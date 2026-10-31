Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 12:30

Cavese-AZ Picerno è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere Cavese-AZ Picerno con una VPN

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Cavese-AZ Picerno: data e orario

La Cavese ospita l'AZ Picerno nel Girone C di Serie C, in una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni ma con prospettive molto diverse.

I campani vengono da una sconfitta per 1-0 contro il Foggia nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita nelle settimane precedenti. La Cavese resta comunque una delle squadre più prolifiche del girone nelle ultime uscite.

L'AZ Picerno arriva a questa partita con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, un rendimento che ha complicato la loro posizione in classifica e rende questo match quasi obbligatorio da non perdere.

Per i lucani, fare risultato in trasferta rappresenta una necessità concreta. Le ultime settimane hanno evidenziato fragilità difensive e difficoltà a trovare continuità di rendimento.

La Cavese, pur reduce da un passo falso, ha dimostrato in questa fase della stagione di saper segnare con frequenza e di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario del girone.

Una partita che vale punti pesanti per ragioni diverse: la Cavese vuole tornare a vincere davanti al proprio pubblico, il Picerno cerca una boccata d'ossigeno per non scivolare ulteriormente in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cavese-AZ Picerno in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Cavese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per l'AZ Picerno: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra, alle assenze o ai diffidati. Eventuali novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

La Cavese arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. L'uscita più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Foggia, preceduta dal netto 5-2 rifilato al Casarano. I campani avevano anche pareggiato 1-1 con il Barletta e battuto la Casertana per 2-0 e il Savoia per 4-2. Nelle cinque partite considerate, la Cavese ha segnato tredici reti e ne ha subite sei.

L'AZ Picerno presenta un rendimento più difficile: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 contro la Salernitana, ma in precedenza i lucani avevano perso contro il Barletta per 1-0 e contro il Cosenza per 1-2. Nelle cinque partite, il Picerno ha segnato otto gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie C nell'marzo 2026, la Cavese si è imposta per 2-0 in casa propria. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio vede due pareggi, una vittoria dell'AZ Picerno e due della Cavese, con l'unico successo netto dei lucani risalente al gennaio 2020 per 3-1.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, la Cavese occupa l'undicesima posizione mentre l'AZ Picerno si trova al decimo posto: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, rendendo questa sfida particolarmente rilevante per entrambe nella corsa a una posizione più tranquilla in graduatoria.

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