Dove vedere Croazia-Spagna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Stadion Poljud

La partita tra Croazia e Spagna è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Per accedere alla copertura live, è possibile collegarsi tramite i rispettivi servizi.

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Croazia-Spagna: martedì 6 ottobre ore 20:45

La Spagna campione del mondo fa tappa allo Stadion Poljud di Spalato per riaffrontare la Croazia in questa UEFA Nations League. La Roja arriva in Dalmazia con il vento in poppa, forte di una striscia positiva che si è estesa ormai a 41 partite senza sconfitte.

Per la Croazia, invece, questo incontro arriva in un momento delicato. I Vatreni di Slaven Bilić hanno incassato una pesante sconfitta per 7-0 contro l'Inghilterra nell'ultima uscita, un risultato che ha lasciato il segno e che lo stesso Luis de la Fuente ha riconosciuto, avvertendo che la squadra di casa vorrà riscattarsi con l'orgoglio ferito.

La Spagna ha già battuto la Croazia 4-1 in questa fase a gironi, e Lamine Yamal si è messo in mostra anche nell'ultimo successo per 3-1 sulla Repubblica Ceca, con il commissario tecnico che ha definito il giovane talento del Barcellona una futura leggenda del calcio mondiale. I

Lo stesso De la Fuente ha gestito il minutaggio dei suoi uomini con rotazioni sistematiche durante questa finestra internazionale, assicurando che nessun giocatore ha disputato tre partite intere. Contro la Croazia ci si aspetta la formazione migliore possibile, con Lamine Yamal di nuovo pronto a fare la differenza.

Per seguire la sfida in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming disponibili.

Formazioni

Slaven Bilić dovrebbe schierare Dominik Livaković tra i pali, con una difesa composta da Joško Gvardiol, Ivan Smolčić, Luka Vušković e Josip Šutalo. A centrocampo spazio a Petar Sučić, Luka Modrić, Marco Pašalić e Josip Mišić, con Martin Baturina e Igor Matanović a completare l'undici. Non si segnalano indisponibili o squalificati al momento, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare a ridosso del fischio d'inizio.

Luis de la Fuente risponde con Unai Simón in porta e una linea difensiva formata da Dean Huijsen, Marc Cucurella, Robin Le Normand e Marc Pubill. In mezzo al campo agiranno Martín Zubimendi e Pedri con Víctor Muñoz, Fermín López, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal in avanti. Anche per la Spagna non risultano infortuni o squalifiche.

Stato di forma

La Croazia arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il ko più recente è stato il pesante 7-0 incassato contro l'Inghilterra, mentre in precedenza i Vatreni avevano ceduto 4-1 alla Spagna stessa. L'unica vittoria in Nations League in questo periodo risale al successo 2-1 sulla Repubblica Ceca.

La Spagna, al contrario, si presenta con cinque vittorie consecutive, avendo segnato 13 gol e subendone appena 4. Dopo il trionfo mondiale, La Roja ha proseguito senza sosta: l'ultimo risultato è il 3-1 sulla Repubblica Ceca, preceduto dal 4-1 proprio contro la Croazia e dal 3-2 contro l'Inghilterra. Un ruolino di marcia che non lascia spazio a dubbi sulla solidità della squadra di De la Fuente.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale allo scorso 29 settembre, in questa stessa Nations League: la Spagna si impose 4-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due nazionali, la Spagna domina il bilancio con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'unico successo croato nel recente passato risale al novembre 2018, quando i Vatreni si imposero 3-2.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Inghilterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V S 3 Croazia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 S S V 4 Cechia CEC 3 0 0 3 2 7 -5 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





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