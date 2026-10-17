Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intera Serie A 2026/27. Per seguire la partita è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Fiorentina-Como: domenica 18 ottobre ore 15

L'Artemio Franchi di Firenze ospita Fiorentina e Como in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, reduci da risultati che hanno lasciato qualche strascico.

La Fiorentina di Paolo Vanoli viene da una sconfitta contro il Genoa e la classifica racconta di una squadra che fatica a trovare continuità. I viola sono davanti solo al Venezia fanalino di coda in campionato, un piazzamento che rende questa partita tutt'altro che ordinaria per Vanoli e i suoi.

Il Como di Cesc Fabregas arriva invece con la testa ancora piena di pensieri dalla Champions League. La sconfitta per 3-2 in casa del Feyenoord ha rimesso i lariani con i piedi per terra dopo l'entusiasmo dell'esordio, e ora devono ritrovare le energie giuste per rilanciarsi in campionato.

Franco Mastantuono ha subito un intervento chirurgico alla mano dopo il problema accusato contro il Genoa, ma dovrebbe essere disponibile grazie all'utilizzo di un tutore. Sul fronte Como, Assane Diao si è infortunato proprio nel corso della partita di Rotterdam e si aggiunge a Moise Kean nella lista degli indisponibili.

Nico Paz attraversa un momento difficile: il talento argentino non ha brillato contro il Feyenoord, e i tifosi del Como aspettano di ritrovare la propria stella. Fabregas dovrà trovare il modo di riaccendere il suo numero 10 in una trasferta complicata.

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Formazioni

Paolo Vanoli deve fare a meno di Fabiano Parisi e Arthur Atta per infortunio. Franco Mastantuono, operato alla mano dopo il problema accusato contro il Genoa, dovrebbe essere disponibile grazie a un tutore. Il probabile undici della Fiorentina prevede David de Gea in porta, con Victor Valdepenas, Luca Ranieri, Alex Jimenez e Radu Dragusin in difesa; Cher Ndour e Nicolo Fagioli a centrocampo con Pedro Goncalves, Franco Mastantuono e Alieu Njie nel tridente offensivo dietro a Mateo Pellegrino.

In casa Como, Cesc Fabregas deve rinunciare a Moise Kean e ad Assane Diao, uscito anzitempo a Rotterdam per infortunio. La probabile formazione lariana vede Jean Butez tra i pali, con Trevoh Chalobah, Alex Valle, Jacobo Ramon e Yan Couto in difesa; Maximo Perrone, Maxence Caqueret e Lucas Da Cunha a centrocampo e Martin Baturina con Nico Paz a supporto dell'unica punta Anastasios Douvikas.

Stato di forma

La Fiorentina presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I viola hanno perso contro il Genoa 2-1 nell'ultimo turno di Serie A, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Napoli in precedenza. La squadra di Vanoli ha centrato una vittoria per 3-0 sul Pisa in Coppa Italia e prima il 2-4 a Venezia, raccogliendo tre dei suoi quattro punti in campionato in trasferta.

Il Como arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I lariani vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord in Champions League, mentre in Serie A l'ultimo risultato è stato il pareggio a reti bianche contro la Roma. Nel periodo considerato spiccano il 4-1 sia contro il Genoa che contro il Lipsia all'esordio europeo e il 2-1 sul Parma, ma anche la sconfitta per 2-0 contro il Frosinone.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la Fiorentina vinse 2-1 in casa del Como in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, il Como ha prevalso in tre occasioni, compresa la vittoria per 3-1 all'Artemio Franchi in Coppa Italia nel gennaio 2026 e due successi in Serie A nella stagione 2025/26. La Fiorentina ha vinto le restanti due, tra cui il 2-0 casalingo del novembre 2024.

Classifica





In Serie A, la Fiorentina occupa la diciannovesima posizione, mentre il Como si trova all'ottavo posto. Il divario in classifica racconta di due squadre in momenti molto diversi della stagione: i viola cercano punti salvezza, i lariani puntano a consolidarsi nella parte alta della graduatoria.





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