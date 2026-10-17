LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Espanyol-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live della partita.

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Espanyol-Atletico Madrid: data e orario

L'Atletico Madrid fa visita all'Espanyol al RCDE Stadium di Barcellona in una sfida di LaLiga che arriva in un momento di grande intensità per i Colchoneros. Diego Simeone porta la sua squadra in Catalogna sull'onda di un momento di forma straordinario, reduce da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni.

L'Atletico ha appena archiviato un'importante vittoria in Champions League, battendo il Manchester United 2-0 e confermando la solidità difensiva e la capacità di sfruttare le debolezze avversarie che da sempre contraddistinguono il lavoro di Simeone. Julian Alvarez è tra i protagonisti di questo periodo brillante, con il tecnico argentino che ne ha elogiato pubblicamente la crescita e l'adattamento al progetto.

L'Espanyol, allenato da Manolo Gonzalez, attraversa invece un periodo più difficile. I padroni di casa arrivano a questa gara con un ruolino altalenante nelle ultime cinque uscite di campionato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità.

In classifica, l'Espanyol occupa la dodicesima posizione in LaLiga, mentre l'Atletico Madrid è stabilmente al secondo posto, a conferma dello status di una delle formazioni più competitive del campionato spagnolo in questa stagione.

La partita si preannuncia combattuta: il RCDE Stadium è storicamente un campo ostico per le grandi, ma i Colchoneros arrivano con una fiducia e una coesione tattica difficili da scalfire. Di seguito tutte le informazioni per seguire la gara in diretta.

Formazioni

Sul fronte dell'Espanyol, Manolo Gonzalez dovrà fare a meno di diversi elementi: Kike Garcia, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel e Marko Dmitrovic sono tutti out per infortunio. La probabile formazione titolare prevede Angel Fortuno, Omar El Hilali, Quilindschy Hartman, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Bryan Zaragoza, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Javi Hernandez e Roberto Fernandez. Non risultano squalificati in rosa.

L'Atletico Madrid di Diego Simeone non registra infortuni né squalifiche. Il probabile undici titolare vede Jan Oblak tra i pali, con Cristian Romero, Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Koke, Pablo Barrios e Jonathan David. Aggiornamenti potrebbero essere disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Espanyol ha raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di LaLiga. L'ultima uscita è terminata 1-1 contro il Malaga, mentre in precedenza i catalani avevano perso 1-3 contro l'Elche. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8, evidenziando difficoltà sia in fase offensiva che difensiva.

L'Atletico Madrid ha invece collezionato 5 vittorie nelle ultime 5 partite tra Champions League e LaLiga. I Colchoneros hanno battuto il Manchester United 2-0 nell'ultima uscita europea, e in campionato hanno superato il Deportivo Alaves 2-1 e il Real Madrid 2-1. Contro l'Osasuna hanno inflitto un netto 4-0, mentre contro il Real Sociedad si sono imposti 3-0 in trasferta. Un ruolino di marcia che racconta una squadra in stato di grazia.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 21 febbraio 2026, quando l'Atletico Madrid si impose 4-2 in casa sull'Espanyol in LaLiga. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio vede l'Atletico prevalere in due occasioni, con una vittoria dell'Espanyol — per 2-1 nell'agosto 2025 — e due pareggi. Le sfide tra le due formazioni tendono a produrre gol: nelle cinque gare considerate ne sono stati realizzati complessivamente 18.

Classifica





In LaLiga, l'Espanyol occupa la dodicesima posizione, collocandosi nella parte centrale della classifica senza particolari ambizioni immediate verso l'alto. L'Atletico Madrid è secondo, in piena lotta per il titolo.





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