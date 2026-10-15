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Serie A
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Stadio Benito Stirpe
team-logoSassuolo
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Frosinone-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Frosinone e Sassuolo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite di Serie A nella stagione 2026/27. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

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Frosinone-Sassuolo: venerdì 16 ottobre ore 20.45

Il Frosinone ospita il Sassuolo allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ad aprire la settima giornata della Serie A 2026/27. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di punti in classifica.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini viene da un pesante 3-0 subito contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato. I giallazzurri cercano una reazione immediata davanti al proprio pubblico dopo una sconfitta che ha interrotto un momento positivo.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva invece reduce dal pareggio per 1-1 contro il Milan, una gara in cui i neroverdi hanno dimostrato carattere rispondendo al gol di Rabiot con la rete di Odenthal. Prima ancora, il Sassuolo aveva battuto la Juventus per 3-2 in casa, confermando di saper fare risultato contro le grandi tra le mura amiche mentre in trasferta non ha ancora vinto.

In attacco Aquilani si affida al solito tridente con Domenico Berardi, Sebastiano Esposito e Armand Laurienté, un reparto che ha già fatto male a squadre di livello superiore in questa stagione. Berardi in particolare è un giocatore capace di cambiare l'inerzia di una partita nei momenti decisivi.

Per il Frosinone, Antonio Raimondo guida l'attacco con il supporto di Giorgi Kvernadze e Romano Schmid sulla trequarti. Alvini dovrà fare a meno di Florian Grillitsch e Daniel Birligea, assenze che riducono le opzioni a centrocampo.

La sfida mette di fronte due squadre che si conoscono bene: i precedenti recenti raccontano di partite equilibrate e spesso decise da episodi. Chi porta a casa i tre punti fa un passo importante verso la parte sinistra della classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Frosinone-Sassuolo in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Frosinone - Sassuolo

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
page.match.formation.title
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
L. PalmisaniL. PalmisaniA. OyonoA. OyonoG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. CalvaniG. CittadiniG. CittadiniF. GhedjemisF. GhedjemisP. MasiniP. MasiniG. CaloG. CaloR. SchmidR. SchmidG. KvernadzeG. KvernadzeA. RaimondoA. RaimondoA. MuricA. MuricD. Caleta-CarD. Caleta-CarI. Van Der BremptI. Van Der BremptF. CandeF. CandeJ. DoigJ. DoigD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicN. MaticN. MaticD. BerardiD. BerardiA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. Esposito
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-2-3-1
Frosinone

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • M. Alvini
  • A. Aquilani

Il Frosinone di Alvini deve fare a meno di Florian Grillitsch e Daniel Birligea per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Lorenzo Palmisani in porta, una difesa con Anthony Oyono, Gabriele Bracaglia, Gabriele Calvani e Giorgio Cittadini, Patrizio Masini e Giacomo Calò a centrocampo, con Romano Schmid, Ghedjemis, Giorgi Kvernadze a supporto di Antonio Raimondo.

Il Sassuolo di Aquilani deve rinunciare a Ismael Koné, Daniel Boloca, Jay Idzes, Yeferson Paz, Edoardo Pieragnolo e Fedde Leysen. Il probabile undici neroverde vede Arijanet Muric tra i pali, Duje Caleta-Car, Ignace Van Der Brempt, Fali Candé e Josh Doig in difesa con Darryl Bakola, Vasilije Adzic e Nemanja Matic a centrocampo, e il tridente Berardi-Esposito-Laurienté in attacco.

Stato di forma

FRC

FRC - Forma

VEN
V3-2
GEN
D1-1
COM
V2-0
BEN
V2-1
NAP
S3-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAS

SAS - Forma

FRC
V1-1
BOL
D2-2
JUV
V3-2
MON
S2-1
MIL
D1-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Frosinone ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro il Napoli in Serie A, mentre in precedenza i giallazzurri avevano battuto il Como per 2-0 in campionato.

Il Sassuolo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Milan, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro il Monza. Da segnalare la vittoria per 3-2 sulla Juventus, che resta il risultato di maggior peso in questo avvio di stagione per i neroverdi.

Precedenti

Testa a testa

FrosinonePareggioSassuolo
2
0
3
Coppa Italia
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FIN
Serie B
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FIN
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
4
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 2 settembre 2026, quando Sassuolo e Frosinone si sono divisi la posta in Coppa Italia con un pareggio per 1-1. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è equilibrato: il Frosinone si è imposto per 4-2 in Serie A nel settembre 2023 e per 1-0 in Serie B nel maggio 2025, mentre il Sassuolo ha vinto per 2-1 in Serie B nel dicembre 2024 e per 1-0 in Serie A nel marzo 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
5
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
6
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
7
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
8
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
S
V
D
V
V
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
D
S
V
D
V
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
D
S
D
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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