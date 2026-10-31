Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoGuidonia Montecelio
team-logoPerugia
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Guidonia Montecelio-Perugia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Guidonia Montecelio vs Perugia
Guidonia Montecelio
Perugia
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Guidonia Montecelio e Perugia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 12

La partita è disponibile in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito trovi i canali e le piattaforme per seguire il match.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Guidonia Montecelio-Perugia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Guidonia Montecelio-Perugia: data e orario

Il Guidonia Montecelio ospita il Perugia in una sfida del Girone B di Serie C che vale punti pesanti per entrambe le squadre in una classifica ancora corta e in continua evoluzione.

I laziali arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro la Torres nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto un momento di forma discreto. Prima di quel ko, il Guidonia Montecelio aveva battuto il Forlì per 3-2 e il Pineto per 1-0, mostrando una squadra capace di produrre risultati concreti.

Il Perugia, dal canto suo, ha vissuto un ottobre ricco di alti e bassi. I biancorossi vengono da una sconfitta per 2-1 contro il Pescara, ma in precedenza avevano dominato il Campobasso per 5-1 in trasferta, un risultato che aveva fatto ben sperare per il prosieguo della stagione.

In classifica, il Guidonia Montecelio si trova leggermente avanti rispetto agli ospiti, ma il distacco è minimo e una vittoria del Perugia potrebbe ribaltare i rapporti di forza tra le due formazioni. Per i padroni di casa, invece, tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico è una necessità dopo il passo falso contro la Torres.

Nei precedenti diretti, il Perugia ha vinto l'unico incontro disputato tra le due squadre in questa stagione, imponendosi per 2-1 in casa del Guidonia Montecelio a gennaio 2026. Un dato che i biancorossi porteranno con sé come motivazione aggiuntiva.

Per chi vuole seguire la partita senza perdersi un minuto, di seguito tutte le informazioni su come guardare Guidonia Montecelio-Perugia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile; lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Sul fronte del Perugia la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

GUM

GUM - Forma

VIS
S2-1
PIN
V1-0
PES
D1-1
FOR
V3-2
TOR
S2-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PER

PER - Forma

ACR
V1-0
GUB
V1-3
VAD
S0-2
CAM
V1-5
PES
S1-2
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Guidonia Montecelio ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I laziali vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Torres, ma in precedenza avevano battuto il Forlì per 3-2 e il Pineto per 1-0. Nel periodo considerato la squadra ha segnato sette reti e ne ha concesse sei, con un andamento che alterna momenti positivi a passi falsi.

Il Perugia presenta nelle ultime cinque uscite tre vittorie e due sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Pescara, ma prima di quel risultato avevano travolto il Campobasso per 5-1 in trasferta e battuto il Gubbio per 3-1. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro, mostrando una fase offensiva prolifica nonostante qualche vulnerabilità difensiva.

Precedenti

Testa a testa

Guidonia MontecelioPareggioPerugia
0
1
1
Serie C
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
1
Perugia badge
Perugia
PER
2
FIN
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
0
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 gennaio 2026, quando il Perugia si è imposto per 2-1 in casa del Guidonia Montecelio in Serie C. L'unico altro incontro disponibile, disputato il 22 agosto 2025 con il Perugia nel ruolo di squadra di casa, si era concluso sullo 0-0. Nei due confronti registrati, il Perugia conta una vittoria contro un pareggio, con due gol segnati e uno subito.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
116412313+1022
V
D
V
S
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
6
TorresTorresTOR
115331312+118
V
S
V
D
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
114431412+216
S
V
D
V
S
8
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
9
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
10
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
V
S
V
S
S
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
15
ForliForliFOR
112631616012
D
S
D
S
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
11164610-49
D
D
D
V
S
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
S
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio occupa una posizione più alta rispetto al Perugia, che si trova due gradini più in basso in classifica. Per i biancorossi, una vittoria questa sera significherebbe superare i padroni di casa e rilanciarsi nella corsa alla parte alta del girone.

  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google