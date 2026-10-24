Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 08:30

Inter U23-Sorrento sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Inter U23-Sorrento con una VPN

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Inter U23-Sorrento: data e orario

Inter U23 e Sorrento si affrontano nel girone C di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con traiettorie molto diverse in questo momento della stagione.

I nerazzurrini arrivano a questa partita dall'undicesima posizione in classifica, un piazzamento che non rispecchia pienamente le ambizioni di una squadra capace di prestazioni di alto livello nelle ultime settimane.

L'ultima uscita dell'Inter U23 è però arrivata con una sconfitta per 4-2 contro il Monopoli, un risultato che ha interrotto una striscia positiva e che la squadra vorrà archiviare rapidamente davanti al proprio pubblico.

Il Sorrento occupa invece la terza posizione in classifica, un piazzamento che racconta di un avvio di stagione solido. I rossoneri vengono dal pareggio per 0-0 contro la Casertana, un risultato che li ha fermati ma che non intacca la loro posizione nella parte alta del girone.

La squadra campana ha dimostrato di saper raccogliere punti anche nelle trasferte più difficili, e il confronto con una formazione giovane come l'Inter U23 rappresenta un'occasione concreta per consolidare la propria posizione.

Si tratta di una partita tra una squadra di casa che cerca riscatto e una formazione ospite che vuole confermare le proprie ambizioni di vertice.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter U23-Sorrento in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Inter U23, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda del Sorrento, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Inter U23 presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I nerazzurrini vengono dalla sconfitta per 4-2 contro il Monopoli, che ha interrotto una serie positiva costruita su successi come il 4-0 al Giugliano e il 2-0 al Crotone. In questo parziale la squadra ha segnato nove reti e ne ha concesse tredici.

Il Sorrento mostra un ruolino di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoneri vengono dal pareggio per 0-0 contro la Casertana, preceduto dalla sconfitta per 3-2 contro la Scafatese. Il successo più recente è arrivato per 2-0 contro il Casarano. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato tre reti e ne ha subite sette.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Sorrento. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica





Nel girone C di Serie C, l'Inter U23 occupa l'undicesima posizione mentre il Sorrento si trova al terzo posto.





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