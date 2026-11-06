Dove vedere Casertana-Casarano in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 08:30

Casertana-Casarano è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

La Casertana ospita il Casarano nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica ben distinti ma ugualmente urgenti.

I falchetti arrivano a questa partita reduci da una sconfitta per 1-0 contro il Giugliano, un risultato che ha interrotto una serie di risultati utili e riportato la squadra a riflettere sulla propria continuità. La Casertana occupa la decima posizione in classifica e sa che ogni punto perso in casa può complicare i piani per la parte alta del girone.

Il Casarano, quattordicesimo, giunge a questa trasferta con un bilancio recente fatto di alti e bassi. I pugliesi hanno fermato il Foggia sul 2-2 nell'ultima uscita, un pareggio che ha interrotto una serie di difficoltà ma che non risolve i problemi di una squadra che fatica a trovare solidità difensiva.

La storia recente tra le due formazioni sorride al Casarano, che ha vinto l'ultimo confronto diretto in questa categoria. La Casertana vorrà ribaltare quel precedente davanti al proprio pubblico.

Una partita da non sottovalutare, con quattro punti a separare le due squadre in classifica e la posta in palio alta per entrambe. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Casertana-Casarano in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Casertana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Casarano: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o probabili titolari. I dettagli verranno aggiornati non appena comunicati dalla società.

Stato di forma

La Casertana ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con sei gol segnati e sei subiti. I falchetti vengono dalla sconfitta per 1-0 contro il Giugliano, il risultato più recente prima di questo match. Il punto di riferimento positivo del periodo rimane la vittoria per 3-1 sul Monopoli, mentre i pareggi contro Bari e Sorrento mostrano una squadra capace di tenere il campo contro avversari di livello.

Il Casarano presenta un pareggio, una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con cinque gol segnati e dieci subiti. I pugliesi arrivano dal pareggio per 2-2 contro il Foggia, preceduto dalla vittoria per 1-0 in casa del Crotone. La pesante sconfitta per 5-2 contro la Cavese rimane il risultato più negativo del periodo, e i dieci gol subiti in cinque partite evidenziano una fragilità difensiva che la squadra deve risolvere.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando il Casarano ospitò la Casertana in Serie C e si impose per 3-2. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stata la Casertana a vincere in casa per 3-0 contro il Casarano, sempre in Serie C. Nei quattro precedenti disponibili il bilancio è di due vittorie per il Casarano e due per la Casertana, con entrambe le formazioni capaci di imporsi sia in casa che in trasferta.

Classifica

Nel Girone C di Serie C la Casertana occupa la decima posizione, mentre il Casarano è quattordicesimo. Quattro posti in classifica separano le due squadre al momento di questo confronto diretto.