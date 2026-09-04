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Dove vedere Ipswich Town-Liverpool in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ipswich Town vs Liverpool
Ipswich Town
Liverpool
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Ipswich Town e Liverpool: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 3
Portman Road

La partita tra Ipswich Town e Liverpool è disponibile in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme su cui seguire il match.

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Ipswich Town-Liverpool: data e orario

Ipswich Town ospita il Liverpool a Portman Road in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Tractor Boys di Gary O'Neil cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre i Reds di Andoni Iraola vogliono ritrovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

L'Ipswich si presenta a questa partita con un bilancio misto nelle ultime settimane. La pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester United nell'ultimo impegno di campionato ha lasciato il segno, anche se la vittoria in EFL Cup contro il Leicester City aveva dato qualche segnale positivo.

Il Liverpool, invece, non è riuscito a vincere nelle sue ultime due uscite in Premier League, pareggiando 2-2 sia contro il Nottingham Forest che contro il Newcastle United. Iraola sa che serve una risposta convincente.

L'attesa principale in casa Liverpool riguarda Bradley Barcola, acquistato dal Paris Saint-Germain per 123 milioni di sterline nella fase finale del mercato. Il tecnico basco ha confermato che l'ala francese è in corsa per fare il suo debutto, pur sottolineando la mancanza di minuti nelle gambe dopo una preparazione estiva ridotta.

Thierry Henry ha già avvertito i tifosi dei Reds: Barcola è velocissimo, ma dovrà essere utilizzato nel modo giusto per esprimere tutto il suo potenziale. Le aspettative intorno al nuovo acquisto sono altissime.

Sul fronte delle assenze, entrambe le squadre devono fare i conti con qualche defezione importante. O'Neil dovrà rinunciare a diversi elementi, mentre Iraola non potrà contare su Hugo Ekitike, che continua il suo lungo recupero da un infortunio al tendine d'Achille.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Ipswich Town - Liverpool

4-2-3-1
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formazione
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
37K. Scherpen6I. Diop24J. Greaves26D. O'Shea3L. Davis10J. Enciso7A. Fatawu38D. Maeda23S. Lukic32M. Nunez29C. Akpom1A. Becker30J. Frimpong5J. Jacquet4V. van Dijk6M. Kerkez18C. Gakpo7F. Wirtz23V. Munoz8D. Szoboszlai10A. Mac Allister9A. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich Town

Formazione titolare

Liverpool

Allenatore

  • G. O'Neil
  • A. Iraola

Sul fronte dell'Ipswich Town, Gary O'Neil dovrà fare a meno di Azor Matusiwa, Jack Taylor, Jaden Philogene-Bidace, Florentino ed Emersonn. Non ci sono squalificati. La probabile formazione vede Kjell Scherpen in porta, con Issa Diop, Jacob Greaves e Dara O'Shea in difesa. Leif Davis agirà sulla fascia sinistra, mentre Julio Enciso, Abdul Fatawu, Daizen Maeda, Sasa Lukic, Marcelino Nunez e Sindre Walle Egeli completeranno lo schieramento.

In casa Liverpool, Andoni Iraola non potrà contare su Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros e Giovanni Leoni. Nessun giocatore è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Alisson Becker tra i pali, Jeremie Frimpong, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez nella linea difensiva, con Cody Gakpo, Florian Wirtz, Victor Munoz, Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister a centrocampo, e Alexander Isak come riferimento offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

IPS

IPS - Forma

RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
S5-2
Gol segnato (subito)
14/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

ASM
S2-3
COM
D0-0
COM
V2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Ipswich Town ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite disputate, con una gara amichevole inclusa nel computo. I padroni di casa hanno perso 5-2 contro il Manchester United nell'ultimo impegno di Premier League, ma avevano battuto il Sunderland 2-1 in precedenza. In EFL Cup hanno superato il Leicester City per 3-1. Nelle due amichevoli estive, successi contro l'Union Berlino (4-2) e il Rayo Vallecano (3-0).

Il Liverpool ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Reds hanno pareggiato 2-2 sia con il Nottingham Forest che con il Newcastle United in campionato. L'unica vittoria è arrivata in amichevole contro il Como (2-0), mentre il Monaco li ha battuti 3-2 nella preparazione estiva. Nelle due partite di Premier League, il Liverpool ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Precedenti

Testa a testa

Ipswich TownPareggioLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FIN
1Gol segnati17
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2025, quando il Liverpool superò l'Ipswich Town per 4-1 ad Anfield in Premier League. In precedenza, nella gara d'andata della stagione 2024/25, i Reds si imposero 2-0 a Portman Road il 17 agosto 2024. Considerando i cinque precedenti nel dataset, il Liverpool ha vinto quattro volte contro una sola gara senza vincitori, con l'Ipswich che non è riuscito a imporsi in nessuno degli incontri elencati.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
V
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
D
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
S
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
S
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
S
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, l'Ipswich Town occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre il Liverpool si trova al tredicesimo posto.


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