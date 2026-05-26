Dove vedere Catania-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Catania cerca il miracolo al Massimino contro un Ascoli a un passo dalla finale.
Dopo il pesante 4-0 subito all'andata al "Del Duca", i rossazzurri di Mimmo Toscano affrontano il ritorno della semifinale playoff di Serie C con l'obbligo di compiere un'impresa storica. Per ribaltare il verdetto e strappare il pass per la finale, gli etnei dovranno vincere con almeno quattro gol di scarto per trascinare la sfida ai supplementari. Francesco Tomei e i suoi bianconeri arrivano in Sicilia forti di un vantaggio enorme, ma sanno che l'atmosfera del "Massimino" sarà una bolgia totale, con oltre 20mila spettatori presenti.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Catania-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match inoltre sarà disponibile sulla Rai: appuntamento, in chiaro, al canale 58 del digitale terrestre e in streaming su raiplay.it.
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Catania-Ascoli: ora di inizio
La gara fra Catania e Ascoli, valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 27 maggio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Di Noia, Donnarumma; Cicerelli, D’Ausilio; Caturano. All. Toscano.
Probabili formazioni Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai; Milanese, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, Oviszach; Chakir. All. Tomei.