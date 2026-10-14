Dove vedere Celta Vigo-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Celta Vigo-Juventus è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura televisiva e in streaming della partita.

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Celta Vigo-Juventus: giovedì 15 ottobre ore 21

La Juventus fa visita al Celta Vigo all'Abanca Balaídos in una sfida di Europa League che mette di fronte due squadre con ambizioni europee ben diverse in questo momento della stagione.

I bianconeri di Luciano Spalletti arrivano in Galizia forti del 5-0 all'esordio contro il NEC che contrasta con qualche irregolarità mostrata in campionato. L'ultima uscita in Serie A, il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, ha tenuto acceso il dibattito attorno alla panchina di Spalletti, con il tecnico addirittura espulso al triplice fischio dopo uno scontro verbale con l'allenatore avversario Fabio Pisacane.

Il Celta Vigo di Claudio Giraldez invece ha deluso nella prima giornata, perdendo 1-0 contro l'Omonia Nicosia. In Liga, però, la squadra galiziana ha mostrato segnali incoraggianti, alternando risultati positivi a qualche passo falso che ne ha limitato la continuità.

L'Abanca Balaídos si preannuncia come un teatro tutt'altro che semplice per la Juventus: il Celta ha dimostrato di poter fare male in casa, come testimonia la netta vittoria per 5-0 contro il Racing Santander nelle ultime settimane.

Per Spalletti questa trasferta rappresenta un banco di prova importante per testare la solidità del progetto bianconero anche fuori dai confini italiani, in un momento dove la Juve non può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Celta Vigo-Juventus in TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Celta Vigo arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio a reti bianche contro l'Elche in Liga, mentre spicca la vittoria per 5-0 sul Racing Santander. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Giraldez ha avuto un rendimento difensivo solido ma una certa difficoltà a sbloccarsi contro avversari più chiusi.

La Juventus, nelle ultime cinque uscite, conta due vittorie, due sconfitte e un pareggio. I bianconeri vengono dal pareggio per 1-1 contro il Cagliari in Serie A, ma in Europa hanno mostrato il loro volto migliore con il netto 5-0 rifilato al NEC Nijmegen. Nelle cinque gare prese in esame, la Juventus ha avuto un attacco prolifico ma una fase difensiva che richiede ancora qualche aggiustamento.

Precedenti

I precedenti tra Celta Vigo e Juventus sono limitati e risalgono all'edizione 1999-2000 della Coppa UEFA. L'incontro più recente tra le due squadre si disputò il 9 marzo 2000 all'Abanca Balaídos, con i galiziani che si imposero per 4-0. Nella gara d'andata, giocata il 2 marzo 2000 a Torino, la Juventus aveva vinto 1-0. Nei due confronti storici disponibili, le squadre si sono divise la posta con una vittoria ciascuna, con il Celta che ha però dominato in casa.

Classifica





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