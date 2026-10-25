Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 The MKM Stadium

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Hull City-Brentford: data e orario

Hull City e Brentford si affrontano all'MKM Stadium di Hull in una sfida di Premier League che ha implicazioni concrete per entrambe le squadre nella corsa alla parte alta della classifica.

I Tigers di Sergej Jakirovic attraversano un momento difficile e hanno bisogno di punti davanti al proprio pubblico per ritrovare slancio. La squadra di Hull non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, un rendimento che ha aumentato la pressione sul tecnico e sul gruppo.

Il Brentford arriva a Hull dopo la sconfitta per 2-1 subita contro il Liverpool alla Gtech Community Stadium, decisa da un gol di Alexander Isak nel finale. Keith Andrews vorrà una risposta immediata dai suoi.

I Bees hanno dimostrato di poter competere con le migliori squadre del campionato, come testimonia il netto 3-0 rifilato al Chelsea in stagione. Tuttavia, le assenze per squalifica in mezzo al campo rappresentano un'incognita non trascurabile per questo impegno.

Per Hull, il fattore campo e il supporto dei tifosi potrebbero rivelarsi decisivi. I Tigers sanno che tre punti sarebbero fondamentali per la propria posizione in classifica e per il morale del gruppo.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Hull City vs Brentford in TV e in live streaming.

Formazioni

L'Hull City deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Ilyas Ansah, Matt Targett, Charlie Hughes e Nobel Mendy sono tutti out. Jakirovic dovrebbe schierare Konstantinos Tzolakis in porta, con una difesa composta da John Egan, Semi Ajayi, Lucas Herrington e Ryan Giles, e Oli McBurnie come riferimento offensivo.

Il Brentford recupera qualche pedina ma deve rinunciare a Antoni Milambo e Joshua Dasilva per infortunio, mentre Yehor Yarmoliuk e Vitaly Janelt sono entrambi squalificati. Andrews dovrebbe affidarsi a Caoimhin Kelleher tra i pali, con Sepp van den Berg e Kristoffer Vassbakk Ajer in difesa, Mikkel Damsgaard e Mathias Jensen in mezzo al campo e Igor Thiago come centravanti.

Stato di forma

L'Hull City non vince da cinque partite consecutive in tutte le competizioni, con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Fulham per 1-0 in Premier League, mentre in precedenza i Tigers avevano pareggiato 2-2 sia contro l'Everton che contro il Chelsea. Nelle ultime cinque gare Hull ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

Il Brentford ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più significativo resta il 3-0 rifilato al Chelsea in Premier League, anche se i Bees vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Liverpool. In cinque partite la squadra di Andrews ha segnato otto gol e ne ha incassati altrettanti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2020 in Championship, quando il Brentford si impose per 5-1 all'MKM Stadium. Considerando i cinque incontri più recenti tra le due formazioni, tutti disputati in Championship, il Brentford è la squadra con il bilancio migliore: due vittorie contro una per Hull, con due pareggi. I Bees hanno segnato 13 gol complessivi in questi cinque confronti, contro i sei realizzati dai Tigers.

Classifica





In classifica di Premier League il Brentford occupa la settima posizione, mentre l'Hull City si trova all'undicesimo posto. Una vittoria dei Tigers ridurrebbe il distacco dai Bees e darebbe nuova linfa alla stagione della squadra di Jakirovic, mentre il Brentford punta a consolidare la propria presenza nella parte alta della graduatoria.





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