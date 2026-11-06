Dove vedere Crotone-Giugliano in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 08:30

Crotone-Giugliano sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Il Crotone ospita il Giugliano nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che cercano punti preziosi nella parte bassa della classifica.

I rossoblù calabresi arrivano a questo appuntamento in un momento difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare raccontano di un periodo nero, culminato con la pesante sconfitta per 4-2 contro il Potenza capolista nell'ultimo turno.

Il Giugliano, dal canto suo, non attraversa un momento migliore. I campani hanno perso tre delle ultime cinque partite, anche se vengono dalla vittoria per 1-0 sulla Casertana, un risultato che ha interrotto una serie negativa.

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria. Il Crotone, ventesimo in classifica, sente l'urgenza più di tutti; il Giugliano, sedicesimo, non può permettersi di guardare verso il basso con troppa tranquillità.

Uno scontro diretto con posta in palio alta, tra due squadre che conoscono bene il peso di ogni singolo punto in questa fase della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Crotone non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società in prossimità del fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Giugliano: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle rose saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Crotone arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 4-2 contro il Potenza, preceduta dal ko per 1-0 contro il Casarano. In questo parziale i rossoblù hanno segnato cinque reti e ne hanno subite undici, con il pareggio per 0-0 contro il Bari come unico risultato utile del periodo.

Il Giugliano presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla vittoria per 1-0 sulla Casertana, ma il 6-0 subito contro il Catania pesa ancora sulla tenuta mentale del gruppo. In cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha concesse tredici, con la vittoria per 3-1 sul Foggia come altro risultato positivo del periodo.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 6 aprile 2026 in Serie C, il Giugliano si impose per 1-0 in casa contro il Crotone. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è equilibrato: il Crotone conta due vittorie contro due del Giugliano, con un solo pareggio a completare il quadro. Le sfide tra le due formazioni hanno spesso prodotto risultati combattuti, come testimonia il 3-2 del Crotone nel marzo 2025 e il 2-3 del Giugliano in trasferta nel marzo 2024.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Crotone occupa la ventesima posizione, mentre il Giugliano è sedicesimo: uno scontro diretto tra squadre che guardano verso il basso della graduatoria.