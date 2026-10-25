Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

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Inter-Fiorentina: data e orario

L'Inter ospita la Fiorentina a San Siro nell'anticipo di mezzogiorno dell'ottava giornata di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica e cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, forti di un avvio di stagione che li ha visti cedere soltanto un punto, a Roma.

Chivu schiera una squadra rimaneggiata dopo l'impegno europeo di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. Diversi i cambi rispetto alla formazione titolare della Champions League: Provedel dovrebbe prendere il posto di Pepo Martinez tra i pali, mentre Carlos Augusto, protagonista assoluto con il gol decisivo in Europa, si candida a confermarsi dal primo minuto.

In attacco resta aperto il ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny. Il giovane centravanti non ha trovato spazio contro lo Shakhtar e ora punta a riprendersi una maglia da titolare. Chivu ha dichiarato di voler ritrovare i gol di Esposito, figura centrale nel progetto nerazzurro.

La Fiorentina arriva a Milano in una situazione difficile. I viola hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato e il ritorno di Vanoli in panchina, dopo l'esonero di Grosso, non ha ancora prodotto la svolta sperata. La classifica parla chiaro: la squadra è in zona retrocessione.

Per i gigliati, Mastantuono e Njie affiancheranno Pellegrino nel tridente offensivo. Fagioli guiderà il centrocampo con Ndour e Oulai, mentre De Gea difenderà i pali davanti a una linea a quattro.

Una partita che vale molto più dei tre punti: per l'Inter è un test di maturità in una settimana densa di impegni, per la Fiorentina un appuntamento da non fallire. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta.

Formazioni

Chivu deve fare i conti con diverse assenze pesanti: out Lautaro Martinez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones e Luis Henrique. Nonostante le defezioni, la rosa nerazzurra resta ampia e permette un turnover significativo rispetto alla gara di Champions League. Il probabile undici vede Provedel in porta, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, con Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto a centrocampo. In attacco Thuram dovrebbe essere affiancato da Esposito, favorito su Bonny.

Vanoli deve rinunciare a Parisi, Arthur Atta e Ranieri. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi a De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery a formare la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Fagioli, Ndour e Oulai, mentre il tridente offensivo sarà composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie.

Stato di forma

L'Inter arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con 12 gol segnati e 11 subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, preceduta dal 3-1 a Bologna in Serie A. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Club Bruges (3-4), mentre in campionato i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime tre uscite.

La Fiorentina ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con un rendimento in calo nelle settimane più recenti. L'ultimo risultato è una sconfitta per 3-1 contro il Como, preceduta dal ko per 2-1 contro il Genoa. I viola hanno trovato continuità solo nelle fasi iniziali di stagione.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando la sfida al Franchi si concluse sull'1-1. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, l'Inter ha la meglio con tre vittorie contro una della Fiorentina, più un pareggio. I nerazzurri hanno vinto per 3-0 e 2-1 a San Siro nelle due stagioni precedenti, mentre i viola si sono imposti 3-0 in casa nel febbraio 2025.

Classifica





L'Inter guida la classifica di Serie A, confermandosi la squadra da battere in questo avvio di campionato. La Fiorentina si trova all'ultimo posto in classifica, una posizione che rende questa trasferta a Milano un appuntamento particolarmente urgente per i viola.





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