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Serie A
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Giuseppe Meazza
team-logoParma Calcio 1913
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Inter-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Inter e Parma Calcio 1913: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
Giuseppe Meazza

Inter-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN per gli abbonati alla piattaforma. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Inter-Parma Calcio 1913: sabato 10 ottobre ore 18

L'Inter torna a San Siro per la sesta giornata di Serie A 2026/27, ospitando il Parma Calcio 1913 nel secondo anticipo della giornata. I nerazzurri, reduci dalla lunga sosta per le nazionali, cercano continuità in cima alla classifica davanti al proprio pubblico.

Cristian Chivu gestirà le energie in vista di un calendario fitto di impegni tra campionato e Champions League. Il tecnico nerazzurro ha confermato un turnover sostanziale, con Lautaro Martínez che potrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica nonostante il rientro dall'Argentina. Ange-Yoan Bonny scalpita per una maglia da titolare.

La notizia più pesante della vigilia riguarda Curtis Jones: l'ex centrocampista del Liverpool si è fermato in allenamento ad Appiano Gentile con un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e salterà circa tre settimane di competizioni. La sua assenza apre spazi nel centrocampo nerazzurro, con Aleksandar Stankovic in corsa per la prima da titolare in Serie A.

Il Parma arriva a Milano in piena transizione. Alberto Gilardino, tornato nella città che lo ha visto crescere come calciatore, siede per la prima volta sulla panchina dei ducali in una gara ufficiale di campionato. Per lui si tratta di un appuntamento carico di significato personale, oltre che sportivo: dopo le esperienze non concluse felicemente a Genoa e Pisa, cerca a Parma la consacrazione come allenatore.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Parma in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Inter - Parma Calcio 1913

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluA. DioufA. DioufM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosA. BernabeA. BernabeM. KeitaM. KeitaG. FabbianG. FabbianE. ValeriE. ValeriS. BritschgiS. Britschgiteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • C. Chivu
  • A. Gilardino

In casa Inter, Chivu deve rinunciare a John Stones e Curtis Jones per infortunio. Jones in particolare si è fermato con un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e salterà diverse settimane tra campionato e Champions League. Il probabile undici nerazzurro vede Josep Martinez in porta, con Akanji, Bisseck e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Dimarco, Zielinski e Calhanoglu a centrocampo e Thuram con Bonny in attacco. Aggiornamenti sulla disponibilità di alcuni elementi sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Il Parma di Gilardino fa a meno di Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist e Abdoulaye N'Diaye. Il probabile undici ducale prevede Corvi in porta, Del Prato, Troilo e Diego Carlos in difesa, Bernabé, Keita, Fabbian, Valeri e Britschgi a centrocampo e Lontani con Romero in attacco.

Stato di forma

INT

INT - Forma

NAP
V3-2
RMA
S2-1
UDI
V5-3
ROM
D2-2
LUM
V2-0
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAR

PAR - Forma

JUV
S2-0
CRE
S0-2
MON
D1-1
COM
S2-1
GEN
V2-1
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. In campionato ha chiuso con il 2-2 contro la Roma prima della sosta e il 5-3 rifilato all'Udinese, mentre l'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro il Real Madrid per 2-1.

Il Parma ha vinto una sola partita nelle ultime cinque: il 2-1 sul Genoa del 20 settembre, unico successo del periodo nell'ultima sfida prima della sosta. Nello stesso arco di tempo i gialloblù hanno perso 2-0 contro la Juventus in campionato e sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese con lo stesso risultato, raccogliendo anche un pareggio per 1-1 contro il Monza e una sconfitta per 2-1 contro il Como.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioParma Calcio 1913
4
1
0
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 3 maggio 2026, quando l'Inter si impose 2-0 al Giuseppe Meazza in Serie A. Nei cinque incroci più recenti i nerazzurri hanno vinto quattro volte, con un solo pareggio — il 2-2 maturato in casa del Parma nell'aprile 2025 — e nessuna vittoria per i ducali. L'Inter ha dominato anche negli scontri diretti in Coppa Italia, vincendo 2-1 nel gennaio 2023.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
D
V
V
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
D
V
S
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
V
S
D
S
S
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
V
S
S
S
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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