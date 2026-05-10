Dove vedere Catanzaro-Avellino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Catanzaro contro Avellino. La Serie B vedrà un derby del Sud nel turno preliminare dei playoff, con i calabresi che ospiteranno gli irpini allo stadio Ceravolo.
Fattore casa a favore per gli uomini di Aquilani, giunti quinti in regular season: in caso di parità al novantesimo, si procederà con i supplementari. Al 120’ il verdetto: con ulteriore equilibrio, semaforo verde per la miglior piazzata in campionato, ovvero il Catanzaro.
Occhio, però, alla voglia d’impresa dell’Avellino di Ballardini che ha completato una gran rincorsa nel finale di stagione per prendere parte agli spareggi per la Serie A.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catanzaro-Avellino in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Catanzaro e Avellino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Catanzaro-Avellino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Catanzaro-Avellino: ora di inizio
La gara fra Catanzaro e Avellino, valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B, si giocherà martedì 12 maggio, allo stadio Ceravolo, con fischio d’inizio ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Catanzaro
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.
Notizie sul Avellino
AVELLINO (4-3-3): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Patierno, Palumbo, Biasci. All. Ballardini.