpreso molti.

La Juventus, invece, sta attraversando un periodo più complicato in Serie A. I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime quattro gare di campionato, anche se la vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo in Europa League ha restituito fiducia all'ambiente.

Spalletti si affida a Kolo Muani come riferimento offensivo, con Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez alle sue spalle. In mediana il duo Sarr-Douglas Luiz, con Pape Sarr che si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie juventine nelle ultime settimane.

Gattuso recupera Cataldi ma dovrebbe confermare Belhayane in cabina di regia, con Frattesi e Taylor a completare il centrocampo. Davanti, Noslin è favorito su Pinamonti come centravanti, affiancato da Isaksen e Zaccagni.

Luca Pellegrini è stato ufficialmente reintegrato nella lista dei convocati biancocelesti, dopo essere stato escluso in precedenza non senza polemiche. Gattuso lo ha annunciato personalmente in conferenza stampa.

La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN: di seguito tutte le informazioni per seguirla in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Juventus - Lazio

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerC. ConceicaoC. ConceicaoN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-4-2-1
Juventus

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • M. Domenichini
  • G. Gattuso

Spalletti deve fare a meno di diversi elementi: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Owusu, Grabara e Milik sono tutti indisponibili per infortunio. Lo stesso Spalletti è squalificato e non potrà sedere in panchina, con Marco Domenichini che guiderà la squadra dalla panchina. L'undici probabile prevede Vicario in porta, Kalulu, Bremer e Lucumi in difesa, Cambiaso e Conceiçao sulle fasce, Sarr e Douglas Luiz in mediana, Nico Gonzalez e McKennie sulla trequarti e Kolo Muani centravanti.

La Lazio deve rinunciare a Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto, Rovella, Marusic e Przyborek. Nessuna squalifica in casa biancoceleste. Gattuso dovrebbe schierare Mandas tra i pali, con Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Tavares in difesa, Frattesi, Belhayane e Taylor a centrocampo, e il tridente offensivo composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
S0-1
CGL
D1-1
CEL
V1-2
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LAZ

LAZ - Forma

MIL
D2-2
VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
D3-3
MON
V3-1
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 sul campo del Celta Vigo in Europa League, mentre in campionato l'ultimo risultato è stato il pareggio per 1-1 contro il Cagliari. I bianconeri hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 4 in questo periodo, con la pesante vittoria per 5-0 contro il NEC Nijmegen che testimonia la qualità offensiva della squadra nelle notti europee.

La Lazio presenta un ruolino di marcia di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 3-1 contro il Monza in Serie A, mentre in precedenza i biancocelesti avevano pareggiato 3-3 in un'amichevole contro la Juve Stabia. Nelle partite ufficiali la squadra di Gattuso ha dimostrato solidità, con il 2-0 sul campo del Venezia e il 2-2 contro il Milan tra i risultati che certificano la continuità di rendimento.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida all'Allianz Stadium si concluse sul 2-2 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole alla Lazio con due vittorie contro una della Juventus, completato da due pareggi. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia nell'aprile 2024, con la Lazio vincente per 2-1 in casa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
3
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
8
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
19
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A la Lazio occupa la seconda posizione, a pari punti con l'Inter in testa alla classifica, mentre la Juventus è settima: i bianconeri cercano una vittoria che potrebbe riportarli prepotentemente nella corsa alle posizioni europee, mentre i biancocelesti vogliono confermare la propria candidatura al titolo.


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