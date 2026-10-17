Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 08:30

Inter U23-Monopoli è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Inter U23-Monopoli con una VPN

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Inter U23-Monopoli: data e orario

Inter U23 e Monopoli si affrontano nel girone C di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi tra loro.

I nerazzurrini arrivano a questo appuntamento con un ottimo slancio: la vittoria esterna per 0-4 contro il Giugliano nell'ultima giornata ha confermato un periodo di crescita che li ha portati a consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica.

Il Monopoli, dal canto suo, sta attraversando una fase più complicata. La sconfitta per 3-1 contro la Casertana nell'ultimo turno ha interrotto una serie di risultati utili e ha lasciato la squadra pugliese in una posizione di classifica che richiede risposte rapide.

La differenza di momento tra le due squadre rende questa partita particolarmente interessante: l'Inter U23 vorrà sfruttare il fattore campo per allungare la striscia positiva, mentre il Monopoli cercherà una reazione di carattere dopo il passo falso recente.

Per chi vuole seguire la sfida, di seguito tutte le informazioni su come guardare Inter U23-Monopoli in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Inter U23, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa verranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda del Monopoli, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Eventuali novità saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Inter U23 arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I nerazzurrini hanno vinto l'ultima uscita in modo convincente, battendo il Giugliano per 0-4, e in precedenza avevano superato il Foggia per 3-2 e il Crotone per 0-2. Le due sconfitte sono arrivate contro la Casertana (2-3) e il Savoia (2-1). Complessivamente, la squadra ha segnato dieci reti e ne ha concesse nove in questo parziale.

Il Monopoli presenta un andamento più cauto: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro la Casertana, mentre il successo più recente è arrivato contro il Casarano per 0-1. La squadra pugliese ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro in questo periodo, con una tendenza ai risultati a reti inviolate che racconta di una fase offensiva ancora discontinua.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Monopoli. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica





Nel girone C di Serie C, l'Inter U23 occupa il settimo posto mentre il Monopoli si trova al dodicesimo. I nerazzurrini sono in piena zona playoff, mentre i pugliesi devono guardarsi le spalle e trovare continuità per non scivolare verso le posizioni più delicate della classifica.





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