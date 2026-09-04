Premier League - Game Week 3 4 set 2026 - 15:00 Portman Road

La partita tra Ipswich Town e Liverpool è disponibile in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme su cui seguire il match.

Come vedere Ipswich Town-Liverpool con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Ipswich Town-Liverpool: data e orario

Ipswich Town ospita il Liverpool a Portman Road in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Tractor Boys di Gary O'Neil cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre i Reds di Andoni Iraola vogliono ritrovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

L'Ipswich si presenta a questa partita con un bilancio misto nelle ultime settimane. La pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester United nell'ultimo impegno di campionato ha lasciato il segno, anche se la vittoria in EFL Cup contro il Leicester City aveva dato qualche segnale positivo.

Il Liverpool, invece, non è riuscito a vincere nelle sue ultime due uscite in Premier League, pareggiando 2-2 sia contro il Nottingham Forest che contro il Newcastle United. Iraola sa che serve una risposta convincente.

L'attesa principale in casa Liverpool riguarda Bradley Barcola, acquistato dal Paris Saint-Germain per 123 milioni di sterline nella fase finale del mercato. Il tecnico basco ha confermato che l'ala francese è in corsa per fare il suo debutto, pur sottolineando la mancanza di minuti nelle gambe dopo una preparazione estiva ridotta.

Thierry Henry ha già avvertito i tifosi dei Reds: Barcola è velocissimo, ma dovrà essere utilizzato nel modo giusto per esprimere tutto il suo potenziale. Le aspettative intorno al nuovo acquisto sono altissime.

Sul fronte delle assenze, entrambe le squadre devono fare i conti con qualche defezione importante. O'Neil dovrà rinunciare a diversi elementi, mentre Iraola non potrà contare su Hugo Ekitike, che continua il suo lungo recupero da un infortunio al tendine d'Achille.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte dell'Ipswich Town, Gary O'Neil dovrà fare a meno di Azor Matusiwa, Jack Taylor, Jaden Philogene-Bidace, Florentino ed Emersonn. Non ci sono squalificati. La probabile formazione vede Kjell Scherpen in porta, con Issa Diop, Jacob Greaves e Dara O'Shea in difesa. Leif Davis agirà sulla fascia sinistra, mentre Julio Enciso, Abdul Fatawu, Daizen Maeda, Sasa Lukic, Marcelino Nunez e Sindre Walle Egeli completeranno lo schieramento.

In casa Liverpool, Andoni Iraola non potrà contare su Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros e Giovanni Leoni. Nessun giocatore è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Alisson Becker tra i pali, Jeremie Frimpong, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez nella linea difensiva, con Cody Gakpo, Florian Wirtz, Victor Munoz, Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister a centrocampo, e Alexander Isak come riferimento offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Ipswich Town ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite disputate, con una gara amichevole inclusa nel computo. I padroni di casa hanno perso 5-2 contro il Manchester United nell'ultimo impegno di Premier League, ma avevano battuto il Sunderland 2-1 in precedenza. In EFL Cup hanno superato il Leicester City per 3-1. Nelle due amichevoli estive, successi contro l'Union Berlino (4-2) e il Rayo Vallecano (3-0).

Il Liverpool ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Reds hanno pareggiato 2-2 sia con il Nottingham Forest che con il Newcastle United in campionato. L'unica vittoria è arrivata in amichevole contro il Como (2-0), mentre il Monaco li ha battuti 3-2 nella preparazione estiva. Nelle due partite di Premier League, il Liverpool ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2025, quando il Liverpool superò l'Ipswich Town per 4-1 ad Anfield in Premier League. In precedenza, nella gara d'andata della stagione 2024/25, i Reds si imposero 2-0 a Portman Road il 17 agosto 2024. Considerando i cinque precedenti nel dataset, il Liverpool ha vinto quattro volte contro una sola gara senza vincitori, con l'Ipswich che non è riuscito a imporsi in nessuno degli incontri elencati.

Classifica





In Premier League, l'Ipswich Town occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre il Liverpool si trova al tredicesimo posto.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







