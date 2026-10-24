Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Como-Sassuolo è trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

Come vedere Como-Sassuolo con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Como-Sassuolo: data e orario

Il Como di Cesc Fabregas torna allo Stadio G. Sinigaglia per affrontare il Sassuolo nella Serie A 2026/27. I lariani arrivano a questo appuntamento sull'onda di un momento straordinario, dopo una settimana che ha già scritto la storia del club.

Mercoledì 21 ottobre il Sinigaglia ha vissuto una notte indimenticabile: il Como ha travolto il Manchester United per 4-1 in Champions League, con Nico Paz assoluto protagonista. Un risultato che ha proiettato la squadra di Fabregas in piena corsa per gli ottavi di finale europei e che ha cambiato le ambizioni di un'intera città.

In campionato, i biancoblù occupano la quinta posizione in Serie A, frutto di un percorso convincente che include anche il 3-1 esterno contro la Fiorentina. Fabregas sta costruendo qualcosa di concreto, e la continuità di rendimento è la sfida più grande da raccogliere.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva invece in una situazione più complicata. I neroverdi si trovano nella parte bassa della classifica e vengono da un periodo di alti e bassi: una vittoria a Torino contro la Juventus per 3-2 è il risultato più brillante delle ultime cinque uscite, ma le sconfitte contro Frosinone e Monza pesano.

Per il Sassuolo questa trasferta rappresenta una prova di carattere contro una squadra in grande fiducia. Per il Como, invece, è l'occasione per dimostrare che la notte contro lo United non è stata un episodio isolato, ma la conferma di un progetto solido.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Como-Sassuolo in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Como, Fabregas deve fare i conti con le assenze di Trevoh Chalobah e Assane Diao, entrambi indisponibili. Il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Jean Butez in porta; Marc-Oliver Kempf, Ivan Smolcic, Alex Valle e Jacobo Ramon in difesa; Luis Milla e Maxence Caqueret a centrocampo; Nico Paz, Lucas Da Cunha e Mattia Liberali sulla trequarti; Anastasios Douvikas come riferimento offensivo.

Il Sassuolo di Aquilani dovrà invece rinunciare a Ismael Kone, Jay Idzes, Daniel Boloca, Yeferson Paz e Fedde Leysen. L'undici probabile vede Arijanet Muric tra i pali; Duje Caleta-Car, Ignace Van Der Brempt, Cas Odenthal e Josh Doig nella linea difensiva; Kristian Thorstvedt e Nemanja Matic in mezzo al campo; Domenico Berardi, Darryl Bakola e Armand Lauriente alle spalle di Sebastiano Esposito.

Stato di forma

Il Como arriva a questa partita con un ruolino di marcia di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 4-1 contro il Manchester United in Champions League, preceduto dal 3-1 esterno contro la Fiorentina in Serie A. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro il Feyenoord in Europa per 3-2, mentre il pareggio per 0-0 contro la Roma completa il quadro. Nelle ultime cinque partite i lariani hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti quattro.

Il Sassuolo ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I neroverdi vengono dalla sconfitta per 4-2 contro il Frosinone, il risultato più recente, e prima ancora dal pareggio per 1-1 contro il Milan. La vittoria più significativa del periodo resta il 3-2 esterno contro la Juventus. Complessivamente il Sassuolo ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nei precedenti recenti tra le due squadre, il Sassuolo si è imposto per 2-1 nell'ultimo confronto diretto in Serie A, giocato nell'aprile 2026. In precedenza, però, era stato il Como a dominare la serie: i lariani avevano vinto 2-0 in casa nel novembre 2025 e 3-0 in Coppa Italia nel settembre dello stesso anno. Il bilancio degli ultimi tre incontri sorride al Como, che ha vinto due delle tre sfide, con il Sassuolo capace di ribaltare l'inerzia solo nell'ultimo atto.

Classifica





In Serie A, il Como occupa la quinta posizione, frutto di un avvio di stagione solido che lo colloca stabilmente nella parte alta della classifica. Il Sassuolo si trova invece al tredicesimo posto, in una zona di classifica che richiede una svolta per allontanarsi dalle zone pericolose.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV