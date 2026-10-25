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Serie A
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Dove vedere Genoa-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Genoa vs Venezia
Genoa
Venezia
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Genoa e Venezia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Genoa-Venezia: data e orario

Il Genoa ospita il Venezia allo Stadio Luigi Ferraris in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma ugualmente urgenti. I rossoblù cercano riscatto dopo un avvio di stagione complicato, mentre i lagunari arrivano a Genova con la fiducia di chi ha già dimostrato di poter sorprendere.

Daniele De Rossi siede sulla panchina del Grifone, chiamato a dare continuità a una squadra che ha già mostrato lampi di qualità ma stenta a trovare solidità. La sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'ultimo turno di campionato ha frenato l'entusiasmo generato dal successo sulla Fiorentina, e ora il Ferraris deve tornare a essere un fortino.

Dall'altra parte, il Venezia di Davide Nicola ha vissuto una settimana memorabile. I neroverdi hanno battuto il Napoli per 1-0, con un Filip Stankovic semplicemente monumentale tra i pali e un Juan Jesus dominante in difesa. Quella vittoria ha dato carattere e identità a una squadra che sembrava in difficoltà.

Nicola ha già dimostrato di saper organizzare il Venezia con ordine e determinazione. La sua squadra difende con compattezza e colpisce in contropiede, come ha fatto contro gli azzurri con il gol di Akor Adams che ha deciso la partita.

Per il Genoa, invece, è il momento di rispondere. De Rossi ha bisogno di una prestazione convincente davanti al proprio pubblico per rilanciare le ambizioni stagionali e allontanare lo spettro di una posizione di classifica preoccupante.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Venezia in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Genoa - Venezia

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. EllertssonM. EllertssonT. BaldanziT. BaldanziS. El ShaarawyS. El ShaarawyH. TraoreH. TraoreM. FrendrupM. FrendrupM. OsmajicM. OsmajicJ. MessiasJ. MessiasF. StankovicF. StankovicJ. SchingtienneJ. SchingtienneR. HalhalR. HalhalJ. JesusJ. JesusS. SohmS. SohmA. HainautA. HainautT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsK. PerezK. PerezJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. Adams
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
Genoa

Formazione titolare

Venezia

Allenatore

  • D. De Rossi
  • D. Nicola

Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe scendere in campo con Justin Bijlow in porta, una difesa composta da Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e un centrocampo con Ellertsson, Frendrup, El Shaarawy, Puczka e Wiafe a supporto di Messias e Osmajic. Tra gli indisponibili figurano Nuredini, Colombo, Meichtry, Sow, Venturino, Havel ed Ehizibue. Il Venezia di Davide Nicola si affida al probabile undici composto da Stankovic tra i pali, con Schingtienne, Halhal, Juan Jesus, Hainaut e Haps in difesa, e Basic, Sohm e Perez a centrocampo, con Yeboah e Adams in attacco. Per i lagunari, sono out Franjic, Busio, Adorante, Sverko, Bella-Kotchap e Moreno.

Stato di forma

GEN

GEN - Forma

SUD
V1-0
PAR
S2-1
RBU
S2-0
FIO
V2-1
ROM
S2-0
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VEN

VEN - Forma

FIO
S2-4
LAZ
S0-2
RAP
V1-0
ATA
S3-1
NAP
V1-0
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Genoa ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A, che ha interrotto il momento positivo generato dal successo per 2-1 sulla Fiorentina. Nelle cinque gare considerate, i rossoblù hanno segnato sei gol e ne hanno subiti sette. Il Venezia ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è quella per 1-0 contro il Napoli in Serie A, preceduta dalla sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta. I lagunari hanno segnato tre gol e ne hanno incassati nove nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa

GenoaPareggioVenezia
3
0
2
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Amichevoli dei club
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Genoa badge
Genoa
GEN
3
FIN
Amichevoli dei club
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Venezia badge
Venezia
VEN
4
FIN
Serie B
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il Genoa si impose per 2-0 in casa in Serie A. Nel settembre 2024, invece, fu il Venezia a vincere per 2-0 in casa propria. Nei cinque precedenti disponibili, il Genoa ha vinto tre volte e il Venezia due, con un totale di undici gol segnati.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
2
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
5
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
9
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, il Genoa occupa attualmente il 17° posto in classifica, mentre il Venezia si trova al 20° posto: due squadre che si trovano nella parte bassa della graduatoria e che hanno assoluto bisogno di punti per rilanciarsi.


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