Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 09:30

Foggia-Cavese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Foggia-Cavese con una VPN

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Foggia-Cavese: data e orario

Il Foggia ospita la Cavese in una sfida del Girone C di Serie C. I rossoneri pugliesi cercano punti per consolidare la loro posizione di classifica, mentre gli ospiti arrivano in grande forma e puntano a muovere ulteriormente la graduatoria.

Il Foggia attraversa un momento complicato. I pugliesi hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato, compresa la sconfitta per 3-1 contro il Giugliano nell'uscita più recente, e la continuità di risultati resta un problema da risolvere.

La Cavese, invece, si presenta all'appuntamento con un vento favorevole alle spalle. I campani hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, incluso il netto 5-2 rifilato al Casarano nel turno precedente, e occupano la settima posizione in classifica.

In termini di precedenti, le due squadre si sono affrontate spesso in Serie C negli ultimi anni, con risultati equilibrati che rendono difficile individuare una favorita netta. L'ultimo incrocio, disputato nel marzo 2026, si concluse 0-0.

Per il Foggia si tratta di una partita da non sbagliare in casa propria, mentre la Cavese ha l'occasione di confermare un momento di forma che la vede tra le squadre più in palla del girone. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Foggia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati non appena comunicati dalla società. Anche per la Cavese la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o probabili undici titolari. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Foggia ha raccolto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'uscita più recente è la sconfitta per 3-1 contro il Giugliano, mentre i pugliesi avevano perso anche contro il Potenza per 3-1. Le due vittorie sono arrivate contro il Cosenza per 2-0 in trasferta e contro il Sorrento per 2-0. Complessivamente il Foggia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11 in questo periodo.

La Cavese ha ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato. I campani vengono dal netto 5-2 contro il Casarano e in precedenza avevano battuto il Barletta per 1-1 in pareggio, la Casertana per 2-0 e il Savoia per 4-2. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro il Potenza per 4-2. La Cavese ha segnato 13 reti e ne ha subite 8 nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando la sfida in casa della Cavese si concluse 0-0 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio vede due pareggi, due vittorie della Cavese e una del Foggia, con l'unico successo dei pugliesi datato marzo 2021 per 1-0 tra le proprie mura.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, il Foggia occupa la quattordicesima posizione mentre la Cavese è settima: gli ospiti partono da una situazione di classifica decisamente più favorevole rispetto ai padroni di casa.





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