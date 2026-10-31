Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 09:30

Giugliano-Casertana sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Giugliano-Casertana con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Giugliano-Casertana: data e orario

Il Giugliano ospita la Casertana in un match di Serie C Girone C che mette di fronte due squadre che vivono momenti stagionali molto diversi tra loro.

I campani arrivano a questa sfida in un momento di grande difficoltà. La pesante sconfitta per 6-0 subita contro il Catania nell'ultimo turno ha lasciato il segno, e la classifica parla chiaro: il Giugliano occupa la zona retrocessione e ogni punto diventa vitale.

La Casertana si presenta in condizioni più stabili. I falchetti vengono da un pareggio per 1-1 contro il Bari, un risultato che conferma una certa solidità, e nelle ultime cinque gare hanno mostrato la capacità di non perdere contro avversari di alto livello.

Per il Giugliano, questa è una partita da non sbagliare davanti al proprio pubblico. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite pesano sulla classifica e rendono questo scontro diretto con una squadra di metà graduatoria un appuntamento da non fallire.

La Casertana, nona in classifica, ha tutto l'interesse a portare punti lontano da casa per consolidare la propria posizione nella parte medio-alta del girone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Giugliano-Casertana in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Giugliano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati non appena comunicati dalla società in prossimità del calcio d'inizio.

Situazione analoga per la Casertana: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o probabili undici titolari. Le ultime notizie sulle rose saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Giugliano arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. La sconfitta più recente è arrivata contro il Catania per 6-0, un risultato pesante che segue la vittoria per 3-1 sul Foggia. Nelle cinque partite considerate, i campani hanno segnato sei reti e ne hanno subite undici, un dato che evidenzia una fragilità difensiva preoccupante.

La Casertana presenta un ruolino più equilibrato: due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I falchetti vengono dal pareggio per 1-1 contro il Bari, con la vittoria per 3-1 sul Monopoli come risultato di spicco del periodo. In cinque partite la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sei.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 26 aprile 2026, quando Casertana e Giugliano si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Negli ultimi cinque precedenti il bilancio è favorevole alla Casertana, che conta una vittoria contro zero del Giugliano, con tre pareggi e una sconfitta a completare il quadro; la vittoria più netta è stata il 3-0 del Giugliano in casa contro la Casertana nel dicembre 2025.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Giugliano si trova nella zona retrocessione, una posizione che rende questa partita casalinga un banco di prova urgente. La Casertana occupa la parte medio-alta della classifica e punta a consolidare il proprio posto tra le squadre che guardano verso l'alto.

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV