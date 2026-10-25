Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Genoa-Venezia: data e orario

Il Genoa ospita il Venezia allo Stadio Luigi Ferraris in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma ugualmente urgenti. I rossoblù cercano riscatto dopo un avvio di stagione complicato, mentre i lagunari arrivano a Genova con la fiducia di chi ha già dimostrato di poter sorprendere.

Daniele De Rossi siede sulla panchina del Grifone, chiamato a dare continuità a una squadra che ha già mostrato lampi di qualità ma stenta a trovare solidità. La sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'ultimo turno di campionato ha frenato l'entusiasmo generato dal successo sulla Fiorentina, e ora il Ferraris deve tornare a essere un fortino.

Dall'altra parte, il Venezia di Davide Nicola ha vissuto una settimana memorabile. I neroverdi hanno battuto il Napoli per 1-0, con un Filip Stankovic semplicemente monumentale tra i pali e un Juan Jesus dominante in difesa. Quella vittoria ha dato carattere e identità a una squadra che sembrava in difficoltà.

Nicola ha già dimostrato di saper organizzare il Venezia con ordine e determinazione. La sua squadra difende con compattezza e colpisce in contropiede, come ha fatto contro gli azzurri con il gol di Akor Adams che ha deciso la partita.

Per il Genoa, invece, è il momento di rispondere. De Rossi ha bisogno di una prestazione convincente davanti al proprio pubblico per rilanciare le ambizioni stagionali e allontanare lo spettro di una posizione di classifica preoccupante.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Venezia in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe scendere in campo con Justin Bijlow in porta, una difesa composta da Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e un centrocampo con Ellertsson, Frendrup, El Shaarawy, Puczka e Wiafe a supporto di Messias e Osmajic. Tra gli indisponibili figurano Nuredini, Colombo, Meichtry, Sow, Venturino, Havel ed Ehizibue. Il Venezia di Davide Nicola si affida al probabile undici composto da Stankovic tra i pali, con Schingtienne, Halhal, Juan Jesus, Hainaut e Haps in difesa, e Basic, Sohm e Perez a centrocampo, con Yeboah e Adams in attacco. Per i lagunari, sono out Franjic, Busio, Adorante, Sverko, Bella-Kotchap e Moreno.

Stato di forma

Il Genoa ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro la Roma in Serie A, che ha interrotto il momento positivo generato dal successo per 2-1 sulla Fiorentina. Nelle cinque gare considerate, i rossoblù hanno segnato sei gol e ne hanno subiti sette. Il Venezia ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è quella per 1-0 contro il Napoli in Serie A, preceduta dalla sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta. I lagunari hanno segnato tre gol e ne hanno incassati nove nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il Genoa si impose per 2-0 in casa in Serie A. Nel settembre 2024, invece, fu il Venezia a vincere per 2-0 in casa propria. Nei cinque precedenti disponibili, il Genoa ha vinto tre volte e il Venezia due, con un totale di undici gol segnati.

Classifica





In Serie A, il Genoa occupa attualmente il 17° posto in classifica, mentre il Venezia si trova al 20° posto: due squadre che si trovano nella parte bassa della graduatoria e che hanno assoluto bisogno di punti per rilanciarsi.





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