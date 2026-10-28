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Dove vedere Inter Miami CF-FC Cincinnati in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter Miami CF vs FC Cincinnati
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Dove vedere la partita di Major League Soccer tra Inter Miami CF e FC Cincinnati: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Inter Miami CF-FC Cincinnati: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Inter Miami CF - FC Cincinnati

Allenatore

  • K. Gonzalez

Stato di forma

MIA

MIA - Forma

COL
S2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
ATL
V1-3
RNY
S2-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CIN

CIN - Forma

ATL
V1-3
NER
S2-3
COL
S0-2
DCU
V2-1
DCU
V0-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Inter Miami CFPareggioFC Cincinnati
3
1
1
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
FIN
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
FIN
Major League Soccer
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
FIN
11Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica

Est

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Nashville SCNashville SCNSC
3121736623+4370
V
D
V
V
V
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
31174105142+955
V
V
V
S
S
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31151067353+2055
S
V
V
V
S
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
31156105546+951
V
S
S
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
31138105548+747
S
D
S
V
S
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
31137116250+1246
S
D
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
31126136072-1242
D
V
D
V
S
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
31119116471-742
V
V
S
S
V
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
31116144156-1539
V
S
S
V
S
10
Columbus CrewColumbus CrewCOL
31115155049+138
V
V
V
S
V
11
Toronto FCToronto FCTFC
31812114859-1136
S
V
D
V
S
12
New York City FCNew York City FCNYC
31811124543+235
D
D
S
S
D
13
DC UnitedDC UnitedDCU
31712123855-1733
S
S
S
V
S
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3186173954-1530
S
S
V
S
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3167183662-2625
S
D
S
S
V
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League



  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
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