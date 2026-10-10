Dove vedere Inter-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

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Inter-Parma Calcio 1913: sabato 10 ottobre ore 18

L'Inter torna a San Siro per la sesta giornata di Serie A 2026/27, ospitando il Parma Calcio 1913 nel secondo anticipo della giornata. I nerazzurri, reduci dalla lunga sosta per le nazionali, cercano continuità in cima alla classifica davanti al proprio pubblico.

Cristian Chivu gestirà le energie in vista di un calendario fitto di impegni tra campionato e Champions League. Il tecnico nerazzurro ha confermato un turnover sostanziale, con Lautaro Martínez che potrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica nonostante il rientro dall'Argentina. Ange-Yoan Bonny scalpita per una maglia da titolare.

La notizia più pesante della vigilia riguarda Curtis Jones: l'ex centrocampista del Liverpool si è fermato in allenamento ad Appiano Gentile con un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e salterà circa tre settimane di competizioni. La sua assenza apre spazi nel centrocampo nerazzurro, con Aleksandar Stankovic in corsa per la prima da titolare in Serie A.

Il Parma arriva a Milano in piena transizione. Alberto Gilardino, tornato nella città che lo ha visto crescere come calciatore, siede per la prima volta sulla panchina dei ducali in una gara ufficiale di campionato. Per lui si tratta di un appuntamento carico di significato personale, oltre che sportivo: dopo le esperienze non concluse felicemente a Genoa e Pisa, cerca a Parma la consacrazione come allenatore.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Parma in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Inter, Chivu deve rinunciare a John Stones e Curtis Jones per infortunio. Jones in particolare si è fermato con un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e salterà diverse settimane tra campionato e Champions League. Il probabile undici nerazzurro vede Josep Martinez in porta, con Akanji, Bisseck e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Dimarco, Zielinski e Calhanoglu a centrocampo e Thuram con Bonny in attacco. Aggiornamenti sulla disponibilità di alcuni elementi sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Il Parma di Gilardino fa a meno di Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist e Abdoulaye N'Diaye. Il probabile undici ducale prevede Corvi in porta, Del Prato, Troilo e Diego Carlos in difesa, Bernabé, Keita, Fabbian, Valeri e Britschgi a centrocampo e Lontani con Romero in attacco.

Stato di forma

L'Inter arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. In campionato ha chiuso con il 2-2 contro la Roma prima della sosta e il 5-3 rifilato all'Udinese, mentre l'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro il Real Madrid per 2-1.

Il Parma ha vinto una sola partita nelle ultime cinque: il 2-1 sul Genoa del 20 settembre, unico successo del periodo nell'ultima sfida prima della sosta. Nello stesso arco di tempo i gialloblù hanno perso 2-0 contro la Juventus in campionato e sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese con lo stesso risultato, raccogliendo anche un pareggio per 1-1 contro il Monza e una sconfitta per 2-1 contro il Como.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 3 maggio 2026, quando l'Inter si impose 2-0 al Giuseppe Meazza in Serie A. Nei cinque incroci più recenti i nerazzurri hanno vinto quattro volte, con un solo pareggio — il 2-2 maturato in casa del Parma nell'aprile 2025 — e nessuna vittoria per i ducali. L'Inter ha dominato anche negli scontri diretti in Coppa Italia, vincendo 2-1 nel gennaio 2023.

Classifica





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