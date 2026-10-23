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Premier League
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Dove vedere Ipswich Town-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ipswich Town vs Nottingham Forest
Ipswich Town
Nottingham Forest
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Ipswich Town e Nottingham Forest: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
Portman Road

La partita è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Utilizza i link qui sotto per accedere alla copertura live.

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Ipswich Town-Nottingham Forest: data e orario

Ipswich Town ospita il Nottingham Forest a Portman Road in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.

I Tractor Boys di Gary O'Neil arrivano all'appuntamento dopo aver perso tre delle ultime cinque partite di campionato, tra cui una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City la settimana scorsa. La squadra di Ipswich occupa attualmente il diciannovesimo posto in classifica e ha urgente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Nottingham Forest, invece, sta attraversando un momento complicato. La sconfitta per 1-0 subita sabato scorso contro l'Arsenal — decisa da un gol nel finale del subentrato Noni Madueke — ha prolungato una serie di risultati negativi che preoccupa Oliver Glasner. Il Forest si trova al decimo posto in classifica, ma la distanza dalla zona calda non è ancora abbastanza rassicurante.

L'attacco del Forest non ha convinto nelle ultime uscite. A Londra contro il Crystal Palace, la squadra ha subito tre gol incassando una sconfitta per 3-1, mentre la vittoria esterna sull'Aston Villa per 2-1 resta l'unica nota positiva del recente periodo per Glasner.

In casa, Ipswich ha dimostrato di poter competere: la vittoria per 2-1 sul Fulham ha mostrato carattere, anche se le lacune difensive restano evidenti. Portman Road può essere un fattore, ma i Blues devono ritrovare continuità.

Per entrambe le squadre, questa partita ha un peso specifico notevole. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Ipswich Town - Nottingham Forest

3-4-2-1
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
page.match.formation.title
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. WaltonC. WaltonJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. DiopA. FatawuA. Fatawuteam-logoA. Ouattarateam-logoFlorentinoL. DavisL. DavisJ. EncisoJ. EncisoE. PalaciosE. PalaciosEmersonnEmersonnM. SelsM. SelsJ. CunhaJ. CunhaO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloN. WilliamsN. WilliamsX. SchlagerX. SchlagerM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeD. MunozD. MunozD. NdoyeD. NdoyeL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Ipswich Town

Formazione titolare

Nottingham Forest

Allenatore

  • G. O'Neil
  • O. Glasner

Gary O'Neil dovrebbe schierare Christian Walton in porta, con una difesa composta da Jacob Greaves, Dara O'Shea e Issa Diop. Abdul Fatawu e Leif Davis agiranno sulle fasce, con Florentino e Abdoul Ouattara in mezzo al campo. Julio Enciso ed Exequiel Palacios supporteranno la punta Emersonn. L'unico assente certo è Sasa Lukic, out per infortunio.

Oliver Glasner si affida a Matz Sels tra i pali, con Jair Cunha, Ousmane Diomande e Murillo a formare la difesa a tre, e Neco Williams sul lato destro. Xaver Schlager e Morgan Gibbs-White comporranno la cerniera di centrocampo, affiancati da James McAtee. Daniel Munoz e Dan Ndoye agiranno larghi, con Liam Delap come terminale offensivo. Igor Jesus e Nicolo Savona non saranno disponibili per infortunio.

Stato di forma

IPS

IPS - Forma

CRY
V2-3
ARS
S2-4
EVE
S1-0
FUL
V2-1
MCI
S3-2
Gol segnato (subito)
9/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
NFO

NFO - Forma

TOT
D0-0
AVL
V1-2
COV
S0-1
CRY
S3-1
ARS
S0-1
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Ipswich Town ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Premier League e Coppa di Lega. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 3-2 in casa contro il Manchester City in campionato. In precedenza, i Blues avevano battuto il Fulham per 2-1, ma avevano ceduto all'Everton per 1-0 e all'Arsenal per 4-2 in Coppa di Lega. Complessivamente, Ipswich ha segnato otto gol e ne ha subiti undici in questo periodo.

Il Nottingham Forest ha registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in Premier League. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Arsenal per 1-0, con il gol decisivo segnato nel finale da Noni Madueke. In precedenza, il Forest aveva perso 3-1 contro il Crystal Palace e 1-0 contro il Coventry City, mentre la vittoria per 2-1 sull'Aston Villa e il pareggio per 0-0 con il Tottenham Hotspur rappresentano i risultati più positivi. In cinque partite, la squadra di Glasner ha segnato tre reti e ne ha concesse quattro.

Precedenti

Testa a testa

Ipswich TownPareggioNottingham Forest
0
1
4
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
4
FIN
FA Cup
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 15 marzo 2025, quando il Nottingham Forest si impose per 4-2 sul campo dell'Ipswich Town in Premier League. Nelle ultime cinque sfide tra le due formazioni, il Forest ha prevalso in tre occasioni, mentre Ipswich non ha ancora trovato la vittoria in questo ciclo di incontri. L'unico pareggio è arrivato in FA Cup nel marzo 2025, con il risultato di 1-1.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, l'Ipswich Town occupa attualmente il diciannovesimo posto in classifica, mentre il Nottingham Forest si trova al decimo posto.


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