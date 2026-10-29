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Serie A
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Artemio Franchi, Firenze
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Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Fiorentina vs Atalanta
Fiorentina
Atalanta
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Fiorentina e Atalanta: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 9
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è necessario accedere alla piattaforma tramite smart TV, smartphone, tablet o computer.

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Fiorentina-Atalanta: data e orario

Al Franchi di Firenze va in scena il posticipo della nona giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, due squadre che arrivano a questo appuntamento con urgente bisogno di punti e con classifiche che non rispecchiano le ambizioni di inizio stagione.

I viola stanno attraversando un momento difficile. Vanoli ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque tra campionato e Coppa Italia, con tre sconfitte consecutive in Serie A che hanno spinto la Fiorentina nelle zone più basse della classifica. In casa, il rendimento è stato ancora più deludente: un pareggio e tre sconfitte al Franchi rendono il fattore campo un peso piuttosto che un vantaggio.

L'Atalanta non se la passa meglio. Sarri ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato, perdendone quattro, e il pareggio per 4-4 in casa contro il Frosinone nell'ultimo turno ha lasciato più domande che risposte su una difesa che continua a fare acqua. Le sconfitte contro Milan e Ajax nell'arco di una settimana hanno ulteriormente complicato il quadro.

L'infermeria nerazzurra è affollata come non mai. Scamacca e Bellanova si sono aggiunti di recente a una lista di indisponibili già lunghissima, costringendo Sarri a scelte praticamente obbligate in diversi reparti. In questo contesto, Nikola Krstovic si è preso la scena: il montenegrino ha scalato le gerarchie offensive e si candida a trascinare l'Atalanta anche stasera.

Dall'altra parte, la Fiorentina deve fare a meno di Pongracic e Ranieri in difesa, con Vanoli che ridisegna il reparto arretrato adattando Viery al centro. Nonostante le difficoltà, i viola possono contare su David De Gea tra i pali, che nelle ultime settimane ha già dimostrato di poter fare la differenza con interventi decisivi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Atalanta

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formazione
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-2-3-1
D. de GeaD. de GeaVieryVieryR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezV. ValdepenasV. ValdepenasN. FagioliN. FagioliC. NdourC. NdourM. BrescianiniM. Brescianiniteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. NjieM. CarnesecchiM. CarnesecchiL. BernasconiL. BernasconiT. KristensenT. KristensenD. ZappacostaD. Zappacostateam-logoR. ObricJ. RoweJ. RoweEdersonEdersonM. PasalicM. PasalicE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereN. KrstovicN. Krstovic
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-3-3
Fiorentina

Formazione titolare

Atalanta

Allenatore

  • P. Vanoli
  • M. Sarri

Vanoli deve fare i conti con diverse assenze in difesa: Pongracic e Ranieri sono indisponibili, così come Parisi, Sottil e Atta. Il tecnico viola adatta Viery al centro della retroguardia, con Valdepenas che agirà da terzino sinistro. L'undici probabile prevede De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Viery e Valdepenas in difesa, Ndour, Fagioli e Brescianini a centrocampo, con Mastantuono, Beto e Njie nel tridente offensivo.

Sarri arriva a Firenze in piena emergenza. Oltre agli infortunati di lungo corso come Kossounou, Hien, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Raspadori e Sulemana, si sono aggiunti recentemente Scamacca e Bellanova, che saltano la trasferta. In difesa spazio al giovane Obric accanto a Kristensen, con Pasalic in mezzo al campo ed Elmas sulla trequarti. Krstovic guiderà l'attacco da solo.

Stato di forma

FIO

FIO - Forma

PIS
V3-0
NAP
D1-1
GEN
S2-1
COM
S1-3
INT
S2-1
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ATA

ATA - Forma

VEN
V3-1
PAF
V3-1
MIL
S3-2
AJX
S2-0
FRC
D4-4
Gol segnato (subito)
12/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Fiorentina arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque tra tutte le competizioni. Il momento peggiore è quello recente: i viola hanno perso le ultime tre di campionato, subendo sette gol complessivi contro Inter, Como e Genoa. L'unica nota positiva del periodo è il successo per 3-0 sul Pisa in Coppa Italia.

L'Atalanta ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. I nerazzurri hanno battuto il Pafos in Conference League e il Venezia in campionato, ma hanno poi perso contro Milan e Ajax prima del pareggio per 4-4 contro il Frosinone, una partita in cui la difesa ha mostrato fragilità evidenti. In cinque partite, la Dea ha segnato dodici gol ma ne ha incassati dodici.

Precedenti

Testa a testa

FiorentinaPareggioAtalanta
2
1
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
FIN
7Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il match terminò 1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incontri diretti, il bilancio è abbastanza equilibrato: l'Atalanta ha vinto due volte, la Fiorentina altrettante, con un pareggio. Le due squadre hanno prodotto partite con molti gol, tra cui il 3-2 per l'Atalanta nel settembre 2024 e il 2-3 per la Fiorentina nel giugno dello stesso anno.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
7
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
19
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In classifica di Serie A, la Fiorentina occupa il diciannovesimo posto mentre l'Atalanta è dodicesima: una sfida tra una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere e una che insegue una posizione europea.

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