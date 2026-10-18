Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Como sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Di seguito le opzioni per seguire la partita in diretta.

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Fiorentina-Como: data e orario

La Fiorentina ospita il Como all'Artemio Franchi di Firenze domenica 18 ottobre per la settima giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con qualche problema da risolvere e la necessità di ritrovare continuità di risultati.

I viola di Paolo Vanoli occupano la diciannovesima posizione in classifica, avendo vinto soltanto una delle prime sei gare stagionali. La sconfitta nell'ultimo turno contro il Genoa ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo questo match quasi obbligatorio sul piano dei punti.

Il Como di Cesc Fabregas non attraversa un momento migliore. I lariani non vincono da tre partite consecutive tra Serie A e Champions League, e la sconfitta per 3-2 in casa del Feyenoord ha lasciato qualche strascico sia fisico che mentale nel gruppo.

A pesare sulle scelte di Fabregas sono le assenze di Moise Kean e Assane Diao, entrambi fermati da infortuni. Diao si era fatto male proprio contro il Feyenoord, uscendo nel primo tempo dopo un avvio promettente. Senza due attaccanti di riferimento, il tecnico spagnolo dovrà affidarsi ad altre soluzioni offensive.

Anche Nico Paz è sotto osservazione. Il centrocampista argentino sta vivendo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative con la maglia del Como, e la prestazione opaca contro il Feyenoord ha alimentato le preoccupazioni dei tifosi lariani.

Per entrambe le squadre, tre punti domenica pomeriggio avrebbero un peso specifico importante. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

In casa Fiorentina, Vanoli deve fare a meno di Fabiano Parisi, Riccardo Sottil e Arthur Atta per infortunio. Il probabile undici viola prevede David de Gea in porta, con una linea difensiva composta da Victor Valdepenas, Luca Ranieri, Alex Jimenez e Radu Dragusin; a centrocampo Pedro Goncalves, Cher Ndour e Nicolo Fagioli, mentre Mateo Pellegrino, Franco Mastantuono e Alieu Njie agiranno nel tridente offensivo.

Fabregas non potrà contare su Moise Kean e Assane Diao, entrambi indisponibili per infortunio. Il probabile schieramento del Como vede Jean Butez tra i pali, con Trevoh Chalobah, Alex Valle, Jacobo Ramon e Yan Couto in difesa; Martin Baturina, Nico Paz, Maximo Perrone, Maxence Caqueret e Lucas Da Cunha a supporto dell'unica punta Anastasios Douvikas.

Stato di forma

La Fiorentina presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I viola hanno vinto contro il Pisa in Coppa Italia (3-0) e in trasferta contro il Venezia (4-2), ma hanno perso sia contro il Torino (2-1) che nell'ultimo turno contro il Genoa (2-1). Il pareggio per 1-1 contro il Napoli completa un quadro discontinuo, con 9 gol segnati e 7 subiti in questo periodo.

Il Como ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I lariani hanno aperto la stagione europea con il successo per 4-1 contro l'RB Lipsia in Champions League e hanno battuto il Parma per 2-1 in Serie A, ma hanno poi perso contro il Frosinone (2-0) e il Feyenoord (3-2). Il pareggio a reti inviolate contro la Roma nell'ultimo turno di campionato completa la serie, con 8 gol segnati e 7 subiti.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando il Como ha vinto 2-1 in casa contro la Fiorentina in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Como ha ottenuto tre vittorie contro le due della Fiorentina, con i lariani capaci di imporsi anche in trasferta a Firenze in più di un'occasione. L'unica vittoria viola nel recente testa a testa risale al novembre 2024, quando la Fiorentina si impose 2-0 in casa del Como.

Classifica





In Serie A, la Fiorentina si trova in diciannovesima posizione mentre il Como occupa l'ottavo posto: i viola lottano per uscire dalla zona retrocessione, mentre i lariani puntano a consolidare una posizione di metà classifica dopo un avvio europeo complicato.





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