Premier League - Game Week 8 23 ott 2026 - 15:00 Portman Road

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Ipswich Town-Nottingham Forest: data e orario

Ipswich Town ospita il Nottingham Forest a Portman Road in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.

I Tractor Boys di Gary O'Neil arrivano all'appuntamento dopo aver perso tre delle ultime cinque partite di campionato, tra cui una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City la settimana scorsa. La squadra di Ipswich occupa attualmente il diciannovesimo posto in classifica e ha urgente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Nottingham Forest, invece, sta attraversando un momento complicato. La sconfitta per 1-0 subita sabato scorso contro l'Arsenal — decisa da un gol nel finale del subentrato Noni Madueke — ha prolungato una serie di risultati negativi che preoccupa Oliver Glasner. Il Forest si trova al decimo posto in classifica, ma la distanza dalla zona calda non è ancora abbastanza rassicurante.

L'attacco del Forest non ha convinto nelle ultime uscite. A Londra contro il Crystal Palace, la squadra ha subito tre gol incassando una sconfitta per 3-1, mentre la vittoria esterna sull'Aston Villa per 2-1 resta l'unica nota positiva del recente periodo per Glasner.

In casa, Ipswich ha dimostrato di poter competere: la vittoria per 2-1 sul Fulham ha mostrato carattere, anche se le lacune difensive restano evidenti. Portman Road può essere un fattore, ma i Blues devono ritrovare continuità.

Per entrambe le squadre, questa partita ha un peso specifico notevole. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Formazioni

Gary O'Neil dovrebbe schierare Christian Walton in porta, con una difesa composta da Jacob Greaves, Dara O'Shea e Issa Diop. Abdul Fatawu e Leif Davis agiranno sulle fasce, con Florentino e Abdoul Ouattara in mezzo al campo. Julio Enciso ed Exequiel Palacios supporteranno la punta Emersonn. L'unico assente certo è Sasa Lukic, out per infortunio.

Oliver Glasner si affida a Matz Sels tra i pali, con Jair Cunha, Ousmane Diomande e Murillo a formare la difesa a tre, e Neco Williams sul lato destro. Xaver Schlager e Morgan Gibbs-White comporranno la cerniera di centrocampo, affiancati da James McAtee. Daniel Munoz e Dan Ndoye agiranno larghi, con Liam Delap come terminale offensivo. Igor Jesus e Nicolo Savona non saranno disponibili per infortunio.

Stato di forma

L'Ipswich Town ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Premier League e Coppa di Lega. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 3-2 in casa contro il Manchester City in campionato. In precedenza, i Blues avevano battuto il Fulham per 2-1, ma avevano ceduto all'Everton per 1-0 e all'Arsenal per 4-2 in Coppa di Lega. Complessivamente, Ipswich ha segnato otto gol e ne ha subiti undici in questo periodo.

Il Nottingham Forest ha registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in Premier League. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Arsenal per 1-0, con il gol decisivo segnato nel finale da Noni Madueke. In precedenza, il Forest aveva perso 3-1 contro il Crystal Palace e 1-0 contro il Coventry City, mentre la vittoria per 2-1 sull'Aston Villa e il pareggio per 0-0 con il Tottenham Hotspur rappresentano i risultati più positivi. In cinque partite, la squadra di Glasner ha segnato tre reti e ne ha concesse quattro.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 15 marzo 2025, quando il Nottingham Forest si impose per 4-2 sul campo dell'Ipswich Town in Premier League. Nelle ultime cinque sfide tra le due formazioni, il Forest ha prevalso in tre occasioni, mentre Ipswich non ha ancora trovato la vittoria in questo ciclo di incontri. L'unico pareggio è arrivato in FA Cup nel marzo 2025, con il risultato di 1-1.

Classifica





In Premier League, l'Ipswich Town occupa attualmente il diciannovesimo posto in classifica, mentre il Nottingham Forest si trova al decimo posto.





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