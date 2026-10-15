Dove vedere Frosinone-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 7 16 ott 2026 - 14:45 Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite di Serie A nella stagione 2026/27. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

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Frosinone-Sassuolo: venerdì 16 ottobre ore 20.45

Il Frosinone ospita il Sassuolo allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ad aprire la settima giornata della Serie A 2026/27. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di punti in classifica.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini viene da un pesante 3-0 subito contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato. I giallazzurri cercano una reazione immediata davanti al proprio pubblico dopo una sconfitta che ha interrotto un momento positivo.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva invece reduce dal pareggio per 1-1 contro il Milan, una gara in cui i neroverdi hanno dimostrato carattere rispondendo al gol di Rabiot con la rete di Odenthal. Prima ancora, il Sassuolo aveva battuto la Juventus per 3-2 in casa, confermando di saper fare risultato contro le grandi tra le mura amiche mentre in trasferta non ha ancora vinto.

In attacco Aquilani si affida al solito tridente con Domenico Berardi, Sebastiano Esposito e Armand Laurienté, un reparto che ha già fatto male a squadre di livello superiore in questa stagione. Berardi in particolare è un giocatore capace di cambiare l'inerzia di una partita nei momenti decisivi.

Per il Frosinone, Antonio Raimondo guida l'attacco con il supporto di Giorgi Kvernadze e Romano Schmid sulla trequarti. Alvini dovrà fare a meno di Florian Grillitsch e Daniel Birligea, assenze che riducono le opzioni a centrocampo.

La sfida mette di fronte due squadre che si conoscono bene: i precedenti recenti raccontano di partite equilibrate e spesso decise da episodi. Chi porta a casa i tre punti fa un passo importante verso la parte sinistra della classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Frosinone-Sassuolo in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Frosinone di Alvini deve fare a meno di Florian Grillitsch e Daniel Birligea per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Lorenzo Palmisani in porta, una difesa con Anthony Oyono, Gabriele Bracaglia, Gabriele Calvani e Giorgio Cittadini, Patrizio Masini e Giacomo Calò a centrocampo, con Romano Schmid, Ghedjemis, Giorgi Kvernadze a supporto di Antonio Raimondo.

Il Sassuolo di Aquilani deve rinunciare a Ismael Koné, Daniel Boloca, Jay Idzes, Yeferson Paz, Edoardo Pieragnolo e Fedde Leysen. Il probabile undici neroverde vede Arijanet Muric tra i pali, Duje Caleta-Car, Ignace Van Der Brempt, Fali Candé e Josh Doig in difesa con Darryl Bakola, Vasilije Adzic e Nemanja Matic a centrocampo, e il tridente Berardi-Esposito-Laurienté in attacco.

Stato di forma

Il Frosinone ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro il Napoli in Serie A, mentre in precedenza i giallazzurri avevano battuto il Como per 2-0 in campionato.

Il Sassuolo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Milan, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro il Monza. Da segnalare la vittoria per 3-2 sulla Juventus, che resta il risultato di maggior peso in questo avvio di stagione per i neroverdi.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 2 settembre 2026, quando Sassuolo e Frosinone si sono divisi la posta in Coppa Italia con un pareggio per 1-1. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è equilibrato: il Frosinone si è imposto per 4-2 in Serie A nel settembre 2023 e per 1-0 in Serie B nel maggio 2025, mentre il Sassuolo ha vinto per 2-1 in Serie B nel dicembre 2024 e per 1-0 in Serie A nel marzo 2024.

Classifica





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