Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 09:30

Forlì-Pianese sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Forli-Pianese con una VPN

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Forli-Pianese: data e orario

Forlì e Pianese si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che cercano punti preziosi per risalire la classifica.

Il Forlì arriva a questo appuntamento in un momento complicato. I romagnoli non vincono da cinque partite consecutive, un filotto di risultati che ha frenato le ambizioni della squadra nelle zone più tranquille della graduatoria.

L'ultimo impegno dei padroni di casa si è concluso con una sconfitta per 3-2 contro il Guidonia Montecelio. Un risultato che pesa, soprattutto per come è maturato, e che ha alimentato le preoccupazioni in casa biancorossa.

Anche il Pianese attraversa un periodo di discontinuità. I toscani hanno raccolto due pareggi nelle ultime due uscite, contro Pineto e Ostia Mare, entrambe terminate a reti inviolate. L'unica vittoria recente risale al successo per 2-1 sul Ravenna.

In classifica le due squadre si trovano in una posizione scomoda: il Forlì occupa il quindicesimo posto, il Pianese il diciottesimo. Tre punti potrebbero cambiare sensibilmente la prospettiva di entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Forlì, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Stesso discorso per il Pianese: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni sulla rosa a disposizione né sulla formazione probabile. Eventuali aggiornamenti verranno aggiunti man mano che ci si avvicina al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Forlì ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con un bilancio di tre pareggi e due sconfitte. I romagnoli hanno segnato sei gol subendone sette in questo periodo, con l'ultimo ko arrivato per 3-2 contro il Guidonia Montecelio il 17 ottobre. In precedenza, la squadra aveva pareggiato 1-1 sia con il Livorno che con l'Ostia Mare e con il Torres, e perso di misura 1-0 contro il Vado.

Il Pianese ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I toscani hanno segnato tre gol e ne hanno subiti quattro, con le ultime due uscite terminate entrambe 0-0. Il successo più recente è stato il 2-1 sul Ravenna il 4 ottobre, mentre la sconfitta è arrivata per 3-2 contro il Livorno a settembre.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 29 marzo 2026, quando Forlì e Pianese si sono divisi la posta con uno 0-0 in Serie C. In precedenza, il 22 novembre 2025, il Pianese aveva vinto 3-2 in casa contro il Forlì, sempre in Serie C. Considerando anche i due precedenti in Serie D del 2017 e 2018, il bilancio complessivo vede il Pianese avanti per vittorie, con i toscani capaci di imporsi in più occasioni.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Forlì occupa attualmente il quindicesimo posto, mentre il Pianese si trova in diciottesima posizione.





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