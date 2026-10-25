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Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter vs Fiorentina
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Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Inter e Fiorentina: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
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Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma, accessibile tramite app su dispositivi mobili o smart TV.

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Inter-Fiorentina: data e orario

L'Inter ospita la Fiorentina a San Siro nell'anticipo di mezzogiorno dell'ottava giornata di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica e cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, forti di un avvio di stagione che li ha visti cedere soltanto un punto, a Roma.

Chivu schiera una squadra rimaneggiata dopo l'impegno europeo di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. Diversi i cambi rispetto alla formazione titolare della Champions League: Provedel dovrebbe prendere il posto di Pepo Martinez tra i pali, mentre Carlos Augusto, protagonista assoluto con il gol decisivo in Europa, si candida a confermarsi dal primo minuto.

In attacco resta aperto il ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny. Il giovane centravanti non ha trovato spazio contro lo Shakhtar e ora punta a riprendersi una maglia da titolare. Chivu ha dichiarato di voler ritrovare i gol di Esposito, figura centrale nel progetto nerazzurro.

La Fiorentina arriva a Milano in una situazione difficile. I viola hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato e il ritorno di Vanoli in panchina, dopo l'esonero di Grosso, non ha ancora prodotto la svolta sperata. La classifica parla chiaro: la squadra è in zona retrocessione.

Per i gigliati, Mastantuono e Njie affiancheranno Pellegrino nel tridente offensivo. Fagioli guiderà il centrocampo con Ndour e Oulai, mentre De Gea difenderà i pali davanti a una linea a quattro.

Una partita che vale molto più dei tre punti: per l'Inter è un test di maturità in una settimana densa di impegni, per la Fiorentina un appuntamento da non fallire. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Inter - Fiorentina

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
I. ProvedelI. ProvedelM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaM. PongracicM. PongracicR. DragusinR. DragusinDodoDodoA. JimenezA. JimenezN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuono
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

Chivu deve fare i conti con diverse assenze pesanti: out Lautaro Martinez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones e Luis Henrique. Nonostante le defezioni, la rosa nerazzurra resta ampia e permette un turnover significativo rispetto alla gara di Champions League. Il probabile undici vede Provedel in porta, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, con Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto a centrocampo. In attacco Thuram dovrebbe essere affiancato da Esposito, favorito su Bonny.

Vanoli deve rinunciare a Parisi, Arthur Atta e Ranieri. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi a De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery a formare la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Fagioli, Ndour e Oulai, mentre il tridente offensivo sarà composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie.

Stato di forma

INT

INT - Forma

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FIO

FIO - Forma

VEN
V2-4
PIS
V3-0
NAP
D1-1
GEN
S2-1
COM
S1-3
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Inter arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con 12 gol segnati e 11 subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, preceduta dal 3-1 a Bologna in Serie A. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Club Bruges (3-4), mentre in campionato i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime tre uscite.

La Fiorentina ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con un rendimento in calo nelle settimane più recenti. L'ultimo risultato è una sconfitta per 3-1 contro il Como, preceduta dal ko per 2-1 contro il Genoa. I viola hanno trovato continuità solo nelle fasi iniziali di stagione.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando la sfida al Franchi si concluse sull'1-1. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, l'Inter ha la meglio con tre vittorie contro una della Fiorentina, più un pareggio. I nerazzurri hanno vinto per 3-0 e 2-1 a San Siro nelle due stagioni precedenti, mentre i viola si sono imposti 3-0 in casa nel febbraio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
2
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
5
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
9
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


L'Inter guida la classifica di Serie A, confermandosi la squadra da battere in questo avvio di campionato. La Fiorentina si trova all'ultimo posto in classifica, una posizione che rende questa trasferta a Milano un appuntamento particolarmente urgente per i viola.


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