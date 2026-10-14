Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Europa League
team-logoCelta Vigo
Abanca Balaidos
team-logoJuventus
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Celta Vigo-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Europa League tra Celta Vigo e Juventus: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Europa League - Game Week 2
Abanca Balaidos

Celta Vigo-Juventus è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura televisiva e in streaming della partita.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Celta Vigo-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Celta Vigo-Juventus: giovedì 15 ottobre ore 21

La Juventus fa visita al Celta Vigo all'Abanca Balaídos in una sfida di Europa League che mette di fronte due squadre con ambizioni europee ben diverse in questo momento della stagione.

I bianconeri di Luciano Spalletti arrivano in Galizia forti del 5-0 all'esordio contro il NEC che contrasta con qualche irregolarità mostrata in campionato. L'ultima uscita in Serie A, il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, ha tenuto acceso il dibattito attorno alla panchina di Spalletti, con il tecnico addirittura espulso al triplice fischio dopo uno scontro verbale con l'allenatore avversario Fabio Pisacane.

Il Celta Vigo di Claudio Giraldez invece ha deluso nella prima giornata, perdendo 1-0 contro l'Omonia Nicosia. In Liga, però, la squadra galiziana ha mostrato segnali incoraggianti, alternando risultati positivi a qualche passo falso che ne ha limitato la continuità.

L'Abanca Balaídos si preannuncia come un teatro tutt'altro che semplice per la Juventus: il Celta ha dimostrato di poter fare male in casa, come testimonia la netta vittoria per 5-0 contro il Racing Santander nelle ultime settimane.

Per Spalletti questa trasferta rappresenta un banco di prova importante per testare la solidità del progetto bianconero anche fuori dai confini italiani, in un momento dove la Juve non può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Celta Vigo-Juventus in TV e in live streaming.

Stato di forma

CEL

CEL - Forma

GET
D1-1
MAL
D1-1
OMO
S1-0
SAN
V5-0
ELC
D0-0
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

SAS
S3-2
NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
S0-1
CGL
D1-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Celta Vigo arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio a reti bianche contro l'Elche in Liga, mentre spicca la vittoria per 5-0 sul Racing Santander. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Giraldez ha avuto un rendimento difensivo solido ma una certa difficoltà a sbloccarsi contro avversari più chiusi.

La Juventus, nelle ultime cinque uscite, conta due vittorie, due sconfitte e un pareggio. I bianconeri vengono dal pareggio per 1-1 contro il Cagliari in Serie A, ma in Europa hanno mostrato il loro volto migliore con il netto 5-0 rifilato al NEC Nijmegen. Nelle cinque gare prese in esame, la Juventus ha avuto un attacco prolifico ma una fase difensiva che richiede ancora qualche aggiustamento.

Precedenti

Testa a testa

Celta VigoPareggioJuventus
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
4
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Europa League
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FIN
4Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

I precedenti tra Celta Vigo e Juventus sono limitati e risalgono all'edizione 1999-2000 della Coppa UEFA. L'incontro più recente tra le due squadre si disputò il 9 marzo 2000 all'Abanca Balaídos, con i galiziani che si imposero per 4-0. Nella gara d'andata, giocata il 2 marzo 2000 a Torino, la Juventus aveva vinto 1-0. Nei due confronti storici disponibili, le squadre si sono divise la posta con una vittoria ciascuna, con il Celta che ha però dominato in casa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google