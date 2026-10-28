Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è sufficiente avere un abbonamento attivo e collegarsi alla piattaforma tramite smart TV, smartphone, tablet o computer.

Come vedere Genoa-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Genoa-Juventus: data e orario

Il Genoa ospita la Juventus al Luigi Ferraris mercoledì 28 ottobre 2026, nella nona giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

I bianconeri arrivano a Genova con il vento in poppa dopo il successo esterno per 2-0 sul campo del Lecce, dove Weston McKennie e Douglas Luiz hanno deciso la partita nel primo tempo. Per Luciano Spalletti è il segnale che il cambio tattico degli ultimi giorni, con il passaggio a una difesa a tre e un assetto più compatto, sta producendo i risultati sperati.

Il Genoa di Daniele De Rossi non è avversario da sottovalutare. I rossoblù hanno vinto due delle ultime tre gare di campionato e sono rimasti imbattuti tra le mura amiche nelle ultime quattro partite ufficiali. L'ultimo successo, il 1-0 sul Venezia firmato da Mikael Ellertsson, ha ridato fiducia all'ambiente.

La Juventus, settima in classifica, vuole avvicinarsi alla zona alta. Il Genoa, invece, occupa una posizione di bassa classifica e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. La posta in palio è alta per entrambe.

Spalletti dovrà fare i conti con un'infermeria affollata: fuori Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Celik, Conceicao, Gonzalez, Milik, Grabara, Owusu ed Ekhator. Il tecnico toscano potrebbe valutare qualche rotazione in attacco, con Nick Woltemade in crescita di condizione e Randal Kolo Muani che finora non ha convinto pienamente.

Per seguire la sfida del Ferraris in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV e piattaforme streaming disponibili.

Formazioni

Il Genoa deve rinunciare a Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe ed Elias Havel per infortunio. De Rossi dovrebbe affidarsi al seguente undici: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traore, El Shaarawy; Colombo, Osmajic.

La Juventus arriva a Genova con una lunga lista di indisponibili: out Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara e Augusto Owusu. Spalletti dovrebbe confermare gran parte della formazione vista a Lecce, con l'eventuale novità di Sarr al posto di Koopmeiners: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cambiaso; Sarr; Woltemade, Kolo Muani. Aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Genoa ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il successo casalingo per 1-0 sul Venezia. In precedenza i rossoblù avevano perso 2-0 contro la Roma e 2-1 contro il Parma in campionato, oltre a cadere 2-0 contro il Rapid Bucarest. L'altra vittoria è arrivata in Serie A contro la Fiorentina per 2-1. Nelle cinque gare il Genoa ha segnato cinque reti e ne ha subite sette.

La Juventus ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 2-0 a Lecce. Prima ancora, il pareggio per 2-2 in Europa League contro il Rennes e la pesante sconfitta per 3-0 in casa contro la Lazio. Nelle cinque partite i bianconeri hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando la Juventus si impose per 2-0 in casa in Serie A. Nei cinque incroci più recenti la Juventus ha vinto quattro volte, con un solo pareggio e nessuna sconfitta. Il Genoa non è riuscito a segnare in tre di queste cinque sfide, mentre i bianconeri hanno realizzato complessivamente nove reti.

Classifica





In Serie A la Juventus occupa il settimo posto, mentre il Genoa si trova in sedicesima posizione. I bianconeri puntano a risalire verso la zona europea, mentre i rossoblù cercano punti preziosi per uscire dalla parte bassa della classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV