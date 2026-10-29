Serie A - Game Week 9 29 ott 2026 - 13:30 Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intera Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per abbonarsi e seguire il match.

Come vedere Frosinone-Lecce con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Frosinone-Lecce: data e orario

Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospita giovedì 29 ottobre la sfida di Serie A tra Frosinone e Lecce, valida per la nona giornata del campionato 2026/27.

I ciociari di Massimiliano Alvini arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta nell'ultimo turno, un risultato che ha fermato la loro striscia positiva ma che conferma la capacità della squadra di produrre calcio offensivo.

Nel recente passato il Frosinone ha dimostrato solidità: la vittoria per 4-2 sul Sassuolo e il successo per 2-0 sul Como testimoniano la qualità di una squadra che punta a consolidarsi nella parte sinistra della classifica.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva invece da una sconfitta per 0-2 contro la Juventus, con il difensore Gaspar espulso nel finale per proteste: una tegola in vista di questa trasferta.

I salentini restano una squadra in grado di fare risultato lontano dal Via del Mare, come dimostra il netto 3-0 rifilato all'Udinese, ma le assenze si accumulano e la continuità di rendimento rimane un tema aperto.

Tra una squadra che gioca in casa con ambizioni di stabilità e una che cerca riscatto dopo la sconfitta infrasettimanale, il Benito Stirpe si prepara a un confronto diretto tra due squadre che si sfidano nella stessa zona di classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

In casa Frosinone l'unico indisponibile è Florian Grillitsch. Alvini dovrebbe affidarsi a Lorenzo Palmisani tra i pali, con una difesa composta da Anthony Oyono, Aleksa Terzic, Gabriele Calvani e Ilario Monterisi. A centrocampo spazio a Romano Schmid, Fares Ghedjemis, Giorgi Kvernadze e Giacomo Calo, con Patrizio Masini e Antonio Raimondo in attacco.

Il Lecce deve fare i conti con un'emergenza più pesante: out Lassana Coulibaly, Medon Berisha, Santiago Pierotti e Tiago Gabriel per infortunio, mentre Kialonda Gaspar è squalificato. Di Francesco dovrebbe schierare Wladimiro Falcone in porta, con Corrie Ndaba, Jamil Siebert, Antonino Gallo e Danilo Veiga in difesa; Mohamed Kaba, Youssef Maleh e Oumar Ngom a centrocampo, con Amar Fatah, Konan N'Dri e Willem Geubbels nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Frosinone ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e amichevoli, segnando tredici gol e subendone otto. Il risultato più recente è il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta in campionato, preceduto dalla vittoria per 4-2 sul Sassuolo. La sconfitta per 3-0 contro il Napoli rimane la nota più negativa del periodo.

Il Lecce presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie A, con nove gol segnati e sette subiti. I salentini arrivano dalla sconfitta per 0-2 contro la Juventus, ma in precedenza avevano conquistato un convincente 3-0 sull'Udinese. Le tre sconfitte nel parziale evidenziano una certa fragilità difensiva lontano dal Via del Mare.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 3 marzo 2024, quando il confronto al Benito Stirpe si concluse sull'1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, il Lecce ha ottenuto risultati migliori: una vittoria per 2-1 in casa nel dicembre 2023 e un successo per 3-0 in trasferta in Serie B nel marzo 2021, con un pareggio per 0-0 a Frosinone nel novembre 2021. Il bilancio complessivo pende leggermente dalla parte dei salentini.

Classifica





In Serie A il Frosinone occupa la sesta posizione mentre il Lecce si trova al dodicesimo posto: i padroni di casa arrivano a questo scontro diretto con un vantaggio in classifica che rende la posta in palio ancora più significativa per entrambe le squadre.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV