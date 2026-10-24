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Dove vedere Chelsea-Tottenham Hotspur in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Chelsea vs Tottenham Hotspur
Chelsea
Tottenham Hotspur
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
Stamford Bridge

Chelsea vs Tottenham Hotspur è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Puoi seguire la partita live attraverso i canali indicati qui di seguito.

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Chelsea-Tottenham Hotspur: data e orario

Stamford Bridge ospita il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham Hotspur, una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

Xabi Alonso guida i Blues in un periodo di buona continuità: le ultime due vittorie in campionato contro Everton e Bournemouth hanno riportato fiducia nell'ambiente, anche se la sconfitta pesante contro il Brentford rimane un punto interrogativo sulla solidità difensiva della squadra.

Cole Palmer è tornato a essere il punto di riferimento del gioco offensivo del Chelsea. Con 16 gol segnati nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, Alonso dispone di un attacco capace di fare male a qualsiasi avversario.

Dall'altra parte, il Tottenham di Roberto De Zerbi arriva a Londra in una situazione di classifica difficile. I risultati recenti mostrano una squadra in cerca di continuità, con tre sconfitte nelle ultime cinque uscite che hanno complicato la stagione degli Spurs.

Moises Caicedo rappresenta il fulcro del centrocampo del Chelsea, un centrocampista difensivo capace di controllare i ritmi della partita nel ruolo di mediano. La sua presenza è fondamentale per l'equilibrio della squadra di Alonso.

Il Tottenham deve fare i conti con un'infermeria affollata e con la squalifica di Rodrigo Bentancur, fattori che limitano le opzioni di De Zerbi in fase di costruzione. Gli Spurs avranno bisogno di una prestazione collettiva di alto livello per strappare punti a Stamford Bridge.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Chelsea vs Tottenham in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Tottenham Hotspur

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
page.match.formation.title
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
3-5-2
M. PendersM. PendersM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. RogersM. RogersJ. HatoJ. HatoJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerM. CaicedoM. CaicedoP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroA. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. SenesiM. SenesiM. van de VenM. van de VenM. KudusM. KudusJ. MaddisonJ. MaddisonA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
3-4-2-1
Chelsea

Formazione titolare

Tottenham Hotspur

Allenatore

  • X. Alonso
  • R. De Zerbi

In casa Chelsea, Xabi Alonso deve rinunciare a Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Emiliano Martinez e Pep Chavarria per infortunio. Il probabile undici titolare vede Mike Penders in porta, con Maxence Lacroix, Levi Colwill e Jorrel Hato in difesa. Josh Acheampong agisce sulla destra, mentre Pedro Neto, Jordan Henderson, Cole Palmer e Morgan Rogers completano la linea di centrocampo e trequarti. Moises Caicedo presidia la mediana e Joao Pedro guida l'attacco.

Il Tottenham affronta il match con una lunga lista di assenti: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro e Destiny Udogie sono tutti indisponibili per infortunio. A questi si aggiunge la squalifica di Rodrigo Bentancur. De Zerbi dovrebbe schierare Antonin Kinsky tra i pali, con Marcos Senesi, Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke in difesa, Andrew Robertson sulla sinistra, e James Maddison, Sandro Tonali e Archie Gray a centrocampo. Dominic Solanke, Mohammed Kudus e Omar Marmoush completano il tridente offensivo.

Stato di forma

CHE

CHE - Forma

LEE
V6-3
HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TOT

TOT - Forma

EVE
D0-0
LIV
S3-1
AVL
S2-3
MUN
D1-1
COV
V3-1
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Chelsea ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Blues arrivano da due successi consecutivi in Premier League: il 2-0 sull'Everton e il netto 5-1 sul Bournemouth. In precedenza, la squadra di Alonso aveva perso 3-0 contro il Brentford e pareggiato 2-2 con l'Hull City. Complessivamente, il Chelsea ha segnato 16 gol e ne ha subiti nove in questo periodo.

Il Tottenham ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata in trasferta contro il Coventry City per 3-1, mentre il pareggio 1-1 contro il Manchester United ha preceduto la sconfitta 2-3 contro l'Aston Villa. Gli Spurs hanno segnato sei gol e ne hanno incassati sei in questo arco di partite.

Precedenti

Testa a testa

ChelseaPareggioTottenham Hotspur
4
0
1
Amichevoli dei club
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FIN
9Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre in Premier League risale al 19 maggio 2026, quando il Chelsea ha battuto il Tottenham 2-1 a Stamford Bridge. Prima di quell'incontro, il Tottenham aveva vinto 0-1 in casa contro i Blues il 1° novembre 2025. Considerando le ultime cinque sfide dirette, il Chelsea ha ottenuto tre vittorie contro le due del Tottenham, con un bilancio complessivo favorevole ai Blues.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
10
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
18
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In classifica di Premier League, il Chelsea occupa la quarta posizione, in piena lotta per i posti europei di vertice. Il Tottenham si trova al sedicesimo posto, in una zona di classifica che richiede una netta inversione di tendenza per evitare di essere risucchiati nella parte bassa della graduatoria.


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