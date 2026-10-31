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Serie A
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Stadio Benito Stirpe
team-logoTorino
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Frosinone-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Frosinone-Torino: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Torino è trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per abbonarsi e seguire il match.

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Frosinone-Torino: domenica 1 novembre ore 15

Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospita la sfida di Serie A tra i ciociari di Massimiliano Alvini e il Torino di Ignazio Abate, valida per la decima giornata del campionato 2026/27.

Il Frosinone arriva a questo appuntamento in un momento straordinario: dopo il netto 5-1 rifilato al Lecce nell'ultimo turno, i giallazzurri si trovano in piena zona Conference League. Da neopromossa, un traguardo che nessuno avrebbe pronosticato ad agosto.

L'attacco di Alvini è il cuore pulsante di questa squadra: 15 gol segnati nelle ultime cinque partite raccontano di un collettivo che produce calcio offensivo con una continuità sorprendente. Il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta e il poker rifilato al Sassuolo certificano la qualità di una rosa che non si accontenta.

Il Torino, invece, arriva da una sconfitta per 1-3 contro il Como nel turno infrasettimanale, un risultato che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. I granata restano una squadra solida, capace di vincere in trasferta contro il Parma, ma la rimonta subita dai lariani ha lasciato il segno.

Abate dovrà fare a meno di diversi elementi per questo impegno in trasferta, mentre il Frosinone si presenta quasi al completo, con il solo Grillitsch indisponibile. Un vantaggio non trascurabile per i padroni di casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Frosinone - Torino

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formazione
Torino crest
Torino
TOR
3-5-2
L. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. BracagliaA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. CaloG. CaloP. MasiniP. MasiniG. KvernadzeG. KvernadzeR. SchmidR. SchmidF. GhedjemisF. GhedjemisA. RaimondoA. RaimondoL. PerriL. PerriA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaR. BelghaliR. BelghaliN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. Adams
Torino crest
Torino
TOR
4-2-3-1
Frosinone

Formazione titolare

Torino

Allenatore

  • M. Alvini
  • I. Abate

In casa Frosinone l'unico indisponibile è Florian Grillitsch. Alvini dovrebbe affidarsi a Lorenzo Palmisani tra i pali, con una difesa composta da Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono e Giorgio Cittadini. A centrocampo spazio a Patrizio Masini con Giacomo Calo e Romano Schmid a supporto di Giorgi Kvernadze, Fares Ghedjemis e Antonio Raimondo.

Il Torino deve fare i conti con le assenze di Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez. Abate dovrebbe schierare Lucas Perri in porta, con Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo e Saul Coco in difesa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali e Kian Fitz-Jim a centrocampo, con Nikola Vlasic sulla trequarti e la coppia Che Adams-Giovanni Simeone davanti.

Stato di forma

FRC

FRC - Forma

BEN
V2-1
NAP
S3-0
SAS
V4-2
ATA
D4-4
LEC
V5-1
Gol segnato (subito)
15/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
TOR

TOR - Forma

BOL
D1-1
UDI
V2-1
PAR
V0-3
MON
V3-2
COM
S1-3
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Frosinone presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il netto 5-1 sul Lecce in Serie A, preceduto dal pareggio per 4-4 contro l'Atalanta. Nel periodo considerato, i ciociari hanno segnato quindici gol e ne hanno subiti sette, con una media offensiva che pochi si aspettavano da una neopromossa.

Il Torino ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie A. I granata arrivano dalla sconfitta per 1-3 contro il Como, ma in precedenza avevano inanellato tre successi consecutivi, 2-1 con l'Udinese, 3-2 sul Monza, 3-0 a Parma.

Precedenti

Testa a testa

FrosinonePareggioTorino
1
2
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Torino badge
Torino
TOR
0
FIN
Coppa Italia
Torino badge
Torino
TOR
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
3
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 aprile 2024, quando Torino e Frosinone si separarono sullo 0-0 in Serie A. Nei cinque incroci disponibili, il bilancio è in perfetto equilibrio per quanto riguarda le vittorie: il Torino si è imposto due volte, il Frosinone altrettante, con un pareggio. Da segnalare il successo dei ciociari per 1-2 in Coppa Italia nel novembre 2023.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A il Frosinone occupa la sesta posizione, mentre il Torino si trova al nono posto con il Cagliari: i padroni di casa arrivano a questo scontro diretto con un vantaggio in classifica che rende la posta in palio ancora più significativa.

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