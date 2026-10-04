Dove vedere Francia-Belgio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Stade de France

In Italia, Francia vs Belgio è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Per guardare la partita in live streaming o scoprire come attivare un abbonamento, consulta i link qui sotto.

Come vedere Francia-Belgio con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Francia-Belgio: lunedì 5 ottobre ore 20:45

Lo Stade de France di Saint-Denis ospita una delle sfide più attese della fase a gironi di UEFA Nations League, con la Francia che affronta il Belgio nel Gruppo 1. I padroni di casa guidano la classifica, ma i Diavoli Rossi arrivano a Parigi carichi di fiducia dopo una prestazione convincente nel loro ultimo impegno contro la Turchia.

Zinedine Zidane si trova a gestire il primo momento delicato del suo nuovo ciclo: la Francia ha infatti pareggiato 1-1 contro l'Italia nell'ultima uscita, con Upamecano che ha lasciato il ritiro della nazionale per tornare al Bayern Monaco dopo l'espulsione rimediata contro gli Azzurri. La sua assenza per squalifica pesa sulla retroguardia francese.

Tra i giovani che hanno impressionato maggiormente c'è Jeremy Jacquet, il difensore del Liverpool che ha conquistato anche lo stesso Zidane con la sua maturità tattica e la solidità dimostrata nelle ultime uscite con la maglia della nazionale. Il 21enne si candida a un ruolo da protagonista anche contro il Belgio.

Mark van Bommel porta invece una squadra in grande spolvero. Kevin De Bruyne ha superato quota 200 gol in carriera nella vittoria per 3-0 sulla Turchia, firmando una doppietta e dimostrando di trovarsi perfettamente a proprio agio nel sistema tattico del commissario tecnico olandese.

Il capitano Youri Tielemans ha sottolineato come il Belgio avrebbe potuto segnare ancora di più, confermando l’ottimo momento di forma della squadra. I difensori Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper hanno invece descritto la sfida contro la Turchia come una partita frenetica, quasi un «ping-pong», sottolineando però la personalità con cui i Diavoli Rossi sono riusciti a gestirla. Anche il portiere Senne Lammens, finito al centro di alcune critiche in Inghilterra, cercherà di rispondere sul campo alle voci che lo riguardano.

Per entrambe le nazionali questa partita vale punti pesanti in chiave classifica. La Francia vuole consolidare il primato, il Belgio vuole avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Zidane dovrebbe schierare Mike Maignan in porta, con una difesa composta da Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix, Adrien Truffert e Pierre Kalulu. A centrocampo spazio a Lucas Da Cunha ed Eduardo Camavinga, mentre in avanti dovrebbero agire Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Michael Olise e Desire Doue. Upamecano ha lasciato il ritiro dopo la squalifica rimediata contro l'Italia e non figura tra i convocati disponibili.

Van Bommel si affida a Senne Lammens tra i pali, con Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne e Nathan Ngoy in difesa. Romeo Lavia, Nicolas Raskin e Hans Vanaken comporranno il centrocampo, mentre Mika Godts, Dodi Lukebakio e Charles De Ketelaere agiranno nel reparto offensivo. Non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche tra i convocati belgi; eventuali aggiornamenti saranno comunicati in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Francia arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I transalpini hanno battuto per 1-0 sia Belgio che Turchia in avvio di Nations League, prima di fermarsi sull'1-1 contro l'Italia nell'ultimo impegno. Le due sconfitte risalgono alla fase a eliminazione diretta del Mondiale, contro Inghilterra per 6-4 e Spagna per 2-0.

Il Belgio ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con un rendimento offensivo di rilievo. I Diavoli Rossi hanno battuto la Turchia 3-0 nella gara più recente, e in precedenza avevano superato l'Italia 2-0. L'unica nota negativa nel periodo arriva dalla sconfitta per 1-0 proprio contro la Francia.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale allo scorso 28 settembre, quando il Belgio si impose per 1-0 in casa. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, la Francia ha vinto tre volte contro le due del Belgio, con i padroni di casa di turno che spesso hanno avuto la meglio. La Francia ha vinto 2-0 in casa nel settembre 2024 e si è imposta per 1-0 agli Europei del luglio 2024, mentre il Belgio ha risposto con il successo più recente e con il 2-3 del 2021 giocato in casa propria.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Francia FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 D V V 2 Belgio BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V S V 3 Italia ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 D V S 4 Turchia TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





Nel Gruppo 1 di UEFA Nations League A, la Francia occupa attualmente la prima posizione, con il Belgio che segue in seconda. Un risultato positivo per i Diavoli Rossi potrebbe rimescolare le gerarchie al vertice del girone.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV