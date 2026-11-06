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Serie B
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Orogel Stadium-Dino Manuzzi
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Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
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Dove vedere Cesena-Catanzaro in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie B
Cesena vs Catanzaro
Cesena
Catanzaro

Come vedere la partita di Serie B tra Cesena e Catanzaro, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie B - Game Week 11
Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Il Cesena ospita il Catanzaro all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi in una sfida di Serie B che vale punti pesanti per entrambe le squadre, con le due formazioni separate da otto posizioni in classifica.

I romagnoli di Alessandro Diamanti arrivano all'appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Il Cesena ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, con il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol come risultato più recente.

Il Catanzaro di Michele Mignani vive invece un momento complicato. I calabresi sono ultimi in classifica e cercano punti salvezza dopo un percorso recente fatto di pareggi e sconfitte, con la pesante caduta per 1-6 contro l'Ascoli ancora fresca nella memoria.

Per Diamanti, il fattore campo può fare la differenza. Il Cesena ha dimostrato di poter battere avversari di livello, come nella vittoria per 2-1 contro l'Empoli, e vorrà sfruttare il supporto del proprio pubblico.

Mignani ha bisogno di una risposta immediata dalla sua squadra. Con il Catanzaro in piena zona retrocessione, ogni punto diventa fondamentale per sperare in una rimonta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Cesena - Catanzaro

Allenatore

  • A. Diamanti

In casa Cesena, il tecnico Alessandro Diamanti non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati segnalati, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Michele Mignani non ha ancora reso nota la lista dei convocati né comunicato assenze o diffidati. Le ultime notizie sulla rosa del Catanzaro saranno aggiornate a ridosso della partita.

Stato di forma

CES

CES - Forma

BEN
S2-0
AVE
D1-1
MOD
S3-0
EMP
V2-1
SUD
D1-1
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CAT

CAT - Forma

MAN
S1-3
VER
D2-2
ASC
S1-6
BEN
D1-1
BSP
D1-1
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Cesena arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol, che segue la vittoria per 2-1 contro l'Empoli. In questo periodo i romagnoli hanno segnato sette reti e ne hanno subite cinque.

Il Catanzaro presenta un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie B. I calabresi arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Calcio Padova, che segue il pari per 1-1 contro il Benevento. In questo periodo la squadra di Mignani ha segnato sei reti e ne ha subite tredici, con la sconfitta per 1-6 contro l'Ascoli come risultato più pesante del ciclo.

Precedenti

Testa a testa

CesenaPareggioCatanzaro
2
0
3
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
3
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
FIN
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
2
Cesena badge
Cesena
CES
0
FIN
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
Cesena badge
Cesena
CES
0
FIN
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
4
Cesena badge
Cesena
CES
2
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
2
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
FIN
7Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente disponibile tra le due squadre, disputato in Serie B il 21 marzo 2026, il Cesena si è imposto per 3-1 in casa contro il Catanzaro. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Catanzaro conduce con tre vittorie contro due del Cesena, con i calabresi che hanno ottenuto successi per 2-0, 1-0 e 4-2 nelle sfide disputate tra il 2024 e il 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
108202412+1226
V
D
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
106221810+820
D
V
V
S
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
10541166+1019
D
V
V
D
D
4
MantovaMantovaMAN
105321511+418
D
S
V
S
V
5
Hellas VeronaHellas VeronaVER
104331913+615
V
V
D
D
S
6
AvellinoAvellinoAVE
104331510+515
V
D
S
D
V
7
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
S
D
V
D
V
8
PisaPisaPIS
104331815+315
S
D
D
V
V
9
SudtirolSudtirolSUD
103521110+114
D
S
D
S
D
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
104241011-114
D
V
V
S
S
11
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
S
S
D
12
CesenaCesenaCES
102621114-312
D
V
S
D
S
13
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
10325919-1011
D
S
S
V
D
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
S
D
S
V
D
15
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
S
V
S
V
V
16
Juve StabiaJuve StabiaJUV
10343111109
D
S
V
V
D
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
S
S
V
D
S
18
EmpoliEmpoliEMP
102261017-78
D
S
S
D
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
S
D
S
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
101361122-116
D
D
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B, il Cesena occupa il dodicesimo posto in classifica, mentre il Catanzaro è ultimo a quota ventesima posizione e si trova in piena zona retrocessione.

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