Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Venezia è trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che trasmette tutte le partite della Serie A 2026/27. Per abbonarsi e seguire la partita in streaming, è possibile farlo tramite il link qui sotto.

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Como-Venezia: domenica 1 novembre ore 12.30

Como e Venezia si sfidano al Sinigaglia di Como nel lunch match della decima giornata di Serie A 2026/27. I lariani ospitano i lagunari in un match che racconta due momenti di stagione molto diversi tra le due squadre.

Il Como arriva a questa partita in un momento di forma straordinaria. Quattro vittorie nelle ultime cinque tra campionato e Champions League, tra cui un netto 4-1 al Manchester United in Europa e un convincente 1-3 sul campo del Torino nell'ultimo turno di Serie A.

Il Venezia, invece, attraversa un periodo difficile. Due sconfitte consecutive in campionato, prima contro il Genoa e poi contro l'Inter e la squadra di Davide Nicola che resta ultima in classifica e ha bisogno di punti con urgenza.

Il Venezia ha mostrato di poter battere squadre di livello superiore in casa, come dimostra il successo sul Napoli in questa stagione. Ma giocare fuori casa è un'altra storia per i lagunari, che faticano a trovare continuità lontano dal Penzo.

Per il Como, invece, questa è un'occasione per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. I lariani sono in piena corsa e vogliono sfruttare il fattore campo davanti ai propri tifosi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Como-Venezia in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Como di Fabregas dovrà rinunciare a Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez. Il probabile undici titolare prevede Robert Sanchez in porta, con Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf e Alex Valle in difesa; a centrocampo Caqueret, Luis Milla e Da Cunha con Perrone; in attacco Nico Paz e Douvikas.

Il Venezia deve fare a meno di Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi e Thorir Helgason. Nicola dovrebbe schierare Filip Stankovic tra i pali, con Halhal, Moreno, Juan Jesus nella linea difensiva; a centrocampo Hainaut e Schingtienne sugli esterni con Kike Perez, Sohm e Busio; in avanti Lauberbach e Adams.

Stato di forma

Il Como ha raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions League. L'unico passo falso è arrivato contro il Feyenoord in Europa (2-3), ma i lariani hanno risposto con quattro vittorie consecutive, incluso il 4-1 al Manchester United. Nell'ultimo turno di campionato, il Como ha vinto 3-1 in trasferta contro il Torino, confermando la solidità del momento.

Il Venezia ha vinto una sola delle ultime cinque partite, con due pareggi e due sconfitte. Il successo più recente risale alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Napoli, ma da allora sono arrivate le sconfitte contro Genoa (1-0) e Inter (0-2).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 marzo 2025, quando Como e Venezia pareggiarono 1-1 in Serie A. Nelle ultime cinque sfide tra le due formazioni, il bilancio vede due vittorie del Venezia, un pareggio e due vittorie del Como, con le sfide più recenti disputate tra Serie A e Serie B. Le due squadre si erano già affrontate il 8 dicembre 2024, con un altro pareggio per 2-2 al Penzo.

Classifica

In Serie A 2026/27, il Como occupa la quarta posizione, pienamente in lotta per i piani alti della classifica, mentre il Venezia è ultimo a quota 3, in piena zona retrocessione e alla disperata ricerca di punti salvezza.

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