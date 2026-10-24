Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:30 Stamford Bridge

Chelsea vs Tottenham Hotspur è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Puoi seguire la partita live attraverso i canali indicati qui di seguito.

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Chelsea-Tottenham Hotspur: data e orario

Stamford Bridge ospita il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham Hotspur, una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

Xabi Alonso guida i Blues in un periodo di buona continuità: le ultime due vittorie in campionato contro Everton e Bournemouth hanno riportato fiducia nell'ambiente, anche se la sconfitta pesante contro il Brentford rimane un punto interrogativo sulla solidità difensiva della squadra.

Cole Palmer è tornato a essere il punto di riferimento del gioco offensivo del Chelsea. Con 16 gol segnati nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, Alonso dispone di un attacco capace di fare male a qualsiasi avversario.

Dall'altra parte, il Tottenham di Roberto De Zerbi arriva a Londra in una situazione di classifica difficile. I risultati recenti mostrano una squadra in cerca di continuità, con tre sconfitte nelle ultime cinque uscite che hanno complicato la stagione degli Spurs.

Moises Caicedo rappresenta il fulcro del centrocampo del Chelsea, un centrocampista difensivo capace di controllare i ritmi della partita nel ruolo di mediano. La sua presenza è fondamentale per l'equilibrio della squadra di Alonso.

Il Tottenham deve fare i conti con un'infermeria affollata e con la squalifica di Rodrigo Bentancur, fattori che limitano le opzioni di De Zerbi in fase di costruzione. Gli Spurs avranno bisogno di una prestazione collettiva di alto livello per strappare punti a Stamford Bridge.

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Formazioni

In casa Chelsea, Xabi Alonso deve rinunciare a Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Emiliano Martinez e Pep Chavarria per infortunio. Il probabile undici titolare vede Mike Penders in porta, con Maxence Lacroix, Levi Colwill e Jorrel Hato in difesa. Josh Acheampong agisce sulla destra, mentre Pedro Neto, Jordan Henderson, Cole Palmer e Morgan Rogers completano la linea di centrocampo e trequarti. Moises Caicedo presidia la mediana e Joao Pedro guida l'attacco.

Il Tottenham affronta il match con una lunga lista di assenti: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro e Destiny Udogie sono tutti indisponibili per infortunio. A questi si aggiunge la squalifica di Rodrigo Bentancur. De Zerbi dovrebbe schierare Antonin Kinsky tra i pali, con Marcos Senesi, Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke in difesa, Andrew Robertson sulla sinistra, e James Maddison, Sandro Tonali e Archie Gray a centrocampo. Dominic Solanke, Mohammed Kudus e Omar Marmoush completano il tridente offensivo.

Stato di forma

Il Chelsea ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Blues arrivano da due successi consecutivi in Premier League: il 2-0 sull'Everton e il netto 5-1 sul Bournemouth. In precedenza, la squadra di Alonso aveva perso 3-0 contro il Brentford e pareggiato 2-2 con l'Hull City. Complessivamente, il Chelsea ha segnato 16 gol e ne ha subiti nove in questo periodo.

Il Tottenham ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata in trasferta contro il Coventry City per 3-1, mentre il pareggio 1-1 contro il Manchester United ha preceduto la sconfitta 2-3 contro l'Aston Villa. Gli Spurs hanno segnato sei gol e ne hanno incassati sei in questo arco di partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Premier League risale al 19 maggio 2026, quando il Chelsea ha battuto il Tottenham 2-1 a Stamford Bridge. Prima di quell'incontro, il Tottenham aveva vinto 0-1 in casa contro i Blues il 1° novembre 2025. Considerando le ultime cinque sfide dirette, il Chelsea ha ottenuto tre vittorie contro le due del Tottenham, con un bilancio complessivo favorevole ai Blues.

Classifica





In classifica di Premier League, il Chelsea occupa la quarta posizione, in piena lotta per i posti europei di vertice. Il Tottenham si trova al sedicesimo posto, in una zona di classifica che richiede una netta inversione di tendenza per evitare di essere risucchiati nella parte bassa della graduatoria.





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