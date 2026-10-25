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Dove vedere Hull City-Brentford in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Hull City vs Brentford
Hull City
Brentford
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Hull City e Brentford: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
The MKM Stadium

Hull City vs Brentford è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Hull City-Brentford: data e orario

Hull City e Brentford si affrontano all'MKM Stadium di Hull in una sfida di Premier League che ha implicazioni concrete per entrambe le squadre nella corsa alla parte alta della classifica.

I Tigers di Sergej Jakirovic attraversano un momento difficile e hanno bisogno di punti davanti al proprio pubblico per ritrovare slancio. La squadra di Hull non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, un rendimento che ha aumentato la pressione sul tecnico e sul gruppo.

Il Brentford arriva a Hull dopo la sconfitta per 2-1 subita contro il Liverpool alla Gtech Community Stadium, decisa da un gol di Alexander Isak nel finale. Keith Andrews vorrà una risposta immediata dai suoi.

I Bees hanno dimostrato di poter competere con le migliori squadre del campionato, come testimonia il netto 3-0 rifilato al Chelsea in stagione. Tuttavia, le assenze per squalifica in mezzo al campo rappresentano un'incognita non trascurabile per questo impegno.

Per Hull, il fattore campo e il supporto dei tifosi potrebbero rivelarsi decisivi. I Tigers sanno che tre punti sarebbero fondamentali per la propria posizione in classifica e per il morale del gruppo.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Hull City vs Brentford in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Hull City - Brentford

3-4-3
Hull City crest
Hull City
HUL
page.match.formation.title
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiL. HerringtonL. HerringtonR. GilesR. GilesR. SlaterR. SlaterT. IroegbunamT. IroegbunamL. CoyleL. CoyleM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieteam-logoE. StroudC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeM. DamsgaardM. DamsgaardM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyK. SchadeK. SchadeM. JensenM. JensenI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-3
Hull City

Formazione titolare

Brentford

Allenatore

  • S. Jakirovic
  • K. Andrews

L'Hull City deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Ilyas Ansah, Matt Targett, Charlie Hughes e Nobel Mendy sono tutti out. Jakirovic dovrebbe schierare Konstantinos Tzolakis in porta, con una difesa composta da John Egan, Semi Ajayi, Lucas Herrington e Ryan Giles, e Oli McBurnie come riferimento offensivo.

Il Brentford recupera qualche pedina ma deve rinunciare a Antoni Milambo e Joshua Dasilva per infortunio, mentre Yehor Yarmoliuk e Vitaly Janelt sono entrambi squalificati. Andrews dovrebbe affidarsi a Caoimhin Kelleher tra i pali, con Sepp van den Berg e Kristoffer Vassbakk Ajer in difesa, Mikkel Damsgaard e Mathias Jensen in mezzo al campo e Igor Thiago come centravanti.

Stato di forma

HUL

HUL - Forma

SUN
S1-0
CHE
D2-2
NEW
S2-1
EVE
D2-2
FUL
S1-0
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BRE

BRE - Forma

BOU
D2-2
REA
V1-2
CHE
V3-0
AVL
D2-2
LIV
S1-2
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Hull City non vince da cinque partite consecutive in tutte le competizioni, con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Fulham per 1-0 in Premier League, mentre in precedenza i Tigers avevano pareggiato 2-2 sia contro l'Everton che contro il Chelsea. Nelle ultime cinque gare Hull ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

Il Brentford ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più significativo resta il 3-0 rifilato al Chelsea in Premier League, anche se i Bees vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Liverpool. In cinque partite la squadra di Andrews ha segnato otto gol e ne ha incassati altrettanti.

Precedenti

Testa a testa

Hull CityPareggioBrentford
1
2
2
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Brentford badge
Brentford
BRE
5
FIN
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
6Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2020 in Championship, quando il Brentford si impose per 5-1 all'MKM Stadium. Considerando i cinque incontri più recenti tra le due formazioni, tutti disputati in Championship, il Brentford è la squadra con il bilancio migliore: due vittorie contro una per Hull, con due pareggi. I Bees hanno segnato 13 gol complessivi in questi cinque confronti, contro i sei realizzati dai Tigers.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
11
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
12
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In classifica di Premier League il Brentford occupa la settima posizione, mentre l'Hull City si trova all'undicesimo posto. Una vittoria dei Tigers ridurrebbe il distacco dai Bees e darebbe nuova linfa alla stagione della squadra di Jakirovic, mentre il Brentford punta a consolidare la propria presenza nella parte alta della graduatoria.


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