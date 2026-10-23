Serie C - Game Week 11 23 ott 2026 - 14:30

Casertana-Bari sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Casertana-Bari: data e orario

La Casertana ospita il Bari nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e traiettorie stagionali ben distinte.

I falchetti arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Il pareggio per 0-0 contro il Sorrento nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva che comprendeva la vittoria per 3-1 sul Monopoli, lasciando la squadra a metà classifica con ancora molto da dimostrare.

Il Bari si presenta invece da seconda forza del girone, con ambizioni di promozione diretta ben radicate. I biancorossi vengono dal pareggio per 0-0 contro il Crotone, un risultato che non ha scalfito la solidità di un percorso costruito su vittorie importanti come il 2-0 al Giugliano e l'1-0 al Cosenza.

Lo scontro diretto tra le due squadre ha storicamente sorriso al Bari: nelle ultime tre sfide in Serie C disponibili, i pugliesi non hanno mai perso, raccogliendo due vittorie e un pareggio.

Per la Casertana si tratta di una partita da non sbagliare in casa, con la necessità di accorciare il distacco dalla vetta. Il Bari, dal canto suo, cercherà di tornare alla vittoria dopo il passo falso dell'ultimo turno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Casertana-Bari in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Casertana, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Bari: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

La Casertana arriva a questa partita con un bilancio di due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I falchetti vengono dal pareggio per 0-0 contro il Sorrento, dopo aver battuto il Monopoli per 3-1. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite cinque, con due clean sheet all'attivo.

Il Bari presenta un ruolino più convincente: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancorossi vengono dal pareggio per 0-0 contro il Crotone, con la vittoria per 2-0 sul Giugliano come risultato più recente prima di quel match. In cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite due, mostrando una solidità difensiva evidente.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 marzo 2021, quando Bari e Casertana si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Nei tre scontri diretti disponibili, il Bari conta due vittorie contro zero della Casertana, con un pareggio a completare il quadro. I pugliesi hanno segnato sei reti complessive in questi tre incontri, contro una sola messa a segno dai falchetti.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa la seconda posizione e si candida apertamente alla promozione diretta, mentre la Casertana è sesta, una collocazione che rende questa sfida casalinga un banco di prova importante per i falchetti, chiamati a ridurre il distacco dalle squadre di vertice.





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