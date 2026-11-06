Dove vedere Cesena-Catanzaro in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie B - Game Week 11 7 nov 2026 - 09:00 Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Il Cesena ospita il Catanzaro all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi in una sfida di Serie B che vale punti pesanti per entrambe le squadre, con le due formazioni separate da otto posizioni in classifica.

I romagnoli di Alessandro Diamanti arrivano all'appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Il Cesena ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, con il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol come risultato più recente.

Il Catanzaro di Michele Mignani vive invece un momento complicato. I calabresi sono ultimi in classifica e cercano punti salvezza dopo un percorso recente fatto di pareggi e sconfitte, con la pesante caduta per 1-6 contro l'Ascoli ancora fresca nella memoria.

Per Diamanti, il fattore campo può fare la differenza. Il Cesena ha dimostrato di poter battere avversari di livello, come nella vittoria per 2-1 contro l'Empoli, e vorrà sfruttare il supporto del proprio pubblico.

Mignani ha bisogno di una risposta immediata dalla sua squadra. Con il Catanzaro in piena zona retrocessione, ogni punto diventa fondamentale per sperare in una rimonta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Cesena, il tecnico Alessandro Diamanti non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati segnalati, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Michele Mignani non ha ancora reso nota la lista dei convocati né comunicato assenze o diffidati. Le ultime notizie sulla rosa del Catanzaro saranno aggiornate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Cesena arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol, che segue la vittoria per 2-1 contro l'Empoli. In questo periodo i romagnoli hanno segnato sette reti e ne hanno subite cinque.

Il Catanzaro presenta un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie B. I calabresi arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Calcio Padova, che segue il pari per 1-1 contro il Benevento. In questo periodo la squadra di Mignani ha segnato sei reti e ne ha subite tredici, con la sconfitta per 1-6 contro l'Ascoli come risultato più pesante del ciclo.

Precedenti

Nell'ultimo precedente disponibile tra le due squadre, disputato in Serie B il 21 marzo 2026, il Cesena si è imposto per 3-1 in casa contro il Catanzaro. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Catanzaro conduce con tre vittorie contro due del Cesena, con i calabresi che hanno ottenuto successi per 2-0, 1-0 e 4-2 nelle sfide disputate tra il 2024 e il 2025.

Classifica

In Serie B, il Cesena occupa il dodicesimo posto in classifica, mentre il Catanzaro è ultimo a quota ventesima posizione e si trova in piena zona retrocessione.