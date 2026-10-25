Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 10:00

Catania-Giugliano sarà trasmessa in diretta su NOW, Rai 2 e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Catania-Giugliano con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Catania-Giugliano: data e orario

Il Catania ospita il Giugliano in un match di Serie C Girone C che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti. I rossazzurri scendono in campo davanti al proprio pubblico con la voglia di consolidare una posizione di classifica che dà fiducia, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il Catania arriva a questo appuntamento con tre vittorie nelle ultime cinque partite, un rendimento che testimonia solidità e continuità di risultati. L'unica sconfitta recente è arrivata contro il Potenza per 2-1, ma prima i rossazzurri avevano battuto Team Altamura per 3-0 in trasferta, confermando la loro capacità di fare risultato anche lontano dal Massimino.

Fuori dal campo, il club vive un momento di grande significato simbolico. Il Catania si è aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania, un atto voluto fortemente dal proprietario Ross Pelligra che riporta a casa un pezzo d'identità del club dopo gli anni bui del fallimento del 2021.

Il Giugliano, dal canto suo, presenta un profilo ben diverso. I campani hanno vinto solo due delle ultime cinque partite, con tre sconfitte che pesano su una classifica già difficile. La vittoria per 3-1 contro il Foggia nell'ultimo turno ha dato ossigeno, ma non basta per allontanare le preoccupazioni.

La fragilità difensiva del Giugliano resta il problema principale: nove gol segnati e undici subiti nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra che fatica a trovare equilibrio. Ogni punto diventa fondamentale per chi, come i gialloblu, guarda con apprensione la parte bassa della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Catania non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati non appena comunicati dalla società in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per il Giugliano la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o probabili undici titolari. Le ultime notizie sulle rose saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Catania ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossazzurri hanno perso l'ultimo match contro il Potenza per 2-1, ma prima avevano infilato tre risultati utili consecutivi, tra cui il netto 3-0 rifilato al Team Altamura in trasferta. In cinque partite il Catania ha segnato sette reti e ne ha subite cinque, un bilancio che riflette una discreta solidità complessiva.

Il Giugliano ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I campani hanno vinto l'ultimo match contro il Foggia per 3-1, ma in precedenza avevano subito due sconfitte consecutive, incluso il pesante 4-0 contro l'Inter U23. Nelle cinque gare considerate il Giugliano ha segnato sei gol e ne ha incassati undici, un dato che evidenzia una fragilità difensiva preoccupante.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 22 febbraio 2026, quando il Catania ha battuto il Giugliano per 1-0 in casa in Serie C. Negli ultimi cinque precedenti il bilancio è nettamente favorevole al Catania, che ha vinto quattro volte contro una sola vittoria del Giugliano, avvenuta nel settembre 2024 per 3-2. Complessivamente nelle cinque sfide sono stati segnati sedici gol, con una media di oltre tre reti a partita.

Classifica





Nel Girone C di Serie C il Catania occupa la settima posizione, una collocazione che lo colloca stabilmente nella parte alta della classifica con ambizioni di vertice. Il Giugliano è diciottesimo, una posizione che lo immerge nella lotta per non retrocedere e rende questa trasferta a Catania un banco di prova difficile ma necessario.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV