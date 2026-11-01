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Serie C - Game Week 12 2 nov 2026 - 14:30

Casarano-Foggia è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Casarano ospita il Foggia nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che si trovano nella parte mediana-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per invertire la rotta.

I pugliesi di casa arrivano a questo appuntamento dopo un momento di grande difficoltà. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Casarano ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con soli tre gol segnati e nove subiti: numeri che fotografano una fase di fragilità difensiva preoccupante.

L'unica nota positiva per il Casarano è la vittoria più recente, arrivata proprio contro il Crotone per 1-0 il 26 ottobre. Un risultato che interrompe una serie negativa, ma che non cancella le difficoltà accumulate nelle settimane precedenti.

Il Foggia si presenta in trasferta con un ruolino altrettanto discontinuo. I rossoneri pugliesi hanno vinto due delle ultime cinque gare, ma hanno anche perso contro il Giugliano per 3-1 nell'uscita più recente prima del pareggio contro la Cavese, e la solidità di squadra resta un tema aperto.

La vittoria del Foggia per 1-0 in casa della Cavese il 25 ottobre rappresenta però un segnale incoraggiante. I rossoneri hanno dimostrato di saper soffrire e portare a casa risultati anche lontano dalle proprie mura, e arrivano a Casarano con qualche certezza in più rispetto alle settimane precedenti.

Due squadre vicine in classifica, con ambizioni simili e situazioni di forma che rendono il risultato tutt'altro che scontato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Stato di forma

Il Casarano ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Crotone, che interrompe una serie negativa che includeva la pesante sconfitta per 5-2 in casa della Cavese. I pugliesi hanno perso anche contro il Sorrento per 2-0 e contro il Monopoli per 1-0, evidenziando una fase di difficoltà difensiva prolungata.

Il Foggia presenta due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con sette gol segnati e cinque subiti. I rossoneri vengono dal pareggio per 1-0 in casa della Cavese il 25 ottobre, preceduto dalla sconfitta per 3-1 contro il Giugliano. Le vittorie contro il Cosenza per 2-0 in trasferta e contro il Sorrento per 2-0 mostrano una squadra capace di risultati positivi, ma ancora incostante.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Foggia ospitò il Casarano in Serie C: i pugliesi di casa persero per 1-2. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stato il Casarano ad ospitare il Foggia, con i rossoneri che si imposero per 2-0. Nei quattro precedenti disponibili, il bilancio vede due vittorie del Foggia e una del Casarano, con un pareggio risalente alla Serie D dell'ottobre 2019.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Casarano occupa la quindicesima posizione e il Foggia la quattordicesima: le due squadre sono separate da un solo posto in classifica, il che rende questa sfida diretta particolarmente significativa per entrambe nella corsa alla stabilità.