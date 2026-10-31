Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

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Frosinone-Torino: domenica 1 novembre ore 15

Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospita la sfida di Serie A tra i ciociari di Massimiliano Alvini e il Torino di Ignazio Abate, valida per la decima giornata del campionato 2026/27.

Il Frosinone arriva a questo appuntamento in un momento straordinario: dopo il netto 5-1 rifilato al Lecce nell'ultimo turno, i giallazzurri si trovano in piena zona Conference League. Da neopromossa, un traguardo che nessuno avrebbe pronosticato ad agosto.

L'attacco di Alvini è il cuore pulsante di questa squadra: 15 gol segnati nelle ultime cinque partite raccontano di un collettivo che produce calcio offensivo con una continuità sorprendente. Il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta e il poker rifilato al Sassuolo certificano la qualità di una rosa che non si accontenta.

Il Torino, invece, arriva da una sconfitta per 1-3 contro il Como nel turno infrasettimanale, un risultato che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. I granata restano una squadra solida, capace di vincere in trasferta contro il Parma, ma la rimonta subita dai lariani ha lasciato il segno.

Abate dovrà fare a meno di diversi elementi per questo impegno in trasferta, mentre il Frosinone si presenta quasi al completo, con il solo Grillitsch indisponibile. Un vantaggio non trascurabile per i padroni di casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Frosinone l'unico indisponibile è Florian Grillitsch. Alvini dovrebbe affidarsi a Lorenzo Palmisani tra i pali, con una difesa composta da Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono e Giorgio Cittadini. A centrocampo spazio a Patrizio Masini con Giacomo Calo e Romano Schmid a supporto di Giorgi Kvernadze, Fares Ghedjemis e Antonio Raimondo.

Il Torino deve fare i conti con le assenze di Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez. Abate dovrebbe schierare Lucas Perri in porta, con Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo e Saul Coco in difesa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali e Kian Fitz-Jim a centrocampo, con Nikola Vlasic sulla trequarti e la coppia Che Adams-Giovanni Simeone davanti.

Stato di forma

Il Frosinone presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il netto 5-1 sul Lecce in Serie A, preceduto dal pareggio per 4-4 contro l'Atalanta. Nel periodo considerato, i ciociari hanno segnato quindici gol e ne hanno subiti sette, con una media offensiva che pochi si aspettavano da una neopromossa.

Il Torino ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie A. I granata arrivano dalla sconfitta per 1-3 contro il Como, ma in precedenza avevano inanellato tre successi consecutivi, 2-1 con l'Udinese, 3-2 sul Monza, 3-0 a Parma.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 aprile 2024, quando Torino e Frosinone si separarono sullo 0-0 in Serie A. Nei cinque incroci disponibili, il bilancio è in perfetto equilibrio per quanto riguarda le vittorie: il Torino si è imposto due volte, il Frosinone altrettante, con un pareggio. Da segnalare il successo dei ciociari per 1-2 in Coppa Italia nel novembre 2023.

Classifica

In Serie A il Frosinone occupa la sesta posizione, mentre il Torino si trova al nono posto con il Cagliari: i padroni di casa arrivano a questo scontro diretto con un vantaggio in classifica che rende la posta in palio ancora più significativa.

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