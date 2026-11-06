Dove vedere Forlì-Gubbio in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 11:30

Forlì-Gubbio sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Forlì e Gubbio si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, impegnate a tenere distanza dalla zona calda della classifica.

I romagnoli arrivano all'appuntamento in un momento difficile: cinque partite senza vittoria, con tre pareggi e due sconfitte, e una sterilità offensiva che preoccupa. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Campobasso.

Il Gubbio non sta meglio. I rossoblù hanno raccolto un solo pareggio nelle ultime cinque gare di campionato, con quattro sconfitte consecutive che pesano su una classifica già complicata. Il pari per 0-0 contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno ha interrotto una serie nera, ma la squadra resta in piena crisi di risultati.

Entrambe le formazioni occupano posizioni scomode in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Chi vince si allontana dalla zona più pericolosa del girone; chi perde rischia di complicare seriamente la propria stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Forlì-Gubbio in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Forlì non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Gubbio la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni sulla rosa a disposizione né sulla formazione probabile. Le ultime notizie sulle due squadre saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

Il Forlì presenta un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I romagnoli vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Campobasso, che segue il pareggio a reti bianche contro il Pianese. In precedenza erano arrivate la sconfitta per 3-2 contro il Guidonia Montecelio e il pari per 1-1 contro il Livorno. Nelle cinque gare considerate, il Forlì ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Il Gubbio ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoblù hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno contro la Vis Pesaro, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Pineto. Il periodo include anche i ko contro l'Atalanta U23 (0-2), lo Spezia (2-0) e il Perugia (1-3). Nelle cinque partite il Gubbio ha segnato tre reti e ne ha subite sette.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 25 gennaio 2026, quando il Gubbio si impose per 2-0 in casa propria in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è di tre vittorie per il Gubbio, una per il Forlì e nessun pareggio, con l'unico successo romagnolo che risale al febbraio 2017.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Forlì occupa il quindicesimo posto e il Gubbio il diciannovesimo.