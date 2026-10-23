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Serie C
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Dove vedere Casertana-Bari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Casertana vs Bari
Casertana
Bari
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Casertana e Bari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 11

Casertana-Bari sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Casertana-Bari: data e orario

La Casertana ospita il Bari nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e traiettorie stagionali ben distinte.

I falchetti arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Il pareggio per 0-0 contro il Sorrento nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva che comprendeva la vittoria per 3-1 sul Monopoli, lasciando la squadra a metà classifica con ancora molto da dimostrare.

Il Bari si presenta invece da seconda forza del girone, con ambizioni di promozione diretta ben radicate. I biancorossi vengono dal pareggio per 0-0 contro il Crotone, un risultato che non ha scalfito la solidità di un percorso costruito su vittorie importanti come il 2-0 al Giugliano e l'1-0 al Cosenza.

Lo scontro diretto tra le due squadre ha storicamente sorriso al Bari: nelle ultime tre sfide in Serie C disponibili, i pugliesi non hanno mai perso, raccogliendo due vittorie e un pareggio.

Per la Casertana si tratta di una partita da non sbagliare in casa, con la necessità di accorciare il distacco dalla vetta. Il Bari, dal canto suo, cercherà di tornare alla vittoria dopo il passo falso dell'ultimo turno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Casertana-Bari in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Casertana, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Bari: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

CAS

CAS - Forma

ACE
D0-0
CAT
S1-2
CAV
S2-0
MON
V3-1
SOR
D0-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BAR

BAR - Forma

SOR
V1-2
COS
V1-0
SAL
S2-1
GIU
V2-0
CRO
D0-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Casertana arriva a questa partita con un bilancio di due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I falchetti vengono dal pareggio per 0-0 contro il Sorrento, dopo aver battuto il Monopoli per 3-1. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite cinque, con due clean sheet all'attivo.

Il Bari presenta un ruolino più convincente: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dal pareggio per 0-0 contro il Crotone, con la vittoria per 2-0 sul Giugliano come risultato più recente prima di quel match. In cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite due, mostrando una solidità difensiva evidente.

Precedenti

Testa a testa

CasertanaPareggioBari
0
1
2
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
1
Casertana badge
Casertana
CAS
1
FIN
Serie C
Casertana badge
Casertana
CAS
0
Bari badge
Bari
BAR
2
FIN
Serie C
Casertana badge
Casertana
CAS
0
Bari badge
Bari
BAR
3
FIN
1Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato1/3

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 marzo 2021, quando Bari e Casertana si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Nei tre scontri diretti disponibili, il Bari conta due vittorie contro zero della Casertana, con un pareggio a completare il quadro. I pugliesi hanno segnato sei reti complessive in questi tre incontri, contro una sola messa a segno dai falchetti.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
108112613+1325
V
V
V
V
V
2
BariBariBAR
10622136+720
D
V
S
V
V
3
SorrentoSorrentoSOR
106131410+419
D
S
V
S
S
4
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
10523189+917
V
V
D
S
D
5
CataniaCataniaCAT
105141812+616
S
V
V
V
D
6
CasertanaCasertanaCAS
104421513+216
D
V
S
S
D
7
CaveseCaveseCAV
104332017+315
V
D
V
V
S
8
MonopoliMonopoliMON
10433119+215
V
S
D
V
D
9
ScafateseScafateseSCA
93511513+214
D
V
V
D
D
10
SalernitanaSalernitanaSAL
103521412+214
D
D
V
S
V
11
Inter U23Inter U23INT
94141817+113
S
V
S
V
V
12
AZ PicernoAZ PicernoPIC
104061718-112
S
S
S
V
S
13
BarlettaBarlettaBAR
102531315-211
V
D
S
S
D
14
FoggiaFoggiaFOG
103251013-311
S
S
V
V
S
15
CasaranoCasaranoCAS
103251218-611
S
D
S
S
D
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
10325714-711
V
S
D
S
V
17
SavoiaSavoiaSAV
102441116-510
S
V
D
S
D
18
GiuglianoGiuglianoGIU
103161523-810
V
S
S
V
S
19
CosenzaCosenzaCOS
10127822-145
S
V
S
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
101451015-51
D
S
S
V
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa la seconda posizione e si candida apertamente alla promozione diretta, mentre la Casertana è sesta, una collocazione che rende questa sfida casalinga un banco di prova importante per i falchetti, chiamati a ridurre il distacco dalle squadre di vertice.


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