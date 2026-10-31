Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 12:30

La partita è disponibile in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito trovi i canali e le piattaforme per seguire il match.

Come vedere Guidonia Montecelio-Perugia con una VPN

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Guidonia Montecelio-Perugia: data e orario

Il Guidonia Montecelio ospita il Perugia in una sfida del Girone B di Serie C che vale punti pesanti per entrambe le squadre in una classifica ancora corta e in continua evoluzione.

I laziali arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento di forma discreto. Prima di quel ko, il Guidonia Montecelio aveva battuto il Forlì per 3-2 e il Pineto per 1-0, mostrando una squadra capace di produrre risultati concreti.

Il Perugia, dal canto suo, ha vissuto un ottobre ricco di alti e bassi. I biancorossi vengono da una sconfitta per 2-1 contro il Pescara, ma in precedenza avevano dominato il Campobasso per 5-1 in trasferta, un risultato che aveva fatto ben sperare per il prosieguo della stagione.

In classifica, il Guidonia Montecelio si trova leggermente avanti rispetto agli ospiti, ma il distacco è minimo e una vittoria del Perugia potrebbe ribaltare i rapporti di forza tra le due formazioni. Per i padroni di casa, invece, tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico è una necessità dopo il passo falso contro la Torres.

Nei precedenti diretti, il Perugia ha vinto l'unico incontro disputato tra le due squadre in questa stagione, imponendosi per 2-1 in casa del Guidonia Montecelio a gennaio 2026. Un dato che i biancorossi porteranno con sé come motivazione aggiuntiva.

Per chi vuole seguire la partita senza perdersi un minuto, di seguito tutte le informazioni su come guardare Guidonia Montecelio-Perugia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile; lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Sul fronte del Perugia la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Guidonia Montecelio ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I laziali vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Torres, ma in precedenza avevano battuto il Forlì per 3-2 e il Pineto per 1-0. Nel periodo considerato la squadra ha segnato sette reti e ne ha concesse sei, con un andamento che alterna momenti positivi a passi falsi.

Il Perugia presenta nelle ultime cinque uscite tre vittorie e due sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Pescara, ma prima di quel risultato avevano travolto il Campobasso per 5-1 in trasferta e battuto il Gubbio per 3-1. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro, mostrando una fase offensiva prolifica nonostante qualche vulnerabilità difensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 gennaio 2026, quando il Perugia si è imposto per 2-1 in casa del Guidonia Montecelio in Serie C. L'unico altro incontro disponibile, disputato il 22 agosto 2025 con il Perugia nel ruolo di squadra di casa, si era concluso sullo 0-0. Nei due confronti registrati, il Perugia conta una vittoria contro un pareggio, con due gol segnati e uno subito.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio occupa una posizione più alta rispetto al Perugia, che si trova due gradini più in basso in classifica. Per i biancorossi, una vittoria questa sera significherebbe superare i padroni di casa e rilanciarsi nella corsa alla parte alta del girone.

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