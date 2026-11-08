Come guardare Elche-Real Betis con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

L'Elche ospita il Real Betis all'Estadio Martinez Valero di Elche, in una sfida di Liga tra una squadra che lotta per risalire la classifica e una delle formazioni spagnole in corsa per l'Europa più in forma.

L'Elche è 17° in Liga e ha un disperato bisogno di punti dopo una serie di risultati altalenanti. La squadra di Martin Anselmi ha battuto il Rayo Vallecano 3-0 in trasferta e ha ottenuto una vittoria in Copa del Rey contro l'UD Pinatar, ma la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Valencia del 1° novembre la costringe a guardarsi alle spalle.

Il Real Betis arriva a Elche al quarto posto, forte dello slancio di una buona stagione in Champions League. La squadra di Manuel Pellegrini ha battuto il Feyenoord 1-0 in Europa il mese scorso, per poi imporsi 2-1 sul Malaga in Liga, anche se il 4 novembre ha perso 2-1 contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Il Betis può mettere in difficoltà gli avversari in diversi modi. Isco e Rodrigo Riquelme garantiscono creatività a centrocampo, mentre Abdessamad Ezzalzouli rappresenta una minaccia costante sulle fasce. La difesa è stata messa alla prova ai massimi livelli in Europa e ha in gran parte retto.

Per l'Elche è un'occasione per sorprendere una squadra che non è sempre stata costante lontano dall'Estadio Benito Villamarín. Anselmi si affiderà al suo attacco, con Fer Nino e Lucas Cepeda chiamati a guidare l'assalto contro una difesa a quattro del Betis che a ottobre ha subito cinque reti dal Barcellona.

Il Betis dovrà fare a meno dello squalificato Facundo Bernal e tenere sotto osservazione alcuni infortuni, mentre anche all'Elche mancano diversi giocatori importanti. Entrambe le rose devono fare i conti con assenze che potrebbero influenzare l'andamento della partita.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire Elche-Real Betis in diretta, compresi il canale TV, le opzioni per lo streaming e l'orario d'inizio.

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