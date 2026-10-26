Serie C - Game Week 11 26 ott 2026 - 15:30

Crotone-Casarano è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Crotone-Casarano: data e orario

Il Crotone ospita il Casarano nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che cercano punti preziosi per uscire dalla parte bassa della classifica.

I rossoblù arrivano a questo appuntamento dopo un momento di discontinuità. Il pareggio per 0-0 contro il Bari nell'ultimo turno ha interrotto una striscia di due sconfitte consecutive, contro l'Audace Cerignola e il Catania, anche se la vittoria sulla Salernitana per 2-1 resta il risultato più incoraggiante delle ultime settimane.

Il Casarano si presenta a Crotone in un momento ancora più difficile. I pugliesi hanno perso tre delle ultime cinque partite, con la sconfitta più pesante arrivata proprio nell'ultimo turno: un netto 5-2 subito in casa della Cavese.

Due squadre in cerca di stabilità, due situazioni di classifica che rendono questo match tutt'altro che una partita qualunque per entrambe le panchine.

Per chi vuole seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie su canali, orario e formazioni.

Formazioni

Per quanto riguarda il Crotone, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Casarano: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

Il Crotone presenta un ruolino discontinuo nelle ultime cinque gare di Serie C: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Bari, mentre le sconfitte contro l'Audace Cerignola per 3-2 e il Catania per 2-1 pesano sul periodo. La vittoria per 2-1 sulla Salernitana e il pareggio per 2-2 contro il Monopoli completano il quadro. I rossoblù hanno segnato sette gol e ne hanno subiti otto in questo parziale.

Il Casarano ha raccolto zero vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è il pesante 5-2 subito contro la Cavese, preceduta dal pareggio per 0-0 contro la Salernitana. I pugliesi hanno segnato tre reti e ne hanno concesse nove in questo periodo, con la sconfitta per 2-0 contro il Sorrento e quella per 1-0 contro il Monopoli a evidenziare la fragilità difensiva del momento.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, l'ultimo incontro risale all'aprile 2026, quando il Crotone si impose per 2-1 in casa del Casarano in Serie C. In precedenza, nel dicembre 2025, era stato il Crotone a vincere anche tra le proprie mura per 2-0. Il bilancio degli scontri diretti recenti sorride ai rossoblù, che hanno vinto entrambe le sfide del campionato in corso.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, il Crotone occupa la ventesima posizione e il Casarano è diciassettesimo: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della graduatoria, il che rende questa sfida particolarmente importante per chi vuole allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.





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