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Serie C
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Dove vedere Forlì-Gubbio in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie C
Forli vs Gubbio
Forli
Gubbio

Come vedere la partita di Serie C tra Forli e Gubbio, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Forlì-Gubbio sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Forlì e Gubbio si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, impegnate a tenere distanza dalla zona calda della classifica.

I romagnoli arrivano all'appuntamento in un momento difficile: cinque partite senza vittoria, con tre pareggi e due sconfitte, e una sterilità offensiva che preoccupa. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Campobasso.

Il Gubbio non sta meglio. I rossoblù hanno raccolto un solo pareggio nelle ultime cinque gare di campionato, con quattro sconfitte consecutive che pesano su una classifica già complicata. Il pari per 0-0 contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno ha interrotto una serie nera, ma la squadra resta in piena crisi di risultati.

Entrambe le formazioni occupano posizioni scomode in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Chi vince si allontana dalla zona più pericolosa del girone; chi perde rischia di complicare seriamente la propria stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Forlì-Gubbio in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Forlì non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Gubbio la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora rilasciato indicazioni sulla rosa a disposizione né sulla formazione probabile. Le ultime notizie sulle due squadre saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

FOR

FOR - Forma

VAD
S1-0
LIV
D1-1
GUM
S3-2
PNS
D0-0
CAM
S2-0
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GUB

GUB - Forma

PER
S1-3
SPE
S2-0
ATA
S0-2
PIN
S1-0
VIS
D0-0
Gol segnato (subito)
1/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Forlì presenta un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I romagnoli vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Campobasso, che segue il pareggio a reti bianche contro il Pianese. In precedenza erano arrivate la sconfitta per 3-2 contro il Guidonia Montecelio e il pari per 1-1 contro il Livorno. Nelle cinque gare considerate, il Forlì ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Il Gubbio ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoblù hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno contro la Vis Pesaro, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Pineto. Il periodo include anche i ko contro l'Atalanta U23 (0-2), lo Spezia (2-0) e il Perugia (1-3). Nelle cinque partite il Gubbio ha segnato tre reti e ne ha subite sette.

Precedenti

Testa a testa

ForliPareggioGubbio
1
0
4
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
2
Forli badge
Forli
FOR
0
FIN
Serie C
Forli badge
Forli
FOR
0
Gubbio badge
Gubbio
GUB
1
FIN
Serie C
Forli badge
Forli
FOR
1
Gubbio badge
Gubbio
GUB
0
FIN
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
1
Forli badge
Forli
FOR
0
FIN
Serie C
Gubbio badge
Gubbio
GUB
2
Forli badge
Forli
FOR
1
FIN
2Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 25 gennaio 2026, quando il Gubbio si impose per 2-0 in casa propria in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è di tre vittorie per il Gubbio, una per il Forlì e nessun pareggio, con l'unico successo romagnolo che risale al febbraio 2017.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
121020216+1532
V
D
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
12822227+1526
V
V
S
V
S
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
10
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
11
VadoVadoVAD
124441413+116
D
V
D
V
V
12
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
125071418-415
S
V
S
V
S
14
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
15
ForliForliFOR
122641618-212
S
D
S
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
122371015-59
S
S
S
D
D
19
GubbioGubbioGUB
122281021-118
D
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C il Forlì occupa il quindicesimo posto e il Gubbio il diciannovesimo.

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