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Dove vedere Inter U23-Scafatese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter U23 vs Scafatese
Inter U23
Scafatese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Inter U23 e Scafatese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Inter U23-Scafatese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Inter U23-Scafatese: data e orario

Inter U23 e Scafatese si affrontano nel Girone C di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre separate da pochi punti in classifica ma con momenti di forma molto diversi.

I nerazzurrini arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. L'ultima uscita si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Sorrento, un risultato che segue la pesante sconfitta per 4-2 contro il Monopoli e che fotografa una squadra ancora alla ricerca di continuità.

La Scafatese, invece, si presenta a Milano con un momento di forma decisamente più solido. I campani vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Barletta, un successo che consolida un ruolino recente fatto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite.

Per l'Inter U23, giocare in casa rappresenta un'occasione per ritrovare solidità davanti al proprio pubblico. La squadra ha dimostrato di saper segnare, ma la tenuta difensiva resta un punto interrogativo dopo le reti subite nelle ultime settimane.

Gli ospiti campani, dal canto loro, hanno costruito la propria striscia positiva con prestazioni concrete e pragmatiche. Una Scafatese che segna, che sa soffrire e che non smette di lottare anche nelle trasferte più impegnative.

Un confronto tra una squadra di casa che cerca riscatto e una formazione ospite che vuole confermare le proprie ambizioni di vertice. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Inter U23, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda della Scafatese, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

INT

INT - Forma

FOG
V3-2
SAV
S2-1
GIU
V0-4
MON
S2-4
SOR
D1-1
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCA

SCA - Forma

COS
D1-1
ALT
V2-0
SOR
V3-2
SAL
D2-2
BAR
V1-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter U23 presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I nerazzurrini vengono dal pareggio per 1-1 contro il Sorrento, che ha seguito la sconfitta per 4-2 contro il Monopoli. In precedenza la squadra aveva ottenuto una netta vittoria per 4-0 contro il Giugliano. Nelle cinque gare considerate, l'Inter U23 ha segnato dieci reti e ne ha subite dodici.

La Scafatese mostra un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Barletta, preceduta dal pareggio per 2-2 contro la Salernitana e dalla vittoria per 3-2 contro il Sorrento. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sei.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Scafatese. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
118212815+1326
D
V
V
V
V
2
BariBariBAR
11632147+721
D
D
V
S
V
3
SorrentoSorrentoSOR
116231511+420
D
D
S
V
S
4
CataniaCataniaCAT
116142412+1219
V
S
V
V
V
5
MonopoliMonopoliMON
11533139+418
V
V
S
D
V
6
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
115241811+717
S
V
V
D
S
7
ScafateseScafateseSCA
104511613+317
V
D
V
V
D
8
CasertanaCasertanaCAS
114521614+217
D
D
V
S
S
9
AZ PicernoAZ PicernoPIC
115062018+215
V
S
S
S
V
10
CaveseCaveseCAV
114342018+215
S
V
D
V
V
11
Inter U23Inter U23INT
104241918+114
D
S
V
S
V
12
SalernitanaSalernitanaSAL
113531415-114
S
D
D
V
S
13
FoggiaFoggiaFOG
114251113-214
V
S
S
V
V
14
CasaranoCasaranoCAS
114251318-514
V
S
D
S
S
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
11335916-712
D
V
S
D
S
16
BarlettaBarlettaBAR
112541316-311
S
V
D
S
S
17
SavoiaSavoiaSAV
112541217-511
D
S
V
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
113171529-1410
S
V
S
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
11137923-146
D
S
V
S
S
20
CrotoneCrotoneCRO
111461016-61
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone C di Serie C, l'Inter U23 occupa l'undicesima posizione mentre la Scafatese si trova al settimo posto. Gli ospiti campani si trovano nella parte medio-alta della classifica, con i nerazzurrini che devono recuperare terreno per avvicinarsi alle zone più nobili della graduatoria.


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